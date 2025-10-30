Vilore lleva el Día de Muertos a Nueva York y San Antonio

Este mes de octubre, Vilore Foods, creador de marcas y distribuidor de productos alimenticios y bebidas hispanos, celebró el Día de Muertos de una manera inolvidable en Nueva York y San Antonio a través de vibrantes experiencias de marca a gran escala que honraron la tradición, el sabor y el orgullo cultural mexicanos.

“El Día de Muertos ocupa un lugar especial en la cultura hispana y es un momento para celebrar a aquellos que nos precedieron. Desde Nueva York hasta San Antonio, nuestro objetivo era compartir las tradiciones hispanas con un público más amplio”, afirmó Edgar R. Vargas, director de Crecimiento y Desarrollo de Marca de Vilore Foods. “Estas activaciones son más que eventos, nos permiten conectar con nuestra comunidad y fortalecer los lazos de una manera significativa”.

Día de Muertos en NYC

El 20 de octubre, Times Square, en la ciudad de Nueva York, cobró vida con una deslumbrante celebración del Día de Muertos en la que participaron las marcas tradicionales de Vilore Foods, Jumex y La Costeña. Jumex dio inicio a la velada con un desfile de Catrinas, las icónicas figuras esqueléticas simbólicas del Día de Muertos, acompañadas de marionetas gigantes y bailarines. Los cientos de personas que llenaban Times Square fueron invitadas a participar en las festividades en un puesto gratuito de maquillaje de Catrina, transformándose en coloridas encarnaciones de la tradición.

El público también tuvo la oportunidad de probar la bebida Latabotella Edición Especial Día de Muertos de Jumex, disponible en mango, melocotón, guayaba y fresa-plátano. Estas latas de edición especial ya están disponibles en todo el país en Walmart y en las tiendas de conveniencia locales.

La Costeña siguió con un altar digital de la marca en el corazón de Times Square, que ofreció a los visitantes la oportunidad de honrar y recordar a sus seres queridos. Ambas marcas iluminaron el emblemático horizonte de la ciudad en una valla publicitaria digital de Times Square, amplificando aún más las celebraciones.

Día de Muertos en SA

Tras el éxito de la activación en la ciudad de Nueva York, La Costeña y Jumex llevaron la celebración a San Antonio patrocinando el Muertos Fest, uno de los festivales del Día de Muertos más grandes de Texas. Del 25 al 26 de octubre, ambas marcas organizaron experiencias interactivas separadas para los asistentes al festival.

La Costeña presentó un gran altar digital adornado con vibrantes obras de arte del Día de Muertos, creando un espacio para que miles de asistentes al festival reflexionaran y celebraran a sus seres queridos fallecidos. Jumex invitó a los visitantes a capturar recuerdos en un fotomatón gigante con la Catrina. Ambas marcas ofrecieron degustaciones de productos, lo que permitió a los invitados experimentar los auténticos sabores que han convertido a La Costeña y Jumex en productos básicos en los hogares de varias generaciones.

Para obtener más información sobre Vilore Foods y su cartera de marcas, entre las que se incluyen La Costeña, Jumex y otras, visite www.vilore.com.