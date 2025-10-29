Coalición de estados presenta demanda por suspensión de los beneficios del SNAP

Una coalición de 26 fiscales generales y gobernadores presentó una demanda por la suspensión de los beneficios del SNAP contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), acusando a la agencia de violar la ley al detener los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el cierre del gobierno federal.

La demanda, radicada ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, sostiene que la decisión del USDA de suspender los pagos de noviembre viola la Ley de Alimentos y Nutrición y la Ley de Procedimiento Administrativo. Los estados solicitan una orden judicial de emergencia que obligue a la agencia a utilizar sus fondos de contingencia disponibles para mantener el flujo de beneficios.

“Millones de estadounidenses están a punto de pasar hambre porque el gobierno federal decidió retener una asistencia alimentaria que está obligado a proveer”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James. “SNAP es una herramienta esencial para combatir el hambre y el USDA tiene el dinero para mantenerlo operativo.”

Los estados aseguran que el USDA tiene fondos disponibles

La demanda por la suspensión de los beneficios del SNAP argumenta que el USDA dispone de al menos $6,000 millones en fondos de contingencia aprobados por el Congreso para continuar el programa ante interrupciones presupuestarias.

El documento también señala la existencia del fondo “Sección 32”, con más de $23,000 millones disponibles que podrían usarse para evitar una crisis alimentaria durante el cierre.

Durante décadas, el USDA ha sostenido que SNAP debe continuar aun durante los cierres del gobierno. En interrupciones anteriores —incluido el cierre durante la administración Trump—, el programa se financió con estos fondos de reserva. Los estados alegan que la decisión actual constituye un cambio arbitrario e injustificado.

La demanda también nombra como demandados a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y al propio gobierno de Estados Unidos.

La coalición está integrada por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como por los gobernadores de Kansas, Kentucky y Pensilvania.

Millones podrían perder acceso a alimentos básicos

La suspensión afecta a más de 42 millones de personas que dependen de SNAP cada mes, entre ellas niños, adultos mayores y veteranos. En Nueva York, casi tres millones de residentes reciben beneficios que suman alrededor de $650 millones mensuales.

Los estados advierten que la suspensión provocará un aumento drástico de la inseguridad alimentaria y ejercerá presión sobre los bancos de alimentos locales. California, Colorado y Minnesota ya aprobaron fondos de emergencia para apoyar a las organizaciones que reparten comida.

El USDA acusado de revertir su propia política

Según los documentos judiciales, el USDA reconoció en septiembre que sus fondos de contingencia podían utilizarse para mantener activo el SNAP durante un cierre gubernamental. Sin embargo, el 10 de octubre instruyó a los estados a “retener” los pagos de noviembre y, dos semanas después, ordenó formalmente la suspensión de todos los beneficios a nivel nacional.

Los estados afirman que este cambio de postura, sin explicación previa, constituye una violación de la Ley de Procedimiento Administrativo y un abandono de su deber legal de garantizar la asistencia alimentaria.

Los estados denuncian daños irreparables

Los gobiernos estatales sostienen que están obligados a continuar administrando el programa sin fondos federales, lo que genera un gasto operativo millonario. Además, deben seguir procesando solicitudes, mantener los sistemas electrónicos y responder a miles de familias, sin poder emitir los pagos.

California desplegó a la Guardia Nacional para ayudar en los bancos de alimentos y adelantó $80 millones de fondos estatales. Colorado pidió $10 millones al Congreso estatal para sostener programas de emergencia, mientras que Minnesota asignó $4 millones adicionales a sus despensas de alimentos.

“La suspensión amenaza con destruir la confianza pública en un programa que nunca ha fallado en 60 años”, advirtió Andrea Joy Campbell, fiscal general de Massachusetts.

La coalición solicita una orden judicial temporal que obligue al USDA a liberar de inmediato los fondos de contingencia y restablecer los beneficios SNAP. Los estados argumentan que cada día de retraso agrava el daño a millones de familias y a los gobiernos locales que intentan mitigar la crisis.

Hasta este martes, el USDA no ha comentado sobre la demanda. El resultado de la demanda por la suspensión de los beneficios del SNAP podría determinar si millones de hogares recuperan su acceso a la asistencia alimentaria antes de que termine el cierre del gobierno.

No obstante, la secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke L. Rollins, publicó un artículo de opinión en Newsweek dirigido a los demócratas del Senado por retener los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) debido al cierre del Gobierno.

«En lugar de centrarse en reabrir el Gobierno y mantener en funcionamiento programas como el SNAP y el WIC, o pagar a los controladores aéreos y a los agentes del orden, o financiar al ejército, los demócratas del Senado se mantienen firmes en su apoyo a programas gubernamentales fallidos con miles de millones en subsidios sanitarios que benefician a las empresas por encima de las personas», afirmó la secretaria Brooke Rollins. «Ya es hora de dejar de votar en contra del pueblo estadounidense. Reabran el gobierno. Financien estos programas. Acaben con el teatro y pongan el bienestar del pueblo estadounidense en primer lugar».

Beneficiarios del SNAP en cada estado demandante que se verán afectados por la suspensión de las prestaciones