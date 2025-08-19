Vallarta revela el nuevo diseño de su segunda tienda en Modesto

Tras el éxito de su primera tienda en Modesto, Vallarta Supermarkets, una de las cadenas de supermercados latinas más grandes de California, se complace en anunciar la gran inauguración de su segunda tienda en Modesto. La nueva tienda reforzará la misión de Vallarta de proporcionar alimentos frescos, auténticos y asequibles a las comunidades de todo el estado. Situada en 2401 E. Orangeburg Ave., Modesto, California 95355, la nueva tienda abrirá con una gran ceremonia de inauguración para la comunidad el 27 de agosto de 2025 a las 7:15 a. m.

Esta nueva incorporación se suma al impulso de la primera tienda de Vallarta en Modesto, que abrió a principios de este año en 3900 Pelandale Ave y recibió un apoyo abrumador de la comunidad. Solo la tienda generó 227 nuevos puestos de trabajo en la región, lo que supuso un importante impulso para la comunidad local. Ahora, con la apertura de esta segunda tienda en Modesto, Vallarta continúa con ese compromiso, añadiendo 194 puestos de trabajo más y transformando un espacio comercial de 49,800 pies cuadrados en un vibrante centro de productos alimenticios de alta calidad y gran riqueza cultural. En conjunto, ambas tiendas han generado un total de 421 nuevos puestos de trabajo en Modesto, consolidando el papel de Vallarta como uno de los principales motores económicos del Valle Central.

Como parte del compromiso continuo de Vallarta Supermarkets con la innovación y la experiencia del cliente, el diseño de la última tienda combina el vibrante espíritu culinario de la Ciudad de México con el encanto relajado y costero de Puerto Vallarta. Haciendo hincapié en la transparencia, las vistas abiertas a muchos de los departamentos invitan a los clientes a presenciar el proceso de elaboración de los alimentos, desde la masa preparada en tanques tradicionales de nixtamal hasta los pasteles personalizados y el ceviche recién hecho. Los acabados cálidos, coloridos y con textura crean un espacio moderno arraigado en la cultura gastronómica mexicana y latina, diseñado para que las comunidades se detengan, descubran ingredientes tradicionales, exploren nuevos sabores y compartan la alegría de la comida.

Además de este nuevo aspecto, la nueva tienda de Modesto ofrecerá los departamentos característicos por los que Vallarta es conocida, entre los que se incluyen:

Productos frescos: Los productos más frescos de los agricultores locales de EE. UU. y de granjas de primera calidad de todo el mundo, con una amplia selección de opciones orgánicas certificadas y cultivadas de forma ética a los mejores precios. Hay de todo, desde productos de primera necesidad, hasta los favoritos latinos de temporada, frutas exóticas de todo el mundo y los últimos y más novedosos artículos del mercado actual.

“La increíble respuesta a nuestra primera tienda en Modesto lo dejó claro: esta comunidad está llena de corazón, cultura y energía que se alinea con lo que somos en Vallarta”, dijo Lizette Gómez, directora de marketing de Vallarta. “Con esta segunda ubicación, no solo estamos ampliando el acceso a los alimentos auténticos y de alta calidad que nuestros clientes adoran, sino que también estamos introduciendo una experiencia renovada en la tienda que refleja los gustos y necesidades cambiantes de la comunidad de Modesto”.

En apoyo a su compromiso con la comunidad y en agradecimiento a los residentes, Vallarta Supermarkets también donará 7,500 dólares a organizaciones benéficas y escuelas locales de la zona de Modesto y regalará bolsas reutilizables llenas de productos alimenticios a los primeros 300 clientes en la gran inauguración.