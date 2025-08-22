Adquisición de McCormick de México impulsa crecimiento en América Latina

McCormick & Company refuerza su presencia internacional con la adquisición de McCormick de México, consolidando su liderazgo en el mercado latinoamericano de condimentos y salsas.

La compañía firmó un acuerdo por 750 millones de dólares con Grupo Herdez para adquirir 25% adicional de McCormick de México. Con la operación, McCormick aumentará su participación al 75%, logrando así el control mayoritario.

El acuerdo, sujeto a aprobación regulatoria, fortalece su posición en México y abre la puerta a nuevas oportunidades de expansión en América Latina.

Fundada en 1947, McCormick de México genera ventas anuales de 810 millones de dólares con productos como mayonesa, especias, mermeladas, mostaza, salsa picante y té.

“Este es el inicio de un nuevo capítulo para McCormick en México”, declaró Brendan Foley, presidente y director ejecutivo. “Con esta participación ampliada, avanzaremos en nuestro liderazgo global en sabor y ampliaremos nuestra presencia en condimentos y salsas.”

Condimentos y salsas como motor de expansión

La adquisición de McCormick de México incrementa la relevancia de los condimentos y salsas dentro del portafolio global de la compañía. Tras el cierre, su contribución a las ventas netas crecerá de 14% a 22%.

La mayonesa continúa como el producto ancla. McCormick Mayonesa con Jugo de Limón, reconocida por su textura cremosa y toque cítrico, es un producto esencial en los hogares mexicanos.

Foley destacó que la lealtad de los consumidores, sumada a la capacidad de innovación de McCormick, permitirá ampliar categorías y canales de distribución en México y en la región.

Una alianza histórica con Grupo Herdez

Grupo Herdez, socio de McCormick durante casi 80 años, continuará colaborando bajo esta nueva estructura accionaria.

“Estamos orgullosos de la alianza productiva que hemos construido con McCormick”, afirmó Héctor Hernández-Pons Torres, director general de Grupo Herdez. “Este hito permitirá que la marca llegue a más consumidores en toda América Latina.”

Ambas compañías planean aprovechar su experiencia conjunta en innovación, mercadotecnia y cadena de suministro para acelerar el crecimiento regional.

México como mercado estratégico

México ocupa un papel clave en la estrategia de McCormick en mercados emergentes. El crecimiento de la clase media y el cambio en las preferencias de consumo impulsan la demanda de condimentos y salsas de mayor calidad.

La combinación de tradición culinaria y apertura a sabores globales ofrece a McCormick la oportunidad de diversificar su portafolio. Además, la ubicación geográfica de México lo convierte en plataforma estratégica para expandirse en América Latina.

La adquisición de McCormick de México asciende a 750 millones de dólares, equivalentes a 12 veces el EBITDA proyectado para 2025. McCormick espera cerrar la operación a inicios del año fiscal 2026, financiada con efectivo y deuda.

La transacción será inmediatamente positiva para las ventas netas, los márgenes operativos y las ganancias ajustadas por acción en el primer año. Con la consolidación de resultados, McCormick anticipa mayor valor a largo plazo para sus accionistas.

Visión global de McCormick

Con ventas anuales superiores a 6,700 millones de dólares en 150 países, McCormick continúa expandiéndose en mercados de alto crecimiento. La adquisición de McCormick de México fortalece su estrategia de ampliar la penetración en los hogares, escalar operaciones y consolidar su negocio de condimentos y salsas en todo el mundo.

“Esta transacción crea una plataforma estratégica para escalar nuestras operaciones y distribución en América Latina”, subrayó Foley. “Es un paso más hacia nuestro objetivo de generar crecimiento sostenible y valor a largo plazo para los accionistas.”