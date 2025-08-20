Stop & Shop recorta precios en miles de productos

Stop & Shop recorta precios para los compradores de Massachusetts con una reducción masiva que arranca este viernes 22 de agosto de 2025. La cadena de supermercados con sede en Quincy aplicará rebajas en miles de productos en sus 88 tiendas del este del estado, con el objetivo de completar la implementación antes de fin de mes.

Con este movimiento, Stop & Shop completa su estrategia de rebajas en sus 116 supermercados en todo Massachusetts. Los descuentos abarcan prácticamente todos los departamentos, desde marcas nacionales hasta productos de marca propia.

“Massachusetts es nuestro hogar, y llevar ahorros significativos a millones de clientes aquí representa un paso clave en nuestra estrategia”, afirmó Roger Wheeler, presidente de Stop & Shop. “Esta reducción de precios, la más grande que hemos hecho hasta ahora, demuestra nuestro compromiso con el valor, la calidad y el servicio.”

La compañía enmarca esta acción dentro de su plan de transformación a varios años, presentado en mayo de 2024, que combina recortes de precios, remodelaciones de tiendas y mejoras en la experiencia de compra.

Stop & Shop recorta precios en cada pasillo

Los clientes identificarán fácilmente las rebajas gracias a las etiquetas amarillas que muestran los nuevos precios comparados con los anteriores. La cadena busca hacer más claras las oportunidades de ahorro en un contexto en el que los consumidores enfrentan mayores presiones económicas.

Además de estas rebajas permanentes, Stop & Shop ofrece semanalmente promociones en más de 10,000 productos. La compañía también rediseñó su circular semanal para que las ofertas destacadas no requieran cupones digitales, asegurando mayor accesibilidad a todos los compradores.

Beneficios extra con GO Rewards

El programa de lealtad GO Rewards refuerza las rebajas al permitir que los clientes acumulen puntos para canjear en descuentos de compras, productos gratis o gasolina. Como incentivo adicional, la empresa ofrece cada mes un producto gratis de tamaño completo a quienes se registren en el quiosco Savings Station, sin necesidad de compra.

Estos quioscos ya están instalados en todas las tiendas, lo que permite a los clientes activar cupones digitales y ofertas personalizadas sin depender de un teléfono inteligente o de conexión a internet.

Remodelaciones para mejorar la experiencia

Además de que Stop & Shop recorta precios, la cadena ha invertido en modernizar sus instalaciones. Durante el último año remodeló supermercados en Natick, Framingham, Dorchester, Jamaica Plain y Acton.

El objetivo es renovar la apariencia de las tiendas, destacar la frescura de los productos y facilitar la compra. Combinadas con las rebajas, estas mejoras buscan ofrecer una experiencia más completa y atractiva.

Competencia en el mercado

La decisión llega en un momento en que la competencia en el sector de comestibles en Nueva Inglaterra se intensifica. Entre cadenas de descuento y clubes mayoristas, los compradores tienen más opciones y demandan precios accesibles junto con conveniencia.

Al enfocarse en rebajas permanentes, Stop & Shop recorta precios para posicionarse como una opción fuerte en el mercado local. Analistas destacan que la estrategia coincide con una tendencia nacional: los supermercados ajustan costos y promociones para retener clientes en tiempos económicos difíciles.

Stop & Shop forma parte de Ahold Delhaize USA, filial del grupo holandés Ahold Delhaize. Emplea a más de 50,000 personas y opera más de 350 tiendas en Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nueva York y Nueva Jersey.

La empresa planea finalizar el ajuste de precios antes de septiembre. Sus directivos aseguran que estas rebajas son solo una parte del plan integral que seguirá en marcha.

“Seguiremos trabajando para hacer más accesibles las compras y mejorar la experiencia de cada cliente en nuestras tiendas”, dijo Wheeler.