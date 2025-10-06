¿Qué productos hispanos se venden más en Estados Unidos? 

Internet, supermercados y redes sociales están llenos de un fenómeno que ya no se puede ignorar: el crecimiento imparable de los productos hispanos en Estados Unidos. Y no es para menos.

Con más de 62 millones de latinos —casi el 19 % de la población—, el mercado hispano representa una de las fuerzas de consumo más poderosas del país.

De acuerdo con el Latino Donor Collaborative, el poder adquisitivo de los hispanos ya supera los $3.2 billones de dólares, colocándolos como la quinta economía más grande del mundo si fueran un país independiente.

Este peso económico se refleja en sus hábitos de consumo: buscan productos que conecten con su cultura, su idioma y sus raíces, y están dispuestos a pagar por esa autenticidad.

Pero, ¿qué entendemos por “producto hispano”? En este contexto, hablamos de alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal, decoración, moda, e incluso objetos religiosos que tienen origen, influencia o relevancia en países de América Latina y que forman parte del día a día de la comunidad latina en EE.UU.

Algunos de ellos han cruzado al mercado general; otros se mantienen en nichos con gran fidelidad.

En este artículo exploraremos cuáles son los productos hispanos más vendidos, por qué están en auge y qué oportunidades representa este mercado para marcas, emprendedores y distribuidores.

El crecimiento del consumo de productos hispanos en EE.UU.

El consumo de productos hispanos en Estados Unidos no solo ha crecido: se ha disparado en la última década.

De acuerdo con un informe de Nielsen (NIQ), los hogares latinos gastan más en alimentos, bebidas y productos personales que otros grupos demográficos, impulsando categorías como salsas, especias, tortillas, snacks, refrescos, productos para el cabello y artículos de cuidado familiar.

Según proyecciones del mercado, el gasto en alimentos de origen hispano en EE.UU. es una de las categorías de mayor crecimiento y supera consistentemente los 20 mil millones de dólares al año.

Esta demanda se ve impulsada por una combinación de nostalgia, autenticidad y orgullo cultural, factores que guían las decisiones de compra tanto de inmigrantes como de nuevas generaciones nacidas en EE.UU.

Un estudio de Collage Group sobre autenticidad cultural revela que cerca del 70% de los latinos en EE.UU. se sienten más conectados con una marca que ofrece productos relacionados con su herencia cultural.

Esto ha llevado a que grandes cadenas como Walmart, Target y Kroger amplíen notablemente sus secciones de productos hispanos, incluyendo marcas tradicionales como Goya, La Costeña, Jarritos, El Mexicano, Juanita’s, Doña María y más.

Hoy, lo latino ya no es solo “étnico”: es mainstream. Y eso se refleja en los anaqueles, en las estrategias de marketing y en el volumen de ventas que crece año tras año.

Categorías de productos hispanos más vendidos

El término «productos hispanos» abarca una amplia gama de categorías que conectan profundamente con la identidad, la tradición y las necesidades cotidianas de los consumidores latinos en Estados Unidos. Estas son las principales:

Alimentos y bebidas

La categoría más visible y con mayor crecimiento es la de alimentos y bebidas. Aquí los productos hispanos no solo cubren una necesidad básica, sino que reconectan a los consumidores con sus raíces.

Tortillas de maíz y harina.

Salsas picantes, mole y adobos.

Refrescos latinos.

Snacks tradicionales.

Café latino.

Lácteos tradicionales.

Bebidas alcohólicas.

Productos de cuidado personal y del hogar

Más allá de los alimentos, los hogares latinos también prefieren productos que reflejen su herencia cultural en el cuidado diario:

Jabones, champús y cremas de origen latino.

Veladoras, inciensos y productos botánicos.

Artículos de limpieza.

Moda y artesanías

La identidad también se viste:

Ropa con diseños típicos.

Zapatos, sombreros y accesorios hechos a mano.

Productos religiosos y culturales

La fe y la cultura también impulsan la venta de productos especializados:

Estampas, rosarios y figuras religiosas.

Libros, música y decoración.

¿Quién compra productos hispanos en EE.UU.?

Aunque los productos hispanos nacieron para satisfacer la nostalgia y las costumbres de los migrantes latinoamericanos, hoy su alcance va mucho más allá. El crecimiento de su consumo refleja una evolución demográfica, cultural y mediática.

Hispanos de segunda y tercera generación: los principales consumidores

Contrario a lo que muchos suponen, la mayoría de los compradores de productos hispanos en EE.UU. son latinos nacidos en el país. Según el Pew Research Center, más del 65% de los hispanos adultos en EE.UU. nació en el país o ha vivido en él por largo tiempo.

Estas generaciones, aunque profundamente influenciadas por la cultura estadounidense, valoran sus raíces latinas y buscan mantenerlas vivas a través del idioma, la comida y las tradiciones.

El consumo de productos como tortillas, salsas picantes, refrescos típicos y productos religiosos es una forma de “volver a casa” sin salir del país.

Nuevos consumidores: más allá de la comunidad latina

El atractivo de los productos hispanos ha crecido también entre otros públicos.

Millennials, Gen Z y foodies de distintos orígenes étnicos están cada vez más interesados en explorar sabores auténticos, ingredientes tradicionales y productos con storytelling cultural.

Marcas como Jarritos, Café Bustelo y Valentina han ganado un lugar en supermercados y restaurantes no latinos gracias a su sabor distintivo, estética vibrante y autenticidad percibida.

Además, la explosión del mezcal y el tequila en bares de moda y eventos mainstream demuestra que los productos hispanos han pasado de ser “nichos culturales” a elementos de estilo de vida.

Plataformas que amplifican el deseo: TikTok, Instagram y Amazon

Las redes sociales juegan un papel clave en este fenómeno.

TikTok e Instagram han viralizado productos como los mazapanes, los chicharrones o los dulces de tamarindo, presentándolos como «trendy» para audiencias jóvenes.

Influencers latinos han convertido recetas con productos tradicionales en contenido viral, generando millones de vistas y provocando aumentos inesperados en la demanda de ciertos ítems en supermercados y marketplaces.

En paralelo, Amazon ha contribuido a la distribución masiva, permitiendo que productos antes disponibles solo en tiendas latinas ahora lleguen a todo el país. Algunas marcas hispanas incluso han logrado entrar a los rankings de más vendidos gracias a estrategias digitales enfocadas en SEO y contenido cultural.

Oportunidades para emprendedores

El crecimiento del consumo de productos hispanos en EE.UU. no solo representa una tendencia de mercado, sino una puerta abierta para nuevos emprendedores. Quienes logren conectar con la cultura, el sabor y las emociones del consumidor hispano, y del no hispano, tienen ante sí una oportunidad real de generar negocios sostenibles y escalables.

Categorías en auge con alto potencial

Ciertos sectores dentro del universo de productos hispanos están mostrando un crecimiento acelerado y sostenido, entre ellos:

Snacks y dulces tradicionales (tamarindo, pulpas, mazapanes).



(tamarindo, pulpas, mazapanes). Bebidas artesanales como aguas frescas embotelladas, micheladas listas para tomar y café latino premium.



como aguas frescas embotelladas, micheladas listas para tomar y café latino premium. Productos botánicos y artículos religiosos, impulsados por el rescate de tradiciones espirituales.



y artículos religiosos, impulsados por el rescate de tradiciones espirituales. Moda con identidad latina , desde accesorios bordados hasta remeras con frases en español.



, desde accesorios bordados hasta remeras con frases en español. Productos veganos o saludables con recetas ancestrales (ej. salsas sin aditivos, tortillas sin gluten).

Según datos de NielsenIQ, los productos multiculturales crecieron 7,7 % en 2023, superando el promedio general del retail.

El valor del storytelling: vender cultura, no solo productos

Uno de los diferenciales más potentes al vender productos hispanos es la autenticidad. Las marcas que triunfan son aquellas que cuentan historias reales: la receta de la abuela, el origen del pueblo, el ritual familiar, la herencia de generaciones.

El consumidor actual busca marcas con identidad, propósito y raíz. Por eso, incluir elementos de storytelling cultural no es solo deseable: es esencial para destacar.

Barreras comunes al emprender con productos hispanos

Aunque el potencial es alto, también hay desafíos que los emprendedores deben conocer:

Distribución : entrar a grandes cadenas como Walmart o Kroger requiere contactos, logística y cumplimiento de estándares.



: entrar a grandes cadenas como Walmart o Kroger requiere contactos, logística y cumplimiento de estándares. Certificaciones : muchos productos alimenticios necesitan permisos del FDA, etiquetado nutricional, certificaciones orgánicas o kosher, etc.



: muchos productos alimenticios necesitan permisos del FDA, etiquetado nutricional, certificaciones orgánicas o kosher, etc. Marketing efectivo: conectar con públicos diversos exige adaptar el mensaje sin perder autenticidad, y saber aprovechar canales digitales como TikTok, YouTube y Amazon.

Cómo empezar desde tu país con una visión internacional

Muchos emprendimientos exitosos comenzaron exportando productos locales desde países de origen como México, Colombia, Perú o El Salvador. Estos son algunos pasos clave:

Validar el producto en comunidades latinas en EE.UU. a través de ferias, tiendas locales o e-commerce.

Establecer una red de distribución confiable, idealmente con socios logísticos especializados en exportación/importación de alimentos o bienes culturales.

Adaptar el branding al mercado estadounidense, manteniendo lo auténtico pero con empaque, etiquetado y comunicación atractiva para ambos públicos (hispano y no hispano).

Aprovechar herramientas como Amazon Handmade o Etsy, si se trata de productos artesanales o con fuerte valor cultural.

Con visión, estrategia y respeto por las raíces, los productos hispanos pueden conquistar más que nostalgia: pueden liderar nuevas categorías del consumo global.

¿Las oportunidades hablan español?

El auge de los productos hispanos en Estados Unidos es mucho más que una moda pasajera: es el reflejo de una comunidad vibrante, con raíces profundas y una influencia cultural que crece año tras año.

Desde alimentos tradicionales hasta productos de cuidado personal, moda o artículos religiosos, los consumidores buscan experiencias que los conecten con su identidad o les permitan descubrir sabores y valores auténticos.

Para los emprendedores y marcas, esto representa una oportunidad enorme.

Pero para aprovecharla, no basta con traducir etiquetas o tropicalizar campañas. El verdadero diferencial está en saber adaptar el producto sin perder su esencia. Respetar las raíces, contar historias reales y ofrecer calidad son claves para destacar en un mercado cada vez más exigente.