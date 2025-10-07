FMI: El nuevo rol de los supermercados en las comidas preparadas

FMI – The Food Industry Association publicó el informe El Poder del Servicio de Alimentos en la Venta Minorista 2025 (The Power of Foodservice at Retail 2025), revelando un cambio significativo en los hábitos alimenticios: los consumidores están eligiendo cada vez más comidas preparadas en la sección de deli en lugar de comidas de restaurante. La participación en esta categoría se ha más que duplicado, pasando del 12% en 2017 al 28% en 2025. Muchos compradores también están combinando lo mejor de ambos mundos: más de la mitad de los estadounidenses (53%) ahora adoptan un enfoque híbrido para crear comidas, combinando opciones preparadas del deli con ingredientes de su propia cocina.
“Los consumidores están viendo cada vez más los comidas preparados del deli como una verdadera alternativa a salir a comer a un restaurante, no solo como una opción conveniente,” afirmó Allison Febrey, gerente senior de investigación y conocimientos en FMI. “Este cambio refleja cómo los compradores están redefiniendo el valor en los alimentos: quieren comidas que ofrezcan calidad y variedad, pero que también ahorren tiempo y dinero. Esta tendencia se sustenta con el crecimiento constante en las ventas de servicio de alimentos minoristas, que aumentaron 1.6% a $52.1 mil millones en los últimos 12 meses.”
Los Consumidores Compran Más Comida Preparada en supermercados
“Dado que más de la mitad de los estadounidenses compra para ocasiones de comidas híbridas, existe una oportunidad real para que los minoristas apoyen la hora del almuerzo y la cena,” comentó Rick Stein, vicepresidente de alimentos frescos en FMI. “Los compradores adquieren opciones preparadas del deli con mayor frecuencia entre el mediodía y las 5 p.m., y quieren la flexibilidad de combinar artículos preparados frescos y de alta calidad con ingredientes que ya tienen en casa, creando comidas que equilibran el ahorro de tiempo y cumplen con sus objetivos de bienestar.”
“Tener un artículo distintivo o ‘platillo estrella’ ayuda a los minoristas a cimentar su propuesta de valor ante el consumidor,” mencionó Andrew Brown, gerente senior de relaciones con la industria en FMI. “Esto ayuda a reducir la fatiga de la decisión, y si cumples con la calidad y el sabor, tendrás clientes que regresarán una y otra vez por ese artículo exacto.”
Resultados Clave del Estudio
La encuesta a consumidores El Poder del Servicio de Alimentos en la Venta Minorista fue programada en Qualtrics y se administró en línea a una muestra representativa a nivel nacional de 1,571 compradores de alimentos de EE. UU. mayores de 18 años. La encuesta se realizó entre el 21 de julio y el 5 de agosto de 2025. Hay un margen de error máximo de muestreo de +/-2.5 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%. Además, NielsenIQ proporcionó datos de su base de datos AOD y el panel Total Food View.
- El 23% de los compradores menciona que está comprando menos en restaurantes de servicio rápido o fast casual. En contraste, los compradores reportan cantidades de compras de servicio de alimentos relativamente estables en las tiendas de alimentos, con un 85% que informa que está comprando más o la misma cantidad que el año pasado.
- El desayuno fue lo que menos aumentó, con un cambio neto de seis puntos porcentuales. El estudio muestra que los consumidores consideran la comida preparada del deli más asequible que salir a comer (55%), pero el departamento de deli aún necesita aumentar la calidad de sus alimentos para que sean más apetecibles.
- La conveniencia impulsa a los compradores a adquirir comidas preparados del deli del supermercado, y los compradores esperan más conveniencia de sus departamentos de deli. La conveniencia es el principal factor de éxito en áreas como servicios, opciones de alimentos y ocasiones especiales.
- Las tiendas de comestibles tienen una oportunidad para exhibir mejor sus artículos de servicio de alimentos distintivos. Dado que el 50% de los consumidores encuentra que las comidas preparados del deli en su tienda son solo “algo” apetecibles, elevar la reputación de la comida preparada en los supermercados es vital.
- Los compradores están más interesados en tipos de cocina familiares, como la estadounidense (90%), la pizza (95%) y las ensaladas (80%). Sin embargo, los intereses de los compradores son cada vez más variados. Los compradores, en promedio, muestran interés en más de ocho tipos de cocina, lo que demuestra su deseo de exploración.
- A los compradores les gusta tener opciones. Actualmente, el 69% de los compradores reporta que su departamento de comida preparada del deli tiene “justo la cantidad adecuada” de opciones. El 23% por ciento informa que no hay suficientes opciones, y solo el 8% dice que hay demasiadas opciones.