FMI: El nuevo rol de los supermercados en las comidas preparadas

FMI – The Food Industry Association publicó el informe El Poder del Servicio de Alimentos en la Venta Minorista 2025 (The Power of Foodservice at Retail 2025), revelando un cambio significativo en los hábitos alimenticios: los consumidores están eligiendo cada vez más comidas preparadas en la sección de deli en lugar de comidas de restaurante. La participación en esta categoría se ha más que duplicado, pasando del 12% en 2017 al 28% en 2025. Muchos compradores también están combinando lo mejor de ambos mundos: más de la mitad de los estadounidenses (53%) ahora adoptan un enfoque híbrido para crear comidas, combinando opciones preparadas del deli con ingredientes de su propia cocina.

“Los consumidores están viendo cada vez más los comidas preparados del deli como una verdadera alternativa a salir a comer a un restaurante, no solo como una opción conveniente,” afirmó Allison Febrey, gerente senior de investigación y conocimientos en FMI. “Este cambio refleja cómo los compradores están redefiniendo el valor en los alimentos: quieren comidas que ofrezcan calidad y variedad, pero que también ahorren tiempo y dinero. Esta tendencia se sustenta con el crecimiento constante en las ventas de servicio de alimentos minoristas, que aumentaron 1.6% a $52.1 mil millones en los últimos 12 meses.”

Los Consumidores Compran Más Comida Preparada en supermercados

“Dado que más de la mitad de los estadounidenses compra para ocasiones de comidas híbridas, existe una oportunidad real para que los minoristas apoyen la hora del almuerzo y la cena,” comentó Rick Stein, vicepresidente de alimentos frescos en FMI. “Los compradores adquieren opciones preparadas del deli con mayor frecuencia entre el mediodía y las 5 p.m., y quieren la flexibilidad de combinar artículos preparados frescos y de alta calidad con ingredientes que ya tienen en casa, creando comidas que equilibran el ahorro de tiempo y cumplen con sus objetivos de bienestar.”

“Tener un artículo distintivo o ‘platillo estrella’ ayuda a los minoristas a cimentar su propuesta de valor ante el consumidor,” mencionó Andrew Brown, gerente senior de relaciones con la industria en FMI. “Esto ayuda a reducir la fatiga de la decisión, y si cumples con la calidad y el sabor, tendrás clientes que regresarán una y otra vez por ese artículo exacto.”

Resultados Clave del Estudio

La encuesta a consumidores El Poder del Servicio de Alimentos en la Venta Minorista fue programada en Qualtrics y se administró en línea a una muestra representativa a nivel nacional de 1,571 compradores de alimentos de EE. UU. mayores de 18 años. La encuesta se realizó entre el 21 de julio y el 5 de agosto de 2025. Hay un margen de error máximo de muestreo de +/-2.5 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%. Además, NielsenIQ proporcionó datos de su base de datos AOD y el panel Total Food View.