Cómo los bebés y las mascotas modifican los hábitos de compra de las familias

La llegada de un nuevo bebé o una mascota transforma fundamentalmente los hábitos de compra de alimentos de un hogar, influyendo en todo, desde el descubrimiento de productos hasta el contenido del carrito, según revela un nuevo estudio.

Una edición reciente de Consumer Digest de Kroger Precision Marketing, impulsada por 84.51°, encuestó a los compradores para comprender mejor estos cambios de vida importantes y cómo gastan pensando en sus nuevos y peludos miembros de la familia.

El estudio explora cómo estos eventos de la vida influyen en los viajes de compras, cómo los hogares descubren productos y qué factores son más cruciales en sus decisiones de compra.

Los cambiantes hábitos de compra de los nuevos padres

Para los padres de hoy, el estudio descubrió que la conveniencia y el valor van de la mano. Los nuevos padres se sienten atraídos por tiendas de todo en uno que ofrecen precios bajos todos los días en artículos esenciales, lo que influye directamente en sus hábitos de compra de alimentos.

Además, la asequibilidad se sitúa como el factor más importante al comprar tanto comida para bebés como pañales. Si bien el precio sigue siendo primordial, otros atributos como la protección garantizada contra fugas en los pañales y los formatos apropiados para la edad en la comida para bebés también juegan un papel importante en las decisiones de compra.

Darle la bienvenida a un bebé cambia más que solo las compras relacionadas con el bebé; transforma todo el carrito de compras. Los padres compran cada vez más que solo pañales y fórmula.

El estudio destaca un aumento sustancial en las compras de productos frescos, yogur, artículos de limpieza y productos básicos de uso diario como huevos y toallas de papel. Más de la mitad de los compradores encuestados informaron un aumento en las compras de fruta fresca, verduras frescas, yogur, jabón, desinfectante para manos y queso después de tener un bebé. Los artículos para el hogar como productos de limpieza, detergentes para ropa y toallas de papel también vieron un aumento en las ventas.

Los compradores encuentran que las promociones y los cupones son poderosos motivadores para combinar las compras de artículos para bebés y no para bebés.

De hecho, el 81% de los compradores afirmó que las ventas, promociones o cupones en artículos para bebés los animarían a comprar productos para bebés y no para bebés en la misma tienda.

Además, el 58% de los compradores dice que las promociones cruzadas para artículos para bebés y no para bebés los impulsan a comprar ambos tipos de productos en la misma tienda. Estas ofertas claramente dan forma a sus decisiones de compra y a sus hábitos de compra de alimentos en general.

Las mascotas influyen en los cambiantes hábitos de compra de alimentos

El enfoque en la familia se extiende más allá de los niños humanos para incluir también a las mascotas. Los dueños de mascotas también están adaptando sus comportamientos de compra, equilibrando lo que más les importa con dónde y cómo compran.

Aunque muchas compras de mascotas todavía se realizan en la tienda, una parte significativa de los hogares con mascotas ahora recurre a las compras en línea. Casi un tercio de los hogares con mascotas informan que compran en línea alimentos secos, golosinas, juguetes y artículos de aseo.

Al comprar comida para mascotas, los dueños de mascotas priorizan los precios bajos de todos los días por encima de todo, con un 64% de los compradores que lo clasifican como el factor más importante.

La digestibilidad ocupó el segundo lugar con un 57%, seguida de la reputación de la marca con un 46%. Los compradores en línea priorizan tres factores principales: conveniencia, precio y variedad.

Los dueños de mascotas mencionan específicamente la facilidad de que les entreguen artículos pesados como alimentos y arena directamente en sus hogares. Esto destaca un cambio notable en los hábitos de compra de alimentos hacia la conveniencia digital.

El boca a boca y las redes sociales moldean los nuevos hábitos

Con tantos productos disponibles, los nuevos padres y dueños de mascotas utilizan una variedad de fuentes para conocer los nuevos artículos.

Para los padres, las sugerencias de boca a boca de amigos y familiares son la fuente más influyente, con un 71% de los padres que dependen de ellas para obtener información. Las publicaciones en redes sociales y los grupos comunitarios le siguen con un 52%, y las reseñas en los sitios web de minoristas de comestibles llegan al 36%.

Los dueños de mascotas también confían en el boca a boca, pero los dueños de perros, en particular, son más propensos a descubrir nuevos productos a través de las redes sociales.

El estudio encontró que el 31% de los dueños de perros se enteran de nuevos productos en las redes sociales, mientras que el 35% de los dueños de gatos usan los anuncios como un canal de descubrimiento principal.

Estos patrones de descubrimiento muestran que las marcas deben utilizar un enfoque multicanal para llegar a nuevos compradores e influir en sus hábitos de compra de alimentos.

Presiones económicas en los hábitos de compra

El clima económico actual también afecta la forma en que los hogares compran para sus nuevos miembros de la familia.

La mayoría de los consumidores expresaron su preocupación por la inflación y los precios al consumidor, con un 52% que informó estar «extremadamente preocupado» o «muy preocupado». Estas preocupaciones están causando que los dueños de mascotas hagan cambios en sus hábitos de gasto.

Por ejemplo, el 64% de los hogares con mascotas están comprando menos juguetes y accesorios. Cuando se trata de golosinas para mascotas, el 55% de los dueños de mascotas optan por opciones menos costosas.

El estudio también encontró que el 44% de los dueños de mascotas están dispuestos a cambiar a una opción de comida menos costosa. Estas consideraciones económicas dan forma aún más a los hábitos de compra de alimentos de los dueños de mascotas a medida que navegan por el aumento de los precios mientras cuidan a sus mascotas.

Los hallazgos de este estudio proporcionan una mirada completa al mundo en evolución de las compras familiares.

Al comprender los impulsores únicos, las prioridades y los canales de descubrimiento de estos grupos de clientes específicos, los minoristas pueden crear estrategias más efectivas para satisfacer las necesidades de las familias modernas, tanto con dos como con cuatro patas.