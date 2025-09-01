La IA en la industria de alimentos y bebidas alcanzará los $320 mil millones

La IA en la industria de alimentos y bebidas está en camino de pasar de $11,750 millones en 2024 a $320,940 millones para 2034, según un informe de Towards FnB, firma hermana de Precedence Research. Este crecimiento representa una tasa compuesta anual del 39.2% entre 2025 y 2034.

Expertos de la industria señalan que la combinación de tecnología avanzada, cambios en las preferencias de los consumidores y la necesidad de mayor eficiencia está impulsando este auge.

Las compañías están adoptando la inteligencia artificial para optimizar las cadenas de suministro, reducir desperdicios, mejorar la seguridad alimentaria y ofrecer nutrición personalizada a gran escala.

La IA en la Industria de Alimentos y Bebidas se Expande con Rapidez

La IA está transformando casi cada paso de la producción y entrega de alimentos. Desde empaques inteligentes que monitorean la frescura hasta algoritmos que predicen el comportamiento del consumidor, la tecnología ayuda a las marcas a mejorar la calidad mientras reducen costos.

Norteamérica lideró el mercado en 2024 con una participación del 33%, gracias a su infraestructura sólida, sistemas de TI avanzados y la creciente demanda de alimentos funcionales y de origen vegetal.

Mientras tanto, se prevé que Asia-Pacífico registre el crecimiento más acelerado, impulsado por la urbanización, el aumento de ingresos y la demanda de productos más seguros y de mayor calidad.

Aprendizaje Automático Impulsa la Innovación

El aprendizaje automático lideró la IA en la industria de alimentos y bebidas en 2024, con una participación del 30%. Las empresas lo utilizan para pronosticar la demanda, analizar preferencias de los consumidores y diseñar menús que refuercen la lealtad.

La robótica y la automatización se perfilan como áreas de fuerte expansión en la próxima década.

Desde robots culinarios en Japón hasta sistemas automatizados de control de calidad, las compañías adoptan estas soluciones para responder a la creciente demanda sin sacrificar seguridad ni consistencia.

Adopción de la Nube Mejora la Eficiencia

Las soluciones basadas en la nube dominaron el mercado en 2024. Restaurantes y fabricantes las emplean para agilizar pedidos, mejorar la atención al cliente y gestionar cadenas de suministro.

La nube también permite servicios remotos, desde chatbots hasta control de inventario, que reducen costos y aumentan eficiencia operativa.

Las soluciones locales siguen siendo atractivas en regiones con conectividad limitada, donde la inmediatez en la toma de decisiones y la seguridad de datos son esenciales.

Artículo Relacionado: Cómo los bebés y las mascotas modifican los hábitos de compra de las familias Lea el Artículo

Aplicaciones Clave Impulsan el Crecimiento

El control de calidad y el cumplimiento de normas de seguridad lideraron las aplicaciones de IA en 2024. Estas herramientas ayudan a monitorear la seguridad alimentaria, predecir la vida útil y reducir riesgos de salud pública.

Las aplicaciones de producción y empaque se acelerarán en los próximos años. Robots con IA automatizan el clasificado, empaque y ensamblaje, mientras los empaques inteligentes con sensores permiten rastrear frescura y logística en tiempo real.

Líderes de la Industria Invierten en IA

Recientes desarrollos muestran cómo los grandes actores integran la IA en sus operaciones. En junio de 2025, Yum China Holdings lanzó Q-Smart, un asistente habilitado con IA que ayuda a gerentes de restaurantes a gestionar tareas diarias.

En agosto de 2025, el Grupo Kido de Vietnam creó AIRO, una empresa conjunta con la firma china Yuguangtongchen, enfocada en comerciales y contenidos impulsados por inteligencia artificial.

Estas iniciativas reflejan un cambio más amplio, ya que compañías globales integran la IA en la industria de alimentos y bebidas en logística, mercadeo y operaciones básicas.

Motores y Desafíos del Mercado

Varios factores explican la rápida expansión de la IA en la industria de alimentos y bebidas.

La automatización reduce costos laborales, la analítica predictiva disminuye tiempos muertos y la personalización permite a las marcas satisfacer nuevas necesidades nutricionales.

Sin embargo, persisten desafíos. Implementar IA exige inversiones en hardware, software y especialistas en datos, recursos fuera del alcance de muchas empresas medianas y pequeñas. En esos casos, los métodos tradicionales siguen predominando.

Mercados Emergentes Abren Oportunidades

Los analistas esperan que los mercados emergentes jueguen un papel clave en el futuro de la industria.

A medida que crecen las clases medias y aumentan los ingresos disponibles, la demanda de alimentos seguros, de calidad y personalizados se intensificará.

La IA en la industria de alimentos y bebidas ofrece soluciones escalables para atender estas expectativas, desde mantenimiento predictivo en fábricas hasta planes nutricionales personalizados.

Perspectivas del Mercado de IA

El futuro luce prometedor gracias a los avances tecnológicos y la creciente demanda del consumidor. Con aprendizaje automático, robótica, soluciones en la nube y empaques inteligentes en expansión, la IA en la industria de alimentos y bebidas está redefiniendo cómo se procesan, empaquetan y distribuyen los alimentos a nivel mundial.

Para 2034, los analistas proyectan que el sector será uno de los de mayor crecimiento, transformando cadenas de suministro globales, elevando estándares de seguridad y revolucionando la experiencia del consumidor.