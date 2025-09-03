El CEO de Lidl U.S. será el orador principal del Show del PLMA 2025 de Marcas Privadas

Joel Rampoldt, CEO de Lidl US, será el orador principal en el Show del PLMA 2025 de Marcas Privadas, reforzando el papel creciente de la cadena en el mercado estadounidense. El evento, bajo el lema “Store Brands Marketplace”, se realizará del 16 al 18 de noviembre en el Donald E. Stephens Convention Center en Rosemont, Illinois.

Rampoldt ofrecerá su discurso inaugural el lunes 17 de noviembre durante un desayuno a las 8 a.m. en el Hyatt Regency O’Hare. Su intervención se centrará en la innovación minorista, la colaboración con proveedores y la evolución de los productos de marca privada en Estados Unidos.

Trayectoria de Rampoldt en transformación del retail

Rampoldt asumió la dirección de Lidl US en 2023, aportando amplia experiencia en procesos de transformación a gran escala. Antes de unirse a Lidl, fue socio y director general en AlixPartners, donde diseñó estrategias para mejorar la rentabilidad mediante precios, promociones y eficiencia operativa.

“Es un honor tener la oportunidad de hablar con nuestros proveedores en el Show del PLMA de este año”, dijo Rampoldt. “En Lidl US valoramos profundamente nuestras relaciones con los proveedores y estamos entusiasmados de crecer junto a ellos mientras expandimos nuestra presencia en Estados Unidos”.

PLMA resalta liderazgo de Lidl U.S.

Peggy Davies, presidenta de la Asociación de Fabricantes de Marca Privada (PLMA), destacó la relevancia de contar con Rampoldt en el programa.

“Nos complace enormemente contar con Joel como orador principal”, afirmó Davies. “Es un ejecutivo influyente que lidera una cadena claramente en expansión en el mercado estadounidense, al igual que en Europa”.

Alcance global y nacional de Lidl

Lidl, la compañía matriz de Lidl US, opera más de 12.000 tiendas en 31 países y emplea a más de 350.000 personas en todo el mundo. Es parte del Grupo Schwarz, el tercer minorista más grande del planeta.

En Estados Unidos, Lidl estableció su sede en Arlington, Virginia, en 2015 y actualmente opera más de 190 tiendas en la Costa Este. Cerca del 80% de su surtido corresponde a productos de marca privada, todos sometidos a pruebas rigurosas de sabor, calidad y análisis sensorial.

La cadena ha ganado reconocimiento por sus diseños de tienda eficientes, surtidos seleccionados y enfoque en artículos esenciales. Su estrategia de marca privada le permite ofrecer precios competitivos sin sacrificar estándares de calidad.

Innovaciones en el Show del PLMA 2025 de Marcas Privadas

El Show del PLMA 2025 de Marcas Privadas exhibirá más de 35.000 productos de alimentación y no alimentación. Contará con 3.100 expositores y reunirá a 2.000 empresas de 65 países, consolidándose como una de las principales plataformas globales para proveedores de marcas privadas.

Los asistentes podrán explorar tendencias de innovación, aprovechar oportunidades de abastecimiento internacional, participar en sesiones educativas y fortalecer lazos en foros de networking que conectan a líderes de la industria.

Marcas privadas en el centro del debate

La intervención de Rampoldt refleja la importancia creciente de las marcas privadas en las estrategias minoristas. Los consumidores estadounidenses continúan adoptando estos productos por su equilibrio entre precio y calidad, lo que crea oportunidades para cadenas como Lidl.

Expertos del sector señalan que la colaboración entre proveedores y minoristas resulta esencial para sostener este crecimiento. El discurso de Rampoldt en el Show del PLMA 2025 de Marcas Privadas probablemente pondrá énfasis en la innovación, la eficiencia y las alianzas como motores para fortalecer la categoría.