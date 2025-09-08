FMI lanza GroceryLab para impulsar la innovación tecnológica en tiendas de comestibles

FMI—The Food Industry Association anunció el lanzamiento de GroceryLab, un evento práctico diseñado para acelerar la innovación tecnológica en tiendas de comestibles. El foro reunirá a comerciantes, operadores, tecnólogos y líderes de marca para codiseñar un ecosistema de abarrotes sin fricciones, sustentado en datos confiables, tecnología inteligente y colaboración estratégica.

La primera edición de GroceryLab se celebrará del 2 al 4 de junio de 2026 en el Gem Theatre de Detroit. FMI afirmó que el evento surge en un momento crucial, cuando minoristas y proveedores de alimentos invierten miles de millones de dólares en nuevas tecnologías para transformar operaciones y experiencias de los consumidores.

La industria apuesta por la innovación tecnológica en tiendas de comestibles

Según el informe State of Technology del FMI, los minoristas y proveedores de alimentos invirtieron más de $10,000 millones en tecnología en 2024. Este aumento confirma el compromiso del sector con la modernización de procesos que abarcan desde las cadenas de suministro hasta la interacción con los clientes.

La presidenta y directora ejecutiva del FMI, Leslie G. Sarasin, recordó cómo la tecnología ha marcado hitos en la industria. Citó la llegada de las primeras cajas registradoras electrónicas en 1974 y los 1.500 millones de dólares invertidos en sistemas de entrega en línea durante la pandemia de COVID-19.

“Nuestra misión con este nuevo foro es reducir la fricción entre ideas audaces y la ejecución real”, dijo Sarasin. “GroceryLab es más que un encuentro: es una plataforma de lanzamiento”.

Un foro de innovación tecnológica para transformar el futuro

FMI explicó que GroceryLab funcionará como un espacio transversal donde los asistentes podrán experimentar y desarrollar soluciones. El evento se enfocará en cómo la innovación tecnológica en tiendas de comestibles puede fortalecer a la fuerza laboral, impulsar el comercio electrónico, mejorar el análisis de datos y enriquecer la experiencia del cliente.

Sarasin destacó que los participantes recibirán ideas aplicables y herramientas prácticas. “Queremos dar a los asistentes licencia para innovar, respaldados por estrategias que respondan a los desafíos más urgentes y generen verdadero valor empresarial”, afirmó.

Líderes del sector coincidieron en que las inversiones tecnológicas deben ofrecer retornos medibles y mejorar la experiencia de compra para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Inteligencia artificial y nuevas tecnologías en ascenso

El informe del FMI refleja un crecimiento acelerado en la adopción de inteligencia artificial. Casi la mitad de los minoristas y el 93% de los proveedores ya utilizan IA en sus operaciones.

Las aplicaciones incluyen trazabilidad de productos, gestión de inventarios, planificación y protección de activos. Además, los minoristas están probando tecnologías en tiendas físicas: el 86% busca mayor eficiencia, el 80% mejorar la experiencia del cliente y el 63% reforzar estrategias de comercio electrónico.

Crecimiento sostenible mediante colaboración

FMI subrayó que la colaboración y los datos confiables son esenciales para un crecimiento sostenible. Al reunir a ejecutivos de marketing, operaciones y tecnología, GroceryLab pretende acelerar soluciones escalables para todo el sector.

Sarasin agradeció al comité fundador del FMI y a la firma consultora ThinkBlue por desarrollar el concepto. Definió GroceryLab como el primer foro de cambio de comportamiento orientado a las demandas de una industria alimentaria que se mueve al ritmo de la tecnología.

“Los líderes con los que hablamos fueron claros: aunque el futuro de la tecnología es emocionante, son las aplicaciones prácticas las que realmente marcan la diferencia”, dijo Sarasin. “Este evento está diseñado para ofrecer esas soluciones”.

Detalles del evento

GroceryLab convocará a directores de compras, operaciones, marketing, datos, tecnología y clientes, además de responsables de tecnología y medios de retail de empresas de consumo y miembros minoristas de FMI.

La edición inaugural se celebrará del 2 al 4 de junio de 2026 en Detroit, en el Gem Theatre. FMI espera que se convierta en un punto de encuentro donde las ideas audaces se conviertan en mejoras operativas que impulsen la innovación tecnológica en tiendas de comestibles.