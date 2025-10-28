Estudio de la NRF: robo en comercio minorista sigue aumentando

La industria minorista continúa lidiando con niveles crecientes de robo y violencia, de acuerdo con un nuevo estudio publicado hoy por la Federación Nacional de Minoristas (NRF) y el Consejo de Investigación de Prevención de Pérdidas (LPRC), y patrocinado por Sensormatic Solutions. El estudio El Impacto del Robo y la Violencia 2025 encontró que los minoristas reportaron un aumento del 18% en el número promedio de incidentes de robo de mercancía por año en 2024, en comparación con 2023. Además, las amenazas o actos de violencia durante eventos de robo o hurto aumentaron un 17% durante el mismo periodo, lo que indica que las empresas criminales son cada vez más osadas y peligrosas.

“Los minoristas están lidiando con niveles crecientes de robo, fraude y violencia, mientras continúan ajustando las medidas de seguridad, utilizando tecnologías y asociándose con las fuerzas del orden en un esfuerzo por reducir las pérdidas en todo el panorama minorista”, dijo David Johnston, vicepresidente de Protección de Activos y Operaciones Minoristas de la NRF. “Aunque se perciben algunos avances, los grupos de robo organizado han ampliado su alcance, aprovechando los recursos limitados de los minoristas y el insuficiente apoyo de la fiscalía a nivel nacional”.

Resultados del estudio

El informe de 2025 documenta un cambio preocupante en las operaciones del Crimen Minorista Organizado (ORC), que se están moviendo más allá del robo físico en tiendas hacia formas más sofisticadas. Los datos muestran que los grupos organizados ahora están diversificando sus carteras criminales, explotando vulnerabilidades en todo el ecosistema minorista.

Más de la mitad de los minoristas encuestados reportaron incrementos en estafas telefónicas (70%), fraudes digitales y de comercio electrónico (55%), robo de mercancía (52%), y robos en la cadena de suministro o de carga (50%) realizados por grupos ORC durante los últimos 12 meses.

El ORC tiene un alcance global, con un 66% de los minoristas reportando la participación de un grupo ORC transnacional en robos contra su empresa durante el último año. La escasez de recursos de las fuerzas del orden y de protección de activos minoristas, y la falta de voluntad de los fiscales para proceder legalmente, son las tres principales razones que impactan la capacidad de los minoristas para investigar o enjuiciar las actividades de ORC.

“Las métricas confiables y a nivel de toda la industria son fundamentales para abordar estos desafíos”, afirmó Read Hayes, Ph.D., científico de Investigación de la Universidad de Florida y director ejecutivo del LPRC. “Sin datos compartidos, es difícil comprender completamente el alcance del robo, el fraude y la violencia, o medir el impacto de los esfuerzos de prevención. Al establecer puntos de referencia claros, los minoristas pueden comenzar a identificar los riesgos más urgentes y priorizar los recursos”.

La reacción de los comerciantes minoristas

En respuesta a la escalada de la amenaza, los minoristas han aumentado drásticamente su inversión en estrategias de seguridad multicapa. Las principales medidas que los minoristas reportaron haber incrementado este último año son la seguridad exterior, la seguridad interior y la protección de mercancía. Las medidas incluyen la instalación de cámaras, iluminación, lectores de matrículas, vitrinas con seguro y cambios en el diseño de las tiendas.

“El informe de este año es un recordatorio de las complejidades que debemos sortear cuando se trata del creciente y evolutivo problema del robo y la violencia minorista”, dijo Tony D’Onofrio, presidente de Sensormatic Solutions. “Nuestros socios minoristas están realizando inversiones sustanciales en prevención de pérdidas, y la tecnología es el vínculo crucial que permite a los equipos de protección de activos frustrar estos crímenes generalizados”.

Aunque los minoristas están mejorando sus inversiones en seguridad, la estrecha coordinación con las fuerzas del orden y el sistema judicial son esenciales para disuadir las acciones criminales. La mayoría (64%) de los minoristas afirma que reportaron a las autoridades menos de la mitad de los incidentes de robo relacionados con sus tiendas. Aseguraron que la falta de respuesta de las fuerzas del orden fue la razón principal.

La NRF continúa pidiendo ante el Congreso para que se apruebe la Ley de Combate al Crimen Minorista Organizado, la cual mejoraría la coordinación entre las agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley y proporcionaría las herramientas necesarias para abordar la naturaleza transnacional de estos crímenes.

La encuesta se realizó en línea entre ejecutivos sénior de seguridad y prevención de pérdidas de la industria minorista, de junio a agosto de 2025. Un total de 70 empresas minoristas respondieron a la encuesta, representando 168 marcas en una variedad de sectores minoristas. Estas marcas representaron $1.3 billones de dólares en ventas anuales para su año fiscal 2024, o el 25.1% de las ventas minoristas totales. La mayoría (63%) tiene más de 10,000 empleados, y más de la mitad (56%) opera al menos 500 tiendas.

Consulte el estudio completo El Impacto del Robo y la Violencia Minorista 2025 aquí.