HGG lanza la campaña Calabazas con Propósito para apoyar hospitales infantiles

Heritage Grocers Group, uno de los principales minoristas de alimentos hispanos en Estados Unidos, lanzó su campaña Calabazas con Propósito para recaudar fondos destinados a hospitales infantiles locales.

La iniciativa se extenderá hasta el 31 de octubre de 2025 y busca ayudar a niños y familias que reciben atención médica especializada en las comunidades donde opera la compañía.

Calabazas con Propósito impulsa la solidaridad comunitaria

A través de sus brazos caritativos — Cardenas Markets Foundation, Tony’s Charitable Foundation y Manos y Corazones Unidos — Heritage Grocers Group (HGG) promueve la unión comunitaria para generar un impacto positivo y directo en la vida de los niños que enfrentan enfermedades graves.

“En el corazón de todo lo que hacemos está nuestro compromiso con las comunidades”, afirmó Adam Salgado, presidente y director ejecutivo de la Fundación HGG. “Calabazas con Propósito es más que una campaña. Es una celebración de la compasión, la generosidad y el poder de unirnos para apoyar a los niños y familias en momentos difíciles.”

Salgado destacó que esta iniciativa refleja los valores fundamentales de HGG: fortalecer a las comunidades locales y preservar el espíritu solidario que caracteriza a las familias hispanas.

Dos formas sencillas de participar

Durante el mes de octubre, los clientes que visiten las tiendas participantes de Heritage Grocers Group pueden contribuir de dos maneras dentro de la campaña Calabazas con Propósito.

Donaciones al redondear compras:

Los consumidores pueden redondear el total de su compra al dólar más cercano al pagar, destinando la diferencia como donación.

Tarjetas escaneables de calabaza:

También pueden adquirir una Calabaza con Propósito donando $1, $3 o $5 en la caja. Cada calabaza representa un gesto solidario que, sumado a miles de otros, permite apoyar los servicios médicos de los hospitales infantiles.

Estas acciones demuestran que los pequeños aportes pueden generar un impacto significativo cuando las comunidades se unen por una causa noble.

Los fondos beneficiarán hospitales infantiles en todo el país

Los fondos recaudados a través de Calabazas con Propósito se destinarán directamente a los siguientes hospitales y centros de salud pediátrica:

Loma Linda University Children’s Hospital (Sur de California)

(Sur de California) Lucile Packard Children’s Hospital Stanford (Norte de California)

(Norte de California) University Medical Center Foundation (Las Vegas)

(Las Vegas) Phoenix Children’s Hospital (Phoenix)

(Phoenix) Children’s Medical Center Dallas – Children’s Health (Área metropolitana de Dallas-Fort Worth)

(Área metropolitana de Dallas-Fort Worth) Children’s Cancer and Hematology Center (Houston)

(Houston) IWS Family Health (Chicago)

Cada institución cumple un papel esencial en el cuidado y tratamiento de niños con enfermedades críticas, y la campaña busca fortalecer sus recursos para continuar salvando vidas.

Una tradición de servicio comunitario

La campaña Calabazas con Propósito reafirma el compromiso permanente de Heritage Grocers Group con las causas sociales. A lo largo de los años, la empresa ha contribuido a programas educativos, ayuda alimentaria, respuesta ante desastres naturales y apoyo médico.

Las marcas de HGG — Cardenas Markets, Tony’s Fresh Market y El Rancho Supermercado — se han ganado la confianza de las familias hispanas por su servicio cercano y sus productos auténticos. Esa relación, explicó Salgado, impulsa el deseo de retribuir a las mismas comunidades que la compañía considera parte de su familia.

“Celebramos las tradiciones de nuestros clientes y compartimos sus valores”, dijo. “Ahora los invitamos a unirse a nosotros para brindar esperanza a los niños que más lo necesitan.”

Esperanza y ayuda, una calabaza a la vez

Cada donación dentro de la campaña Calabazas con Propósito representa una muestra de esperanza y solidaridad. Heritage Grocers Group demuestra que las empresas locales pueden marcar una diferencia real en la salud infantil mediante la participación activa de sus clientes.

Hasta el 31 de octubre, las tiendas de la compañía exhibirán señalización especial de la campaña en sus cajas registradoras para invitar a los consumidores a participar.