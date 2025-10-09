Whole Foods predice las tendencias de alimentos para 2026

El Consejo de Tendencias de Whole Foods Market (WFM) dio a conocer sus principales tendencias alimentarias para 2026 en el informe anual de predicciones del minorista. Whole Foods Market pronostica que el 2026 será el año del frenesí por la fibra, de los platillos gourmet congelados y de un aumento en la popularidad del sebo (tallow). Estas y otras tendencias influirán en el panorama alimentario el próximo año.

El Consejo de Tendencias de Whole Foods Market —un colectivo de miembros del equipo de WFM que incluye desde foragers (cazadores de productos) y compradores hasta expertos culinarios— desarrolla estas predicciones de tendencias cada año combinando una profunda experiencia en la industria, una aguda observación de las preferencias de los consumidores y sesiones de colaboración con marcas emergentes y consolidadas.

“Cada año, nuestro informe de Tendencias captura el pulso de lo que viene en alimentos, y 2026 no es la excepción,” dijo Sonya Gafsi Oblisk, directora de Comercialización y Marketing en Whole Foods Market. “Las tendencias de este año resaltan cómo la curiosidad, la creatividad y las decisiones conscientes están dando forma a la manera en que la gente come y compra. Nos inspira la innovación que estamos viendo en todo el panorama alimentario y estamos ansiosos por ver cómo estas ideas cobran vida en nuestros pasillos y más allá.”

“Nuestras predicciones de tendencias están inspiradas en la profunda experiencia del consejo y el descubrimiento en el campo: en mercados de agricultores, ferias comerciales de la industria, restaurantes locales y más,” comentó Cathy Strange, embajadora de Cultura Alimentaria de Whole Foods Market y miembro del Consejo de Tendencias. “La lista de 2026 refleja la rapidez con la que las ideas pueden pasar de ser conceptos emergentes a favoritos cotidianos. Es emocionante ver cómo estas tendencias darán forma a las conversaciones en las cocinas, las comunidades y la cultura alimentaria en general durante el próximo año.”

Las Principales Tendencias Alimentarias de Whole Foods Market para 2026 Incluyen:

Dominio del Sebo (Tallow Takeover)

Desde variedades batidas hasta aquellas infusionadas con hierbas, el sebo de bovino (beef tallow) está regresando como una grasa nutritiva y nostálgica. Antes un básico en la cocina tradicional y valorado por su alto punto de humo y rico sabor, el sebo está siendo redescubierto por consumidores que valoran los ingredientes ancestrales y buscan alternativas al aceite. Esta grasa de la vieja escuela está teniendo su momento en redes sociales, aunque en realidad se ha utilizado durante siglos para freír y hornear. Los restaurantes también han estado cambiando los aceites tradicionales por sebo para elevar todo, desde papas fritas hasta repostería. Y para los clientes que apoyan el uso de la filosofía “de la nariz a la cola” (nose to tail), estas marcas le dan un uso a la grasa que normalmente se desecharía.

Prueba la Tendencia: Sebo de Res Epic Provisions, Sebo de Res de Ganado de Pastoreo y Regenerativo FOND, Papas Fritas Cortadas a Mano ‘Tallow & Sea Salt’ de Jesse & Ben’s, Jabón de Sebo Maggie Ann Soap Co. (se lanza en noviembre de 2025 en tiendas selectas), Spray para Cocinar de Sebo de Res Wagyu South Chicago Packing.

Enfoque en la Fibra

La proteína sigue siendo el rey, pero la fibra está ganando terreno a medida que los consumidores buscan salud intestinal, bienestar digestivo holístico y formas naturales de sentirse satisfechos por más tiempo. Las marcas están destacando más la fibra en sus empaques y, cada vez más, vemos productos con fibra añadida en los estantes, como pastas, panes, galletas saladas y barras. Raíces como la yuca (cassava) y la achicoria son ingredientes habituales en las bebidas prebióticas, y el konjac es un favorito fibroso en las comidas listas para comer de origen vegetal. Mientras tanto, básicos de despensa como la avena son la estrella de productos emergentes, que promueven el ingrediente por ser rico en fibra prebiótica y fácil de digerir. ¡Es seguro decir que estos hallazgos de fibra ya no son solo para las personas de la tercera edad!

Prueba la Tendencia: Refresco Prebiótico de Piña Caramelizada Orgánica 365 by Whole Foods Market, Fibra Prebiótica Diaria Bio.me, Té Helado Prebiótico Half & Half Halfday, Bolsitas de Fibra y Proteína Happy Tot de Happy Family Organics, Bocados Suaves Horneados de Arándanos Olyra, Bagels Everything y Blu-Berry Sola, Pasta Cavatappi con Fibra Prebiótica Three Farm Daughters (disponible en tiendas selectas).

El Año de la Mujer Agricultora

Con la disminución de las granjas multigeneracionales y menos jóvenes eligiendo carreras en la agricultura, es más importante que nunca celebrar a quienes impulsan el cambio en la industria. Los consumidores ya habrán comenzado a notar un aumento de mujeres en la agricultura destacadas en los medios, paneles de eventos y en los sitios web y empaques de las marcas. Organizaciones como la National Young Farmers Coalition ofrecen oportunidades de financiación a través de su programa Young Farmer Grant, que dona el 50% de sus subvenciones a agricultoras que se identifican como mujeres, no binarias o trans, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura declaró 2026 como el Año Internacional de la Mujer Agricultora.

Las marcas también están participando. Lotus Foods brinda apoyo a las mujeres en las granjas de las que se abastecen, ofreciendo salarios premium y financiando mejoras en sus comunidades locales, y Kvarøy Arctic tiene un programa internacional de becas y pasantías específicamente para mujeres enfocadas en la acuicultura. True Moringa apoya a las mujeres agricultoras de cultivos arbóreos en Ghana, asignándoles una parcela de tierra y brindándoles capacitación y acceso a irrigación, certificación orgánica, cuidado infantil, seguro médico y más.

Prueba la Tendencia: Jabón Líquido para Manos con Aceite de Aguacate y Lavanda Acure + Apricot Lane Farms, Queso Mt Tam de Cowgirl Creamery, Aceite de Oliva Virgen Extra Damya (disponible en tiendas selectas), Carne Molida de Pavo Criado Regenerativamente Diestel Family Ranch (se lanza en marzo de 2026 en tiendas selectas), Cecina de Salmón Salvaje de Alaska Fable Fish Co. (parte de la cohorte de Crecimiento Temprano LEAP 2025 de Whole Foods Market), Nuggets de Salmón Kvaroy Arctic, Arroz Jazmín Blanco Orgánico y Arroz Forbidden® de Lotus Foods, Yogur Skyr Orgánico de Vainilla Painterland Sisters, Duraznos Amarillos con Certificación Orgánica Rancho Durazno (disponibles en tiendas selectas), Tomates Early Girl Dry Farmed Orgánicos Tomatero Farm, Aceite de Moringa Pura Simplicity True Moringa, Plantas en Maceta y Flores de Corte Van Hoekelen Greenhouses.

Alta Costura de Cocina (Kitchen Couture)

Apodado “decoración de dopamina” (dopamine décor), este concepto de diseño placentero sobre la creación de espacios vibrantes en el hogar que son emocionalmente edificantes ahora se aventura en los mostradores de la cocina. Atrás quedaron los días de esconder cada lata y contenedor en la despensa o de quitar los productos de sus empaques al momento de una fiesta. Los consumidores de hoy se sienten atraídos por las obras de arte llamativas que antes estaban reservadas para las etiquetas de vino, pero que ahora aportan un atractivo estético a los artículos y básicos cotidianos. Las marcas han adoptado este movimiento con colores brillantes, audaces y diseños que pueden realzar cualquier mostrador o estante de cocina. ¡Una extensión de los pequeños lujos, esta tendencia es una manera fácil de darse un gusto que es a la vez hermoso y delicioso!

Prueba la Tendencia: Tomates Triturados Orgánicos Bianco DiNapoli, Aceite de Oliva Virgen Extra 100% Brightland (ALIVE) (disponible en tiendas selectas), Salsa Picante de Jalapeño Dulce Cloud23, Aceite de Oliva Fat Gold (disponible en tiendas selectas), Mariscos Enlatados de Pescado Co. Mejillones con Pimiento Dulce y Ajo (se lanzan en febrero de 2026), Aceite de Oliva Virgen Extra Graza “Drizzle” en Vidrio, Estofado de Lentejas de Calabaza Dorada Heyday Canning Co., Mantequilla Pura de Crematoria Red Feather, Barra de Chocolate de Cacao Crudo 82% con Miel Vosges Haut-Chocolat.

Cenas Gourmet Congeladas (Freezer Fine Dining)

¿Buscas lo más trendy en los estantes de abarrotes? Dirígete al pasillo de congelados. Una ola de nuevas comidas, aperitivos y acompañamientos congelados es una buena noticia para aquellos consumidores ansiosos por crear una experiencia gastronómica deliciosa (e incluso digna de un restaurante) en casa. Los clientes buscan combinar ingredientes de alta calidad con sabores de inspiración global y trucos para ahorrar tiempo, y estas opciones congeladas son perfectas para planificadores de comidas que necesitan una noche libre o foodies conscientes de su presupuesto que quieren un descanso de comer fuera. Piensa en arancini congelados, pupusas y otros favoritos inspirados por chefs que sabrán como si salieran de una elegante cocina de restaurante… cuando en realidad, solo salen de tu freidora de aire.

Prueba la Tendencia: Pizza Cacio e Pepe Flour + Water (disponible en tiendas selectas), Albóndigas Clásicas de la Mezcla Ancestral de Carne de Res de Pastoreo Force of Nature, Crab Rangoon Laoban, Quesadillas de Birria de Res Masienda, Fideos con Aceite de Cebolla Caramelizada MiLa, Dumplings Mimi Cheng’s, Pho Saiga Foods (parte de la cohorte de Crecimiento Temprano LEAP 2025 de Whole Foods Market), Phyllo Bites de Harissa Cremosa y Queso Whole Foods Market.

Muy Avinagrado (Very Vinegar)

Desde tónicos para beber hasta variedades infusionadas con frutas trituradas y versiones “vivas” crudas y sin filtrar, los consumidores están siendo creativos con los vinagres, que añaden profundidad y complejidad al mismo tiempo que brindan beneficios similares a los probióticos. El vinagre, o “vino agrio” como se le llamó alguna vez, se remonta a miles de años e incluso se usaba medicinalmente, una comida funcional original, se podría decir. Hoy en día, algunos creadores de contenido juran beber salmuera de pepinillos antes de las comidas para estabilizar el azúcar en la sangre. Ahora estamos presenciando el renacimiento moderno del vinagre, con consumidores buscando opciones premium de lotes pequeños, nuevos sabores audaces y formatos innovadores que realzan todo, desde comidas caseras hasta cocteles y mocktails artesanales en los menús de restaurantes. Los vinagres incluso se están infiltrando en el espacio de los condimentos cremosos, añadiendo un poco de zing a esa mayonesa, y las marcas se están volviendo más astutas al agregar sugerencias de uso en sus empaques para inspirar formas más creativas de disfrutar el producto.

Prueba la Tendencia: Vinagre de Vino Chardonnay Mejor que el Champagne American Vinegar Works (disponible en tiendas selectas), Salsa Sando Giardinayo Picante Ayoh! Foods, Vinagreta de Yuzu Dulce Cabi Foods (disponible en tiendas selectas), Vinagre de Jerez Español Pedro Ximenez Garcia de la Cruz, Salsas Picantes y Vinagres Fermentados Häxan Ferments (disponibles en tiendas selectas), Vinagre Balsámico de Pepino y Limón Kosterina, Bebida de Fusión Moringa + Vinagre de Sidra de Manzana RINGA (disponible en tiendas selectas), Vinagreta Griega SideDish (se lanza en febrero de 2026), Vinagre Balsámico Añejo de Módena Whole Foods Market, Kit de Ensalada Balsámica de Pera y Miel Orgánica Whole Foods Market.

Dulce, Pero Consciente (Sweet, But Make It Mindful)

Tener un gusto por lo dulce nunca pasará de moda, pero estamos viendo más clientes que son conscientes de su consumo de azúcar y optan por productos sutilmente endulzados con azúcar de caña real en lugar de fuentes alternativas, o simplemente endulzados con fruta entera, miel o jarabe de maple. Estamos viendo marcas de mermeladas, chocolates y gomitas que se apoyan en la fruta real en sus productos para sabor y textura, en lugar de altas cantidades de azúcar. Y los creadores de contenido en TikTok continúan haciendo imitaciones de barras de caramelo con mantequilla de maní y dátiles (algo que notamos en 2023 con nuestra tendencia, “El Gran Dátil”).

Prueba la Tendencia: Bebidas Electrolíticas Corpse Reviver (parte de la cohorte de Crecimiento Temprano LEAP 2025 de Whole Foods Market), Untable de Cinco Frutas Reserva Especial GOOD GOOD, Barras de Caramelo de Dátil The Lil’ Nutty Ones – Harken Sweets (se lanzan en noviembre de 2025 en tiendas selectas), Bocados de Chocolate Oscuro con Mantequilla de Avellanas Hu, Untable de Frutas Superalimento de Cereza y Granada y Bocados de Snack de Mantequilla de Maní, Chocolate y Mermelada de Frambuesa Smash Foods, Gomitas de Frutas Orgánicas de Mango y Arándano Solely, Mantequilla de Maple con Certificación Orgánica Regenerativa Whole Foods Market, Bear Claws Orgánicas Wild West (disponibles en tiendas selectas), Bebida Burbujeante de Limonada de Cereza wildwonder (disponible en tiendas selectas).

Instantáneo Reimaginado (Instant Reimagined)

Las marcas están descifrando el código de lo “instantáneo” — una palabra que alguna vez solo se asociaba con microondas y conveniencia. Ahora los consumidores pueden encontrar opciones instantáneas innovadoras y mejores para la salud que serán la envidia en las cocinas de los lugares de trabajo y en los viajes largos en avión. TikTok está ayudando a remodelar la reputación alguna vez aburrida de lo instantáneo, con creadores mostrando lattes de nivel barista listos para viajar y “ramen de cajón de escritorio” que utiliza bases de caldo de huesos, chili crisps e ingredientes adaptógenos. Las marcas también han respondido haciendo productos como lattes pour-over premium de una sola porción, comidas de moda en taza y más soluciones de comidas estables en el anaquel, todas listas en segundos y fáciles de preparar entre reuniones. Incluso estamos viendo productos tradicionales como el arroz prehecho mejorando sus estándares de abastecimiento y marcas emergentes listas para revolucionar el espacio. El “solo agrega agua” está recibiendo la mejora (glow-up) que necesitaba desde hace tiempo.

Prueba la Tendencia: Palitos de Café Espresso Instantáneo de Servido Individual 365 by Whole Foods Market, Tazón de Poder Germinado de Coco y Jengibre Aahana’s (disponible en tiendas selectas), Palitos de Matcha To Go Aiya’s, Arroz Frito Chino Indio con Piña Maya Kaimal (se lanza en febrero de 2026), Rebanadas de Leche de Avena Milkadamia (se lanzan en 2026), Sardinas + Frijoles Patagonia Provisions, Avena Mágica con Hongos Rising Tide (disponible en tiendas selectas), Tazón de Proteína Orgánica Seeds of Change – Hierbas de Cosecha, Arroz Sabor Lima y Cilantro con Certificación Orgánica Regenerativa Whole Foods Market.