El impacto comunitario de Northgate González Market brilla en el sur de California

El impacto comunitario de Northgate González Market destacó durante el Mes de la Herencia Hispana, al celebrar a líderes locales, otorgar becas estudiantiles y fortalecer su compromiso con las comunidades del sur de California.

A través de los Premios JUNTOS y de la Fundación Familia González Reynoso, la empresa reafirmó su misión de apoyar la educación, la salud y el servicio comunitario en las regiones donde opera.

Celebración de liderazgo y servicio

Los Premios JUNTOS de este año reconocieron a 12 personas cuyo compromiso fortalece los vecindarios e inspira a las nuevas generaciones. Cada galardonado eligió una organización sin fines de lucro para recibir una donación de $2,000 por parte de Northgate Market, ampliando así su impacto positivo.

“En Northgate Market, retribuir a nuestras comunidades no es solo parte de lo que hacemos, es el corazón de quienes somos”, expresó Oscar González, copresidente de Northgate Market. “Nos enorgullece apoyar tanto a líderes como a estudiantes, fortaleciendo a las familias, la educación y el bienestar en todo el sur de California.”

Entre los homenajeados estuvieron Gaddi Vásquez, exembajador de Estados Unidos, quien dirigió su donativo al Children’s Hospital of Orange County, y el Dr. Eduardo Reyes, superintendente del Chula Vista Elementary School District, quien contribuyó a programas educativos en su distrito.

El impacto comunitario de Northgate González Market se amplía

El alcance de la empresa va mucho más allá de los pasillos de sus supermercados. Desde la entrega de alimentos a familias necesitadas hasta el apoyo a la educación, el impacto comunitario de Northgate González Market se ha convertido en un pilar esencial de su identidad.

Entre los homenajeados también figuraron educadores, servidores públicos, artistas y líderes empresariales que reflejan la diversidad y el espíritu del sur de California. Cada uno seleccionó una causa que coincide con los valores de Northgate: la preservación cultural, el bienestar y la superación personal.

Entre ellos se encuentran Marlene Peña-Marín, directora artística de Relámpago del Cielo Folklorico Group; la Dra. Cynthia McCloud, de USC Marshall School of Business; Lizette Carbajal, de Telemundo 52 y NBC4; y Paul Stump, subjefe del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

Con estas distinciones, Northgate Market no solo celebra el mérito individual, sino también la fuerza del trabajo colectivo en beneficio de la comunidad.

Inversión en las nuevas generaciones

Además de reconocer a líderes locales, Northgate Market otorgó 312 becas a estudiantes de preparatoria y universidad a través de la Fundación Familia González Reynoso. Los beneficiarios asisten o asistirán a instituciones como Cal Poly Pomona, UCLA, UC Berkeley, USC, Yale University y otras universidades destacadas.

Fundada hace dos décadas, la fundación promueve la educación, los servicios sociales y la salud. Su labor no se limita a las becas: también ofrece subvenciones, programas de bienestar y asistencia de emergencia para familias del sur de California.

Durante momentos difíciles, la fundación ha desempeñado un papel clave en la seguridad alimentaria, distribuyendo comidas a través de bancos de alimentos tipo autoservicio. Este apoyo integral refleja la visión de la empresa sobre el progreso comunitario: fortalecer mente, cuerpo y espíritu.

Un legado de generosidad y orgullo cultural

Desde la apertura de su primera tienda en 1980, Northgate González Market se ha mantenido fiel a sus raíces mexicano-estadounidenses, mientras crece como una de las cadenas de supermercados hispanos más respetadas, con 43 tiendas en los condados de Orange, Los Ángeles, Riverside, San Bernardino y San Diego.

Su labor comunitaria refleja los mismos valores que guían su operación comercial: familia, cultura y servicio. La empresa ha demostrado que el éxito empresarial puede ir de la mano con la responsabilidad social, una combinación poco común en el sector minorista actual.

Mediante el reconocimiento a héroes locales y el impulso a nuevos talentos, Northgate refuerza su compromiso con las comunidades que le han dado vida y confianza.

Una tradición que sigue creciendo

De cara al futuro, Northgate González Market planea ampliar sus iniciativas benéficas, fortalecer lazos con instituciones educativas y colaborar con organizaciones que luchan contra la inseguridad alimentaria y fomentan el desarrollo juvenil.

Las alianzas comunitarias seguirán siendo el eje central de su modelo de negocio, asegurando que cada tienda refleje los valores y necesidades de su vecindario.

Para más información sobre los programas del impacto comunitario de Northgate González Market, visite www.northgatemarket.com