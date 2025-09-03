Las salsas de La Costeña estrenan nuevo diseño previo al Mes de la Herencia Hispana

La Costeña, una marca líder de comida mexicana reconocida por sus ingredientes de alta calidad y sabores auténticos, lanzó un nuevo diseño de empaque para su icónica línea de salsas. Las cuatro principales salsas de La Costeña (Verde, Taquera, Ranchera y Casera) ahora cuentan con etiquetas transparentes que permiten a los compradores ver los ingredientes vibrantes y reales que hay dentro de cada envase.

Este aspecto moderno celebra el compromiso de la marca con la autenticidad y la calidad, mostrando literalmente lo que hace que estas salsas sean tan apreciadas.

Con la incorporación de la nueva salsa Guacamole a la familia, la gama de salsas de La Costeña está lista para brillar durante el Mes de la Herencia Hispana, invitando a todos a saborear los auténticos sabores de México.

Los sabores auténticos de las salsas de La Costeña

Las salsas de La Costeña son un elemento básico de la cocina mexicana y cada una de ellas ofrece un sabor distintivo elaborado a partir de recetas tradicionales. Te presentamos las cuatro variedades emblemáticas y la última incorporación:

Salsa Verde: Una rica salsa a base de tomatillo verde mezclada con pimientos verdes, cilantro y condimentos, elaborada con ingredientes frescos y sin conservantes. Esta salsa picante añade un toque brillante y medianamente picante a los tacos, las enchiladas y los chips.

Salsa Taquera: Una salsa clásica de «puesto de tacos» con chile de árbol, tomates, ajo y cebolla para un sabor robusto y picante. La Costeña lleva esta rica salsa a su cocina para animar las taquizas (noches de tacos) y los guisos con el auténtico picante mexicano.

Salsa Ranchera: una salsa ahumada, de estilo casero, que combina una deliciosa mezcla de pimientos con tomatillo y especias. Esta salsa espesa y medianamente picante es la combinación perfecta para carnes a la parrilla, flautas o incluso huevos para el desayuno, un producto mexicano imprescindible en la despensa que aporta un sabor intenso a cualquier comida.

Salsa Casera: Una mezcla equilibrada de tomate, cebolla, pimientos y cilantro, perfectamente combinados para que su sabor sea “lo más parecido posible a la salsa de mamá”. Ideal para platos o aperitivos cotidianos, esta salsa de picante medio ofrece un sabor fresco y casero que le transportará a la cocina de una familia mexicana.

NUEVA Salsa Guacamole: Una cremosa mezcla de aguacates maduros y chiles verdes selectos, que introduce un suave giro a la gama de La Costeña.

Elaborada con una mezcla selecta de chiles y aguacate, esta Salsa Guacamole se promociona como “el alma de todas tus comidas” con un ligero toque picante. Es la mezcla perfecta entre las bondades del aguacate y los intensos sabores mexicanos. Puedes sumergirla, aderezarla y disfrutarla con todo, desde tacos hasta tortas.

Independientemente del sabor que elijas, cada una de las salsas de La Costeña se elabora siguiendo la receta original, lo que garantiza el delicioso sabor picante de la auténtica salsa mexicana en cada frasco. Generaciones de consumidores han convertido estas salsas en sus favoritas, gracias a su sabor tradicional y su excelente calidad.

Las etiquetas transparentes resaltan la calidad y la autenticidad

Junto con la nueva Salsa Guacamole, la reciente renovación del envase de La Costeña causa una impresión inmediata. Las salsas ahora vienen en frascos de vidrio transparente con etiquetas transparentes, lo que permite que se vean los colores y texturas naturales de la salsa.

Los compradores pueden ver literalmente los tomates picados, los tomatillos verdes, los pimientos y las hierbas en el interior, una prueba visual de los ingredientes reales y la artesanía por los que las salsas de La Costeña son conocidas.

Este elegante aspecto «sin etiqueta» no es solo una cuestión de estética, sino que refuerza la confianza y la transparencia. Al permitir que los consumidores inspeccionen el producto, La Costeña subraya que sus salsas contienen exactamente lo que se espera de una receta casera, sin nada que ocultar y sin rellenos artificiales.

El envase rediseñado también presenta el logotipo actualizado de la marca y gráficos vibrantes, pero mantiene el foco en la salsa. Es una presentación moderna para un producto tradicional, que combina la innovación con la tradición. La Costeña sabe que ver es creer y los nuevos frascos invitan a los clientes a ser testigos de la calidad que hay en cada botella.

Celebrando el Mes de la Herencia Hispana a través del sabor

Estas salsas no son solo condimentos, son un puente culinario hacia la herencia mexicana. A medida que se acerca el Mes de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 15 de octubre), las salsas de La Costeña ofrecen una forma fácil y deliciosa de celebrar la cultura a través de la comida.

Desde la picante Verde, esencial para las enchiladas verdes, hasta la ahumada Ranchera, que realza los huevos rancheros, cada salsa aporta el sabor auténtico de México a la mesa. Las familias pueden honrar sus raíces compartiendo los mismos sabores auténticos que se han disfrutado durante generaciones.

La Costeña ha tenido durante mucho tiempo la misión de «llevar el sabor de México a todo el mundo», una visión establecida por su fundador hace casi 100 años.

Hoy en día, esa misión sigue viva. Ya sea en un evento comunitario, una promoción de un restaurante o una fiesta casera, estas salsas de La Costeña ayudan a las personas a conectarse con su herencia.

El nuevo envase transparente simboliza aún más el orgullo por estos ingredientes auténticos, justo a tiempo para el Mes de la Herencia Hispana, cuando la autenticidad y la tradición cobran protagonismo. Es un recordatorio de que los verdaderos colores de la cocina hispana están destinados a ser vistos y saboreados.

Vilore Foods: defendiendo las tradiciones culinarias hispanas

Detrás del éxito de La Costeña en Estados Unidos se encuentra Vilore Foods, la empresa que se encarga de que estos apreciados productos lleguen a las estanterías de las tiendas y, en última instancia, a su despensa.

Vilore Foods se creó como una extensión de La Costeña para ampliar el alcance de la marca en el mercado estadounidense. Con sede en Texas, Vilore se ha convertido desde entonces en el importador, comercializador y distribuidor exclusivo de La Costeña y de muchas de las marcas hispanas más reconocidas en Estados Unidos y Canadá.

De hecho, Vilore es líder en la categoría de alimentos hispanos, conocida por conectar a los minoristas con productos latinos de alta calidad que encantan a los consumidores.

Durante las últimas cuatro décadas, la sólida red de distribución y la experiencia cultural de Vilore han hecho que productos básicos auténticos como las salsas de La Costeña estén ampliamente disponibles y sean muy populares.

Su infraestructura y operaciones han permitido que los productos de La Costeña alcancen visibilidad y disponibilidad a nivel nacional, convirtiéndolos en los favoritos entre los consumidores hispanos y presentando estos sabores a un público multiétnico más amplio.

Al gestionar una cartera diversa (que también incluye marcas como Jumex y otras), Vilore garantiza que las tiendas de comestibles puedan almacenar los sabores nostálgicos que la gente anhela. La asociación entre La Costeña y Vilore es un ejemplo de liderazgo en la comercialización de alimentos hispanos: juntos han preservado la tradición al tiempo que han innovado en el envasado y la distribución.

Con la llegada del Mes de la Herencia Hispana y el aumento de la demanda de productos auténticos, Vilore Foods está lista para apoyar a los supermercados, distribuidores y restaurantes en la celebración con los mejores sabores hispanos.

La nueva imagen de las salsas de La Costeña, respaldada por el poderío de Vilore en materia de comercialización y distribución, sin duda llamará la atención en los pasillos y inspirará deliciosas celebraciones de la cultura.

Para paladares más exigentes: salsas gourmet La Costeña®

Además de la línea principal, La Costeña también ofrece una colección de salsas gourmet elaboradas para paladares más exigentes. Este trío incluye la Salsa Serrano, la Salsa Tres Chiles y la Salsa Chile de Árbol, cada una de ellas elaborada con pimientos cuidadosamente seleccionados y recetas tradicionales que aportan un picante intenso y refinado y una gran complejidad.

Aunque estas variedades no han recibido la reciente actualización del envase, sus perfiles de sabor siguen siendo inigualables, ofreciendo una opción premium para aquellos que buscan experiencias picantes más profundas y matizadas.

Ya sea como salsas de acabado o como condimentos de mesa, estas salsas gourmet realzan cualquier plato con su auténtica intensidad.

No pierda la oportunidad de llevar estas auténticas salsas mexicanas a su tienda o cocina. Para obtener más información o realizar un pedido de las salsas de La Costeña, póngase en contacto con Vilore Foods.

