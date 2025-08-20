La nueva Fundación Heritage Grocers Giving fomentará programas de impacto social

Heritage Grocers Group anunció la creación de la Fundación Heritage Grocers Giving, un nuevo brazo filantrópico destinado a fortalecer comunidades en todas sus regiones de operación.

La fundación amplía el compromiso de la empresa con la educación, la salud y los programas de apoyo local.

Enfoque en inversión comunitaria

La Fundación Heritage Grocers Giving impulsará iniciativas a nivel corporativo para enriquecer vidas, apoyar familias y fortalecer vecindarios donde opera Heritage. Sus prioridades incluyen promover la educación, fomentar la salud y el bienestar, y brindar asistencia en momentos de crisis.

Adam Salgado, presidente y director ejecutivo de la fundación, destacó que esta iniciativa refleja la conexión de la cadena con sus clientes.

“En Heritage Grocers Group, nos enorgullece ser parte integral de las comunidades a las que servimos y estamos profundamente comprometidos a retribuir de maneras significativas que generen un impacto duradero”, señaló Salgado. “Con esta fundación reforzamos nuestro compromiso de crear programas integrales y holísticos que eleven y transformen vidas para un mejor mañana”.

Primera campaña recauda $105,000

La primera gran iniciativa de la fundación se realizó en alianza con Olive Crest y la red Child Abuse Stops Here. Juntos recaudaron más de $105,000 en apoyo a niños y familias en crisis.

Los clientes de Cardenas Markets, El Rancho Supermercado, Tony’s Fresh Market y Los Altos Ranch Markets participaron en la campaña redondeando sus compras al dólar más cercano. Las aportaciones financiaron directamente programas que ofrecen seguridad, sanación y esperanza a menores vulnerables.

Fundación integra programas existentes

La Fundación Heritage Grocers Giving también tendrá supervisión de otras iniciativas filantrópicas ya existentes. Entre ellas están la Fundación Cardenas Markets, Manos y Corazones Unidos de El Rancho Supermercado y la Fundación Caritativa de Tony’s.

Con una dirección centralizada, el objetivo es ampliar el alcance de las donaciones y garantizar un impacto consistente en todas las comunidades donde opera la cadena.

Becas amplían oportunidades educativas

Además de campañas comunitarias, la fundación impulsa la educación. Para el ciclo académico 2025-2026, Heritage Grocers Group destinará $427,000 en becas para estudiantes.

La cifra representa un aumento de $82,000 frente al año anterior y se distribuirá mediante la Fundación Cardenas Markets, Manos y Corazones Unidos y la Fundación Caritativa de Tony’s.

Al apoyar la educación superior, la fundación busca generar más oportunidades para las familias y fortalecer el desarrollo laboral en sus comunidades.

Presencia minorista con impacto social

Con sede en Ontario, California, Heritage Grocers Group opera 115 supermercados en seis estados: California, Texas, Nevada, Arizona, Kansas e Illinois. Sus marcas incluyen:

58 Cardenas Markets

29 El Rancho Supermercado

21 Tony’s Fresh Market

7 Los Altos Ranch Markets

Esta presencia geográfica brinda a la Fundación Heritage Grocers Giving una plataforma sólida para conectar con comunidades diversas y ampliar su impacto social.

Compromiso con un legado duradero

Heritage Grocers Group siempre se ha definido como más que un minorista. Con la creación de su nueva fundación, formaliza una filosofía de apoyo comunitario que ha caracterizado sus operaciones.

Al combinar recursos, expandir programas de becas y asistir a familias en crisis, la compañía refuerza su papel como minorista de alimentos y socio comunitario.

La Fundación Heritage Grocers Giving continuará ampliando sus esfuerzos en los próximos años, con programas diseñados para generar resultados sostenibles y medibles en las comunidades a las que sirve.