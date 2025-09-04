Vallarta abrirá una nueva tienda en Oxnard

Vallarta Supermarkets, la cadena de supermercados familiar de California, conocida por llevar los vibrantes sabores de México y Latinoamérica a las comunidades de todo el estado, cortará el listón de su nueva tienda en el 3443 de Saviers Rd, Oxnard, CA 93033 el miércoles 17 de septiembre. La gran inauguración será una fiesta llena de obsequios, comida fresca y diversión para la comunidad.

Los primeros 300 clientes que entren el día de la gran apertura recibirán una bolsa de mandado reutilizable con productos, mientras que cinco escuelas y organizaciones benéficas locales recibirán donaciones por un total de $5,000 por parte de Vallarta, como parte de su compromiso continuo con la comunidad.

“Oxnard ha sido parte de la familia Vallarta durante años, y esta nueva ubicación es nuestra forma de retribuir a la comunidad que nos ha apoyado de todo corazón”, dijo Lizette Gómez, directora de Marketing de Vallarta. “No solo estamos abriendo una tienda, estamos creando un lugar de encuentro nuevo y fresco donde los vecinos pueden conectar, compartir y disfrutar los sabores vibrantes que conocen y aman”.



La nueva tienda de Vallarta en Oxnard, que reemplazará a la actual de 1050 A Street, generará una ola de nuevas oportunidades de empleo y ofrecerá un espacio más grande y modernizado de 41,000 pies cuadrados. Contará con los departamentos característicos de Vallarta y algunas novedades para la región, que incluyen:

Frutas y Verduras Frescas : Los productos más frescos de productores locales de Estados Unidos y granjas premium de todo el mundo, con una amplia selección de opciones orgánicas y de cultivo ético certificadas a los mejores precios. Desde artículos de primera necesidad hasta los favoritos latinos de temporada, frutas exóticas de todo el mundo y las novedades más recientes del mercado, tenemos de todo.

: Los productos más frescos de productores locales de Estados Unidos y granjas premium de todo el mundo, con una amplia selección de opciones orgánicas y de cultivo ético certificadas a los mejores precios. Desde artículos de primera necesidad hasta los favoritos latinos de temporada, frutas exóticas de todo el mundo y las novedades más recientes del mercado, tenemos de todo. Carnicería : El corazón de sus tiendas, conocida como “La Casa de la Carne Asada Original™”, donde los clientes pueden encontrar cortes premium como la Ranchera, un corte fino de filete de falda disponible sin marinar o con la mezcla de especias de la casa de Vallarta. Aquí encontrarás todo lo necesario para reunir a la familia y los amigos alrededor de la parrilla.

: El corazón de sus tiendas, conocida como “La Casa de la Carne Asada Original™”, donde los clientes pueden encontrar cortes premium como la Ranchera, un corte fino de filete de falda disponible sin marinar o con la mezcla de especias de la casa de Vallarta. Aquí encontrarás todo lo necesario para reunir a la familia y los amigos alrededor de la parrilla. Pescadería : La pescadería ofrece mariscos frescos y congelados de todo el mundo, con expertos pescaderos disponibles para preparar los productos a medida. Además, su Cevicheria interna ofrece 12 variedades de ceviches y aguachiles picantes, preparados en pequeñas tandas durante el día para un sabor óptimo.

: La pescadería ofrece mariscos frescos y congelados de todo el mundo, con expertos pescaderos disponibles para preparar los productos a medida. Además, su Cevicheria interna ofrece 12 variedades de ceviches y aguachiles picantes, preparados en pequeñas tandas durante el día para un sabor óptimo. Estación de Guacamole y Pico de Gallo : Hechos al momento con 100% aguacates Hass y los ingredientes más frescos, los clientes pueden personalizar su guacamole con Pico de Gallo, adaptado precisamente a su gusto.

: Hechos al momento con 100% aguacates Hass y los ingredientes más frescos, los clientes pueden personalizar su guacamole con Pico de Gallo, adaptado precisamente a su gusto. Sushi : Sushi premium, enrollado a mano por maestros chefs de sushi. Los rollos se elaboran a diario en la estación de sushi con los mejores ingredientes. Con múltiples opciones para elegir, son perfectos para un almuerzo rápido, cena o un simple antojo.

: Sushi premium, enrollado a mano por maestros chefs de sushi. Los rollos se elaboran a diario en la estación de sushi con los mejores ingredientes. Con múltiples opciones para elegir, son perfectos para un almuerzo rápido, cena o un simple antojo. Barra de Jugos : Ofrece sabores vibrantes y frescos a los clientes con sus características aguas frescas, servidas directamente de vitroleros tradicionales. Disponibles en una variedad de sabores—como horchata, fresa y jamaica—, estas bebidas refrescantes tienen un sabor auténtico. Los clientes también pueden disfrutar de jugos de frutas y verduras recién prensados, licuados y aumentar su bienestar con shots de pasto de trigo, cúrcuma o raíz de jengibre.

: Ofrece sabores vibrantes y frescos a los clientes con sus características aguas frescas, servidas directamente de vitroleros tradicionales. Disponibles en una variedad de sabores—como horchata, fresa y jamaica—, estas bebidas refrescantes tienen un sabor auténtico. Los clientes también pueden disfrutar de jugos de frutas y verduras recién prensados, licuados y aumentar su bienestar con shots de pasto de trigo, cúrcuma o raíz de jengibre. La Frutería : Los clientes pueden elegir entre las frutas recién cortadas y los ingredientes más frescos para pedir jugosos tazones de fruta con Tajín, Chamoy, jugo de limón y sal.

: Los clientes pueden elegir entre las frutas recién cortadas y los ingredientes más frescos para pedir jugosos tazones de fruta con Tajín, Chamoy, jugo de limón y sal. Cremería : Da vida a la esencia de una charcutería tradicional latinoamericana, ofreciendo una selección curada de las cremas más frescas y una variedad de quesos auténticos. Los clientes pueden encontrar favoritos como queso fresco, queso frijolero, cotija, queso Oaxaca y más, perfectos para realzar cualquier platillo con sabores ricos y auténticos.

: Da vida a la esencia de una charcutería tradicional latinoamericana, ofreciendo una selección curada de las cremas más frescas y una variedad de quesos auténticos. Los clientes pueden encontrar favoritos como queso fresco, queso frijolero, cotija, queso Oaxaca y más, perfectos para realzar cualquier platillo con sabores ricos y auténticos. Panadería : Hechos frescos todos los días, Vallarta ofrece una variedad de productos horneados latinoamericanos, así como pasteles decorados a mano y dulces especiales.

: Hechos frescos todos los días, Vallarta ofrece una variedad de productos horneados latinoamericanos, así como pasteles decorados a mano y dulces especiales. Tortillería : Los clientes pueden comprar tortillas de maíz y harina auténticas, hechas frescas en la tienda con maíz de la más alta calidad, remojado y hervido durante 24 horas, molido con piedra volcánica y luego cocinado a la perfección.

: Los clientes pueden comprar tortillas de maíz y harina auténticas, hechas frescas en la tienda con maíz de la más alta calidad, remojado y hervido durante 24 horas, molido con piedra volcánica y luego cocinado a la perfección. La Cocina : La Cocina ofrece la conveniencia de una comida deliciosa y lista para comer en cualquier momento del día. Los clientes pueden elegir entre una variedad de platillos tradicionales de México y Centroamérica para el desayuno, el almuerzo o la cena, un «reconfortante sabor de casa» para una comida o antojo rápido antes o después de hacer sus compras.

: La Cocina ofrece la conveniencia de una comida deliciosa y lista para comer en cualquier momento del día. Los clientes pueden elegir entre una variedad de platillos tradicionales de México y Centroamérica para el desayuno, el almuerzo o la cena, un «reconfortante sabor de casa» para una comida o antojo rápido antes o después de hacer sus compras. Dulcería : La sección de dulces de Vallarta ofrece una amplia variedad de dulces auténticos de México y Centroamérica y tiene todo lo necesario para hacer de cualquier ocasión una celebración: piñatas, bolsas de sorpresas, juegos, premios, alcancías y decoración tradicional.

: La sección de dulces de Vallarta ofrece una amplia variedad de dulces auténticos de México y Centroamérica y tiene todo lo necesario para hacer de cualquier ocasión una celebración: piñatas, bolsas de sorpresas, juegos, premios, alcancías y decoración tradicional. Florería: Para cualquier día festivo u ocasión, los clientes pueden explorar una amplia selección de arreglos perfectos de productores locales, lo que garantiza flores de calidad y duraderas. Para opciones más permanentes, la florería también ofrece una gran variedad de plantas en macetas.

La tienda de Vallarta en 1050 A Street servirá a la comunidad hasta el 14 de septiembre, dando paso a la emocionante gran inauguración de la nueva y más grande ubicación de Oxnard el 17 de septiembre.

¡Vallarta Supermarkets está a solo unos toques de distancia! Consigue tus productos de abarrotes favoritos y las comidas calientes y listas para comer de La Cocina entregadas directamente en tu puerta a través de todos los principales servicios de entrega, incluyendo DoorDash, Uber Eats e Instacart. Desde frutas y verduras frescas hasta deliciosos tacos de carnitas, disfruta lo mejor de Vallarta en cualquier momento y lugar.

Para más información sobre Vallarta Supermarkets y la gran inauguración de su ubicación en Oxnard, California, visita vallartasupermarkets.com o sigue a @vallarta.supermarkets en Instagram.

Acerca de Vallarta Supermarkets

Desde 1985, Vallarta Supermarkets ha reunido a las familias alrededor de comida fresca y auténtica. La misión de Vallarta es servir a la comunidad con respeto y orgullo, proporcionando productos auténticos, tradicionales y frescos para toda la familia. Vallarta celebra la comida, la cultura, los colores y la energía vibrante de México y Latinoamérica. A partir de 2025, Vallarta cuenta con 61 tiendas en California (condados de Ventura, Los Ángeles, San Bernardino, Riverside, Kern, San Diego, Santa Bárbara, Tulare, Orange, Monterey, Santa Cruz, Stanislaus y Fresno), y más de 8,000 miembros del equipo.