Northgate: arte, música y más para Día de Muertos

Este año, Northgate González Market celebra el espíritu del Día de los Muertos con coloridas festividades que reúnen a las familias a través del arte, la música y las tradiciones que honran a los seres queridos y celebran el orgullo cultural.

La celebración comienza meses antes con un concurso anual de arte estudiantil abierto a alumnos de primaria, secundaria y preparatoria. El diseño ganador se presenta en las bolsas de mandado con tema del Día de los Muertos disponibles en las 43 tiendas de Northgate Market. El tema de este año, “Recordar es Vivir”, inspiró a cientos de jóvenes artistas a mostrar su creatividad. Los ganadores también recibieron materiales de arte y tarjetas de regalo.

Los ganadores del Concurso de Arte Estudiantil del Día de los Muertos de este año son: Nathan Estrella, de la escuela primaria Niemes en Norwalk, primer lugar en categoría primaria; Camila Briceño García, de la escuela secundaria Southeast Dreams Magnet en South Gate, primer lugar en categoría secundaria; y Julia López, de la preparatoria Bolsa Grande en Santa Ana, quien obtuvo el primer lugar en categoría preparatoria.

Carrera Anual 5K del Día de los Muertos

Para añadir más alegría a las festividades, Northgate Market organizó recientemente su Segunda Carrera Anual 5K del Día de los Muertos en el Angel Stadium de Anaheim. Más de 1,000 participantes se reunieron para una mañana llena de bienestar, cultura y espíritu comunitario. Los fondos recaudados beneficiaron a la Fundación Familiar González Reynoso, que financia becas, programas de alivio contra el hambre e iniciativas locales. Los corredores recibieron camisetas conmemorativas y disfrutaron de un evento familiar que celebró la salud, el patrimonio y la generosidad.

“Cada año buscamos nuevas formas de dar vida al Día de los Muertos —a través del arte, la música y conexiones significativas con la comunidad,” dijo Oscar González, copresidente de Northgate González Market. “Es nuestra manera de honrar la tradición mientras celebramos la creatividad y pasión que hacen tan vibrante a nuestra cultura.”

En Mercado González en Costa Mesa, Northgate invitó a cinco clases de arte de preparatoria locales a pintar Catrinas de tamaño real dentro de la tienda. Se anima a los compradores a visitar y votar por su diseño favorito durante todo octubre como parte del Concurso de Arte Viva La Catrina. Las preparatorias participantes fueron: Lynwood High School, Anaheim High School, Troy High School, James Garfield High School, Paramount High School y Orange County School of the Arts.

Los ganadores del concurso de Catrinas del Mercado se anunciarán el domingo 2 de noviembre, durante una animada celebración del Día de los Muertos que contará con música de mariachi, danza folklórica y mucho más.

Y justo cuando los compradores pensaban que la celebración no podía ser más divertida —¡lo fue!— Los clientes en una de las tiendas de Northgate Market fueron sorprendidos con una presentación tipo flash mob, cuando los asociados de la tienda se transformaron repentinamente en bailarines folklóricos, llenando los pasillos con música, movimiento y pura alegría.

Acerca de Northgate González Market

Fundada en 1980, Northgate González Market es una cadena de supermercados hispanos de propiedad familiar con 43 tiendas en los condados de Orange, Los Ángeles, Riverside, San Bernardino y San Diego. La empresa mantiene su herencia cultural ofreciendo alimentos de alta calidad, servicio personalizado y un fuerte compromiso con la comunidad a través de programas caritativos, becas y apoyo a organizaciones sin fines de lucro.