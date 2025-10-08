Mineragua Más, la nueva agua efervescente con auténticos sabores mexicanos

El agua efervescente Mineragua Más celebra oficialmente su lanzamiento, ofreciendo una experiencia refrescante que combina auténticos sabores mexicanos con un toque moderno.

Esta nueva línea de Mineragua, parte del portafolio de Novamex, fusiona azúcar de caña real, ingredientes naturales y su característica efervescencia en una bebida ligera y sabrosa.

El lanzamiento presenta tres sabores tropicales destacados —Mandarina, Guayaba y Mango Pasión— diseñados para consumidores que buscan una alternativa con más sabor y menos azúcar. Cada botella de 12.5 onzas contiene solo 70 calorías, posicionando a Mineragua Más como una opción refrescante y equilibrada frente a las aguas tradicionales.

Sabores auténticos de México en una propuesta moderna

Mineragua Más marca un paso clave para la marca, reconocida por su frescura mineral y su herencia mexicana. Al incorporar esencias frutales tropicales y un toque justo de dulzura, Mineragua amplía su alcance sin perder autenticidad.

“Mineragua Más es nuestra nueva y audaz forma de llevar los auténticos sabores de México al agua efervescente”, expresó Jazhen González, gerente de marca de Mineragua. “Cada botella está pensada para ofrecer frescura, un toque de dulzura y el espíritu vibrante de México que nuestros seguidores conocen y aman”.

La combinación de ingredientes naturales y azúcar de caña responde a las nuevas tendencias de consumo, donde los compradores buscan bebidas con menos calorías, sabores genuinos y una historia detrás del producto.

Parte del portafolio de innovación de Novamex

Mineragua pertenece a Novamex, el principal comercializador de marcas auténticamente mexicanas en Estados Unidos, que también distribuye productos icónicos como Jarritos y Sidral Mundet. Con Mineragua Más, la compañía reafirma su liderazgo en innovación y refuerza su presencia en el creciente mercado de bebidas efervescentes con sabor.

Según datos de NielsenIQ, el mercado estadounidense de agua con gas y bebidas efervescentes superó los $7,000 millones en ventas durante 2024, impulsado por consumidores que buscan alternativas más saludables sin renunciar al sabor. Mineragua Más ingresa a este segmento competitivo con una ventaja única: autenticidad cultural y una conexión emocional con sus consumidores.

“Mineragua Más refleja nuestro compromiso con la innovación y la calidad”, agregó González. “Queríamos crear algo refrescante y genuino, que capturara la energía de los sabores mexicanos en cada sorbo”.

Lanzamiento en tiendas de Northgate González Market

El agua efervescente con sabores Mineragua Más inicialmente está disponible en tiendas seleccionadas de Northgate González Market en California. Su diseño vibrante y precio accesible buscan atraer a consumidores multiculturales interesados en bebidas premium con sabor auténtico.

Cada caja de 24 botellas está pensada para disfrutar en reuniones familiares, celebraciones o momentos cotidianos.

El lanzamiento también subraya la creciente presencia de marcas con raíces mexicanas en el mercado estadounidense. Novamex continúa fortaleciendo su distribución en supermercados y tiendas de conveniencia, posicionando a Mineragua Más como una propuesta refrescante con identidad propia.