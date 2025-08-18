SpartanNash abrirá Supermercado Nuestra Familia en Topeka

SpartanNash abrirá en noviembre su primer Supermercado Nuestra Familia en Kansas, llevando la tradición de los productos hispanos a los compradores locales. La tienda de 50,000 pies cuadrados ofrecerá productos frescos, alimentos especiales y sabores culturales bajo la creciente marca minorista hispana de la compañía.

La compañía informó que el nuevo Supermercado Nuestra Familia estará ubicado en la esquina de la Calle 29 y la Avenida California, al sureste de Topeka. Atenderá a vecindarios como Highland Crest, Central Highland Park y Oakland.

Este será el quinto supermercado bajo la marca y el primero fuera de Nebraska, tras la apertura en Omaha en abril de 2025. SpartanNash señaló que la expansión responde a la creciente demanda de opciones de abarrotes hispanos en mercados poco atendidos.

El Supermercado Nuestra Familia se enfoca en frescura y tradición

Dentro del nuevo Supermercado Nuestra Familia, los clientes encontrarán una amplia sección de frutas, verduras, chiles secos y especias. También habrá aguas frescas, horchata y fruta recién cortada.

La carnicería ofrecerá cortes frescos de carne todos los días. La panadería tendrá pasteles de tres leches, gelatinas y flanes, mientras que la cocina presentará tamales, enchiladas, frijoles, arroz, quesos y cremas.

La tortillería producirá tortillas de maíz y harina frescas, brindando a los clientes básicos auténticos hechos en la tienda. Junto a los productos culturales, también estarán disponibles artículos de abarrotes cotidianos, facilitando una experiencia de compras completa.

Artículo Relacionado: SpartanNash planea gran crecimiento de tiendas hispanas LEa el Artículo

SpartanNash resalta su compromiso comunitario

Djouma Barry, vicepresidente senior y director minorista de SpartanNash, afirmó que la apertura representa más que una expansión comercial.

“La nueva tienda refleja los gustos y tradiciones de la vibrante comunidad hispana de Topeka”, dijo Barry. “Los clientes disfrutarán de un excelente servicio de nuestros Asociados y de un gran surtido de auténticos productos hispanos. Mientras damos la bienvenida a los nuevos Asociados en Topeka, buscamos integrarlos a nuestra cultura People First y brindarles herramientas y capacitación para su éxito”.

Desde 2013, Supermercado Nuestra Familia se ha distinguido por su autenticidad, servicio y compromiso con la comunidad.

Ofrecen empleos y preparan inauguración

SpartanNash ya contrata personal para la tienda de Topeka, con vacantes en las áreas de frutas y verduras, deli, carnicería y panadería. La compañía anunciará próximamente los detalles de la celebración de inauguración, abierta a la comunidad.

Los interesados pueden postularse en careers.spartannash.com/topeka. SpartanNash destacó que los nuevos empleados recibirán capacitación y oportunidades de desarrollo dentro de su cultura corporativa centrada en las personas.

La apertura coincidirá con la temporada de compras navideñas, lo que permitirá a las familias encontrar ingredientes tradicionales para sus celebraciones.

La presencia minorista de SpartanNash

La empresa opera cerca de 200 supermercados bajo las marcas Family Fare, Martin’s Super Markets y D&W Fresh Market. Estas operaciones minoristas complementan su división de mayoreo, que abastece a cadenas de abarrotes independientes, marcas nacionales, plataformas de comercio electrónico y comisariatos militares.

Con 20,000 asociados a nivel mundial, SpartanNash continúa expandiendo su presencia minorista con conceptos como Supermercado Nuestra Familia, enfocados en atender a comunidades diversas.

Creciente demanda de productos hispanos

El sector de los alimentos hispanos crece en Estados Unidos conforme se expande la población latina en ciudades como Topeka. Cada vez más consumidores buscan alimentos auténticos que reflejen sus raíces culturales, junto con conveniencia y frescura.

Con esta nueva tienda, SpartanNash fortalece la presencia de Supermercado Nuestra Familia, creando empleos y vínculos comunitarios en Kansas.