Acosta Group revela nuevo estudio sobre compradores en tiendas de conveniencia

Un nuevo estudio de Acosta Group reveló que los consumidores ya no solo se detienen por gasolina. El 92% de los compradores en tiendas de conveniencia que cargan combustible también entra a la tienda, y un 63% la visita al menos una vez por semana. Las tiendas de conveniencia se consolidan, así como destinos clave para alimentos y bebidas.

Aunque la rapidez sigue siendo esencial, los compradores valoran cada vez más la variedad y las promociones. El estudio de Acosta Group revela que un 26% de los consumidores ha incrementado sus visitas este año.

Mark Rahiya, presidente del grupo de Ventas y Servicios Omnicanal de Acosta Group, afirmó que los minoristas pueden aprovechar esta lealtad enfocándose en “rapidez, selección y valor”.

Los compradores en tiendas de conveniencia siguen buscando compras rápidas, pero esperan más de cada visita. Factores como la cercanía, la facilidad para comprar y la calidad de los alimentos listos para consumir ganan relevancia frente a 2023. Además, las promociones y los “buenos precios” influyen cada vez más en sus decisiones.

Tiendas de conveniencia ganan terreno como destino alimentario

Las tiendas de conveniencia compiten directamente con los supermercados tradicionales en alimentos listos para comer. Ocupan el segundo lugar en comidas calientes y frías preparadas, y en platillos para llevar. En la categoría de botanas, solo las superan las tiendas de abarrotes y los minoristas de gran formato.

Las promociones siguen siendo esenciales para atraer clientes. El 69% de los compradores en tiendas de conveniencia lee la señalización en las bombas de gasolina, el 44% presta atención a los anuncios dentro de la tienda y el 24% utiliza aplicaciones del minorista. Esta combinación digital y física ofrece una oportunidad clara para impulsar compras por impulso y fidelizar.

Quiénes lideran las visitas según el estudio sobre compradores en tiendas de conveniencia

El estudio de Acosta Group sobre los compradores en tiendas de conveniencia confirma que los Millennials y la Generación X son los grupos más activos, con una mayoría masculina.

Estos consumidores son más planificados que impulsivos: el 72% realiza visitas rápidas con un objetivo específico, un aumento del 6% respecto a 2023.

Aun así, las compras impulsivas siguen generando ingresos clave. Los dulces, los snacks salados y los productos de panadería encabezan las ventas, con tasas de compra del 63%, 62% y 53%, respectivamente. Estos artículos siguen siendo pilares de rentabilidad por su conveniencia y precio accesible.

Aumenta la demanda de opciones saludables

Los productos “better-for-you” o más saludables ganan terreno, sobre todo entre los consumidores jóvenes. Más de la mitad (61%) busca artículos con beneficios nutricionales, especialmente los bajos en grasa y ricos en proteína. Las aguas con vitaminas, batidos proteicos y botanas con menos azúcar están entre los más deseados.

Los consumidores de la Generación Z, los Millennials y las familias con niños son los más interesados en estas opciones. Sin embargo, un 30% de los compradores en tiendas de conveniencia no muestra interés en productos saludables, lo que indica que la variedad sigue siendo clave para atraer a todos los públicos.

Comidas preparadas impulsan la fidelidad

Los alimentos calientes y fríos preparados ganan popularidad. El estudio revela que el 51% de los compradores adquiere comida caliente al menos una vez por semana, frente al 45% de 2023. Además, el 52% considera que estas comidas son tan buenas o mejores que las de un restaurante de comida rápida.

Entre los productos más deseados figuran burritos de carne asada, wraps bajos en carbohidratos y brochetas de pollo con miel y chipotle. Estas opciones reflejan una demanda por comidas prácticas, sabrosas y con toques innovadores.

Hallazgos clave para minoristas

El informe de los compradores en tiendas de conveniencia destaca varias oportunidades estratégicas para los minoristas:

Ampliar la oferta de alimentos listos para comer durante todo el día.

Usar señalización y canales móviles para promocionar productos impulsivos.

Reforzar la exhibición de snacks y panadería en zonas de alto tráfico.

Expandir las opciones saludables y frescas.

Mejorar la experiencia de pago con opciones móviles y de autoservicio.

Rahiya señaló que las tiendas de conveniencia “están en una posición sólida para fortalecer la lealtad de sus compradores y aumentar las ventas”. Agregó que las estrategias más efectivas incluyen ampliar la oferta saludable, innovar en productos preparados y mantener al cliente comprometido con promociones relevantes.

Acosta Group impulsa la comprensión del consumidor

Acosta Group cuenta con una comunidad propietaria de más de 40,000 compradores en EE. UU., que permite comprender las tendencias del consumidor con precisión. El estudio de los compradores en tiendas de conveniencia, realizado con 1,097 compradores, llega justo antes de la NACS Show, donde la innovación y la comprensión del cliente son temas centrales.

Acosta Group estará presente en el NACS Show junto con CORE Foodservice en el stand S7325 y con CROSSMARK en el stand S733.

Según los hallazgos del estudio de los compradores en tiendas de conveniencia de Acosta Group, el futuro de las tiendas de conveniencia dependerá de equilibrar rapidez y calidad. Los compradores ya no las ven como simples paradas de paso, sino como destinos esenciales de alimentos y bebidas que ofrecen valor, frescura y experiencia.