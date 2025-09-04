La herencia hispana en el plato: frutas y verduras

La vibrante cultura hispana se manifiesta de muchas formas en Estados Unidos, y una de las más deliciosas es a través de su influencia en nuestra mesa. Más allá de las cifras—en 2020, uno de cada cuatro niños en el país era hispano/latino, y si la comunidad latina fuera un país independiente, su producción económica sería la quinta más grande del mundo—, hay una rica herencia culinaria que ha transformado los hábitos alimenticios. El legado de las frutas y verduras hispanas no solo enriquece el paladar, sino que también cuenta la historia de un intercambio cultural profundo y delicioso.

Estos son algunos ingredientes ancestrales se han vuelto esenciales en la dieta estadounidense.

FRUTAS HISPANAS EN LA COCINA DE EE.UU.

Cacao: El chocolate, ingrediente clave en fechas tan representativas como San Valentín, Pascua, Halloween y Navidad, proviene del cacao, una fruta originaria de México. Según Statista, cada estadounidense consumió 9 kilos (casi 20 libras) de chocolate en 2022.

Guayaba: Originaria de Sudamérica, la guayaba fue introducida en India por los portugueses en el siglo 17. Se cultiva en México, Brasil y Tailandia. Estados Unidos importó 25.8 millones de dólares en productos de guayaba en 2023.

Piña: Orgullosamente sudamericana, la piña surgió entre Brasil y Paraguay. La piña colada y el pollo agridulce le deben su sabor a esta exquisitez. Durante 2022, se vendieron más de un millón 62 mil toneladas de piña en Estados Unidos. Costa Rica aporta más del 86% del volumen total, según cifras de AG Tools.

Vainilla: México es centro de origen de la vainilla y, por casi tres siglos, fue el único productor. Sin embargo, Indonesia y Madagascar ahora son los principales países productores en el mundo. En mayo de 2025, Estados Unidos importó 9.15 millones de dólares de vainilla, según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC).

COSECHA DE CULTURA CON VERDURAS HISPANAS

Aguacate: Ver un deporte y consumir guacamole van de la mano, sobre todo si se trata de fútbol americano. Según Statista, en la última década, el consumo de aguacate en Estados Unidos se ha duplicado, pasando de 597,000 toneladas métricas (1.32 miles de millones de libras) en 2010 a 1.47 millones (3.24 miles de millones de libras) en 2023.

Frijoles: Platillos como los “baked beans” y los “chili beans” les deben su origen a los frijoles, alimento nativo de México y Sudamérica. El consumo per cápita de frijoles secos en EE. UU. es de 3.3 kg (7.3 libras) al año, lo que equivale a un consumo per cápita actual de 15.75 tazas de frijoles cocidos al año, de acuerdo con el US Dry Bean Council, con cifras de 2021.

Maíz: La deliciosa mazorca asada, el pan de maíz (“cornbread”) y los irresistibles esquites rinden honor al maíz nativo del sur de México. Los nativos americanos llevaron esta planta a través del Río Misisipi. Living History Farms comparte que el maíz crece en todos los continentes excepto en la Antártida, se encuentra en más de 4,000 productos de supermercado, y una fanega o contenedor de 8 galones puede endulzar unas 400 latas de refresco.

Chile: El chile es otra verdura con herencia hispana. México produce más de 3 millones de toneladas (6.81 miles de millones de libras) de chile verde, siendo el segundo productor a nivel mundial, según cifras de la Secretaría de Agricultura de México de 2022. Según Statista, 125.34 millones de estadounidenses consumieron chile (enlatado / listo para consumir) en 2020.

Jitomate: Originarios de Sudamérica, los jitomates fueron cultivados por primera vez por los aztecas en México. Al ser introducidos en Europa en el siglo 16, fueron utilizados principalmente como plantas ornamentales. Los estadounidenses consumen 31.4 libras de jitomates anualmente. Aunque el jitomate fresco ocupa el cuarto lugar entre las verduras frescas, el jitomate procesado representa tres cuartas partes del consumo total, principalmente en pizzas, salsa de tomate y platillos de pasta.

Papa: Sudamérica, específicamente Perú, es el lugar de origen de la papa. La primera cosecha de papas en América del Norte fue en 1719, en Nuevo Hampshire. Cifras de PotatoPro revelan que cada estadounidense come 115.4 libras al año.

Yuca: También conocida como mandioca o casava, es un tubérculo almidonado, similar a la papa. La yuca se puede preparar de varias maneras, incluyendo hervida, frita o en puré.