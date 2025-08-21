Chef Merito presenta su programa “Meat Flavor Experts”

En el competitivo mundo de la comida, el sabor y un servicio al cliente excepcional son primordiales. Chef Merito, una marca que se ha arraigado en el sabor auténtico durante 40 años, está revolucionando el mercado con un equipo dedicado de “Meat Flavor Experts” o “Expertos en Sabor de Carne” diseñado para elevar su negocio.

Porque más allá de los clientes de siempre, el sabor y la calidad son lo que impulsan un producto.

“Nos enorgullecemos de nuestro servicio al cliente, y cuando se trata de sabor, nuestros expertos son incomparables,» dice Lauren Corugedo, directora de Marketing de Chef Merito. “Siempre puedes encontrar un precio más bajo, pero no superarás nuestro sabor.»

Este nuevo equipo no se trata solo de ventas; son socios prácticos para perfeccionar su oferta de carnes. La mayoría ha pasado por un intensivo y certificado programa de entrenamiento en marinado de carne mexicana para dominar las técnicas tradicionales.

La amplia variedad de especias, condimentos y marinados auténticos y de alta calidad de Chef Merito le permite ofrecer a sus clientes los sabores distintivos y vibrantes que anhelan para sus comidas caseras. Chef Merito no es solo una marca de condimentos; ofrecen herramientas confiables y sabores auténticos que permiten a sus clientes crear platillos consistentemente deliciosos.

Donde el sabor y la experiencia se juntan

Los “Meat Flavor Experts” de Chef Merito y los recién capacitados “Especialistas en Mezclas para Carnicería” están listos para ayudar a carnicerías, y taquerías. Además, los productos de Chef Merito ofrecen un rendimiento increíble. Los expertos en sabor compartirán consejos y técnicas profesionales, asegurando que su negocio maximice la eficiencia del producto y ofrezca un sabor consistentemente excepcional, ayudándole en última instancia a mejorar sus carnes preparadas y operaciones.

Corugedo recuerda haber acompañado a dos de estos expertos, ganando una gran cantidad de conocimiento sobre la carne que nunca esperó. “Estos chicos realmente están ayudando a los negocios en el terreno, mostrando cómo marinar correctamente con nuestros productos,” enfatiza.

El programa de entrenamiento integral, dirigido por los jefes de división Emilio Martínez y Miguel Romero, incluso incluye una cocina especializada en la oficina de Chef Merito.

El compromiso de Chef Merito es un beneficio mutuo: ellos aportan la experiencia en sabor y usted atrae a clientes leales. Mientras Chef Merito celebra su 40 aniversario, su Herencia Hispana reafirma su legado como líder en sabor auténtico, listo para ayudar a que su negocio prospere.

