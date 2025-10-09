PepsiCo anuncia nuevo director de finanzas: Steve Schmitt

PepsiCo anunció el nombramiento de Steve Schmitt como vicepresidente ejecutivo y director de Finanzas (CFO), a partir del 10 de noviembre de 2025. Jamie Caulfield ha decidido retirarse el próximo año después de una carrera de más de 30 años en la compañía. Jamie seguirá siendo el CFO hasta el 10 de noviembre de 2025, momento en el cual asumirá un rol de asesoría y asistirá con la transición hasta el 15 de mayo de 2026.

¿Quién es Steve Schmitt?

Schmitt se une a PepsiCo desde Walmart, donde actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo y director de Finanzas (CFO) para Walmart EE. UU., supervisando la función financiera de la organización omnicanal estadounidense de miles de millones de dólares y liderando las actividades financieras centrales de la unidad de negocios más grande del minorista.

Schmitt se unió a Walmart en 2016 y ocupó múltiples puestos de liderazgo en sus negocios de e-Commerce, Club y masas. Desempeñó un papel importante en la transformación de Walmart en un minorista omnicanal habilitado por la transformación digital y lideró iniciativas de disciplina de costos.

Anteriormente, Schmitt ocupó una variedad de roles en Yum! Brands, donde desarrolló una profunda experiencia en el negocio de restaurantes de servicio rápido (QSR) y fuera del hogar (away-from-home) y evaluó estrategias a largo plazo para la compañía, incluidas oportunidades estratégicas para apoyar el crecimiento. Comenzó su carrera en UPS, donde pasó más de una década.

PepsiCo recibe a Steve Schmitt

“Steve cuenta con una sólida trayectoria de resultados comprobados y aporta una experiencia crucial que se alinea con la estrategia de crecimiento de PepsiCo”, dijo Ramón Laguarta, presidente y director ejecutivo de PepsiCo. “La experiencia de Steve trabajando con cadenas de suministro complejas, adaptándose al dinámico panorama minorista y a los consumidores omnicanal, y brindando excelencia operativa a gran escala será impactante en PepsiCo. Desempeñará un papel crucial a medida que aceleramos el crecimiento, optimizamos nuestra estructura de costos y creamos mayor valor para nuestros accionistas”.

“También quiero agradecer a Jamie por sus más de tres décadas de servicio dedicado a PepsiCo”, dijo Laguarta. “Jamie ha desempeñado un papel importante al guiar nuestro negocio a través de períodos significativos de cambio y crecimiento, y estamos agradecidos por sus contribuciones a lo largo de su gestión. Espero seguir trabajando con Jamie hasta su jubilación el próximo año”.

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son disfrutados por los consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó cerca de $92 mil millones de dólares en ingresos netos en 2024, impulsados por un portafolio complementario de bebidas y alimentos de conveniencia que incluye Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. El portafolio de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas agradables, incluidas muchas marcas icónicas que generan más de $1 mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.