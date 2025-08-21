Dollar General nombra a Donny Lau director de finanzas

Dollar General Corporation anunció el nombramiento de Donny Lau como vicepresidente ejecutivo y director de finanzas a partir del 20 de octubre de 2025, tras la salida de la actual directora financiera, Kelly Dilts, el 28 de agosto de 2025. Mientras tanto, el director ejecutivo de Dollar General, Todd Vasos, asumirá las funciones de director de finanzas o CFO, por sus siglas en inglés. Lau ocupó anteriormente puestos de gran responsabilidad en Dollar General entre 2017 y 2023.

“Estoy encantado de dar la bienvenida a Donny de nuevo a Dollar General como nuestro próximo director de finanzas”, afirmó Vasos. “El profundo conocimiento que Donny tiene de nuestro negocio, nuestra cultura y nuestros valores, así como su impresionante liderazgo y experiencia en el ámbito financiero, le sitúan en una posición única para impulsar la excelencia y crear valor a largo plazo para los accionistas. Tengo plena confianza en su capacidad para guiar nuestra organización financiera hacia el futuro”.

Lau regresará a Dollar General con más de seis años de experiencia laboral previa en la empresa. Su último cargo fue el de director de finanzas de Zaxby’s Franchising LLC desde julio de 2023. Antes de su salida de Dollar General en julio de 2023, Lau ocupó puestos de creciente responsabilidad dentro del departamento de finanzas de Dollar General, entre ellos el de vicepresidente senior de finanzas y director de estrategia (de abril de 2023 a julio de 2023); vicepresidente senior y director de estrategia (de septiembre de 2022 a abril de 2023); vicepresidente de relaciones con los inversores y estrategia corporativa (de octubre de 2019 a septiembre de 2022); y vicepresidente de estrategia y desarrollo corporativo (de marzo de 2017 a octubre de 2019). Donny Lau Kelly Dilts



Antes de incorporarse a Dollar General, Lau ocupó diversos puestos de responsabilidad creciente en planificación financiera, relaciones con inversores y estrategia corporativa en Yum! Brands, Inc. entre 2011 y 2017. Antes de trabajar en Yum!, Lau también fue vicepresidente de banca de inversión en Morgan Keegan & Company y vicepresidente de banca de inversión en Morgan Joseph.

Acerca de Dollar General Corporation

Dollar General Corporation se enorgullece de ser la tienda general de barrio de Estados Unidos. Fundada en 1939, Dollar General cumple cada día su misión de servir a los demás proporcionando acceso a productos y servicios asequibles para sus clientes, oportunidades profesionales para sus empleados y apoyo a la alfabetización y la educación para las comunidades de su ciudad natal. A fecha de 2 de mayo de 2025, las 20,582 tiendas Dollar General, DG Market, DGX y pOpshelf en todo Estados Unidos y las tiendas Mi Súper Dollar General en México ofrecen productos de primera necesidad, como alimentos, productos de salud y bienestar, artículos de limpieza y lavandería, productos de cuidado personal y belleza, y decoración de temporada de marcas privadas de alta calidad, junto con muchas de las marcas más fiables del mundo, como Coca Cola, PepsiCo/Frito-Lay, General Mills, Hershey, J.M. Smucker, Kraft, Mars, Nestlé, Procter & Gamble y Unilever.