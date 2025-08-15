Pronostica Circana: sector de alimentos y bebidas tendrá crecimiento moderado

El más reciente Pronóstico de Circana sobre el sector de alimentos y bebidas proyecta un crecimiento moderado para 2026, impulsado por valor, salud y cambios demográficos.

En su informe Circana Compass, la firma confirma que el desempeño global de alimentos y bebidas en 2025 sigue sus previsiones iniciales. En Estados Unidos, las ventas en dólares crecerán 3.2% este año, gracias a un aumento de 3% en precio/mezcla y un ligero avance de 0.2% en volumen.

El alza en los precios del cacao y el café ha presionado ciertos segmentos, pero el crecimiento general de precios se mantiene moderado. Los volúmenes minoristas siguen aumentando, aunque a un ritmo menor que en 2024.

En la región EMEA, las ventas de alimentos y bebidas cerrarán el año con un alza del 4% en valor. Las marcas de etiqueta privada representan ya 41% de las ventas, incluso con menos promociones.

En APAC, el mercado creció 3.7% en valor hasta mitad de año, con un aumento de 1.4% en unidades. Circana prevé un cambio de compras económicas a compras premium en el segundo semestre, gracias a la mejora económica, especialmente en Australia.

Pronóstico de Circana sobre el sector de alimentos y bebidas en EE. UU. para 2026

Circana señala que la inflación acumulada elevó en 34% el precio promedio de alimentos y bebidas en EE. UU. en cinco años. Para 2026, proyecta un crecimiento de precio/mezcla de entre 3% y 5%, impulsado por presiones de costos, competencia en precios y promociones estratégicas.

El crecimiento en volumen seguirá limitado, entre -1% y 1%, ya que los consumidores adoptan hábitos más orientados al valor y a alimentos multifuncionales.

En consecuencia, las ventas en dólares crecerán entre 3% y 5% en 2026, reflejando la resiliencia del sector, aunque con compradores cautelosos.

Consumidores redefinen el valor

Sally Lyons Wyatt, vicepresidenta ejecutiva global y asesora principal de Circana, destaca que las marcas deben adaptarse a estos cambios.

“Los consumidores están priorizando el gasto en alimentos y bebidas para el hogar, redefiniendo el concepto de ‘valor’ con énfasis en conveniencia y funcionalidad”, afirmó. “La industria de bienes de consumo debe encontrar formas estratégicas de estimular la demanda y mantener la rentabilidad”.

El análisis de Circana muestra que el valor se ha vuelto más personalizado. Los minoristas masivos, clubes de membresía y cadenas de descuento siguen atrayendo a los compradores sensibles al precio, mientras que el comercio electrónico crece gracias a innovaciones de los grandes minoristas.

La salud y el bienestar ganan protagonismo

Los patrones de compra más saludables están transformando el sector. Los consumidores adoptan dietas más ricas en proteínas, reducen el consumo de alcohol y snacks, y buscan productos premium con ingredientes funcionales y beneficios para la salud.

Esta tendencia hacia el bienestar abre oportunidades para que las marcas alineen sus productos con las nuevas preferencias nutricionales, especialmente entre quienes buscan alimentos que respalden un estilo de vida activo.

Cambios demográficos afectan la demanda

Circana también identifica transformaciones demográficas que influyen en el rendimiento de categorías clave. Los presupuestos más ajustados en hogares de bajos ingresos y en familias hispanas afectan los patrones de gasto, mientras que la baja natalidad y el menor crecimiento migratorio podrían reducir la demanda en ciertas categorías.

Fabricantes y minoristas deberán adaptar sus portafolios y estrategias de marketing a estos cambios poblacionales, en especial en mercados urbanos con menor crecimiento.

Datos para competir en un mercado desafiante

Circana subraya que comprender la interacción entre valor, salud y demografía será clave para navegar la próxima fase de evolución del mercado.

Con un crecimiento moderado previsto hasta 2026, las empresas que aprovechen los datos para responder a las expectativas cambiantes del consumidor estarán mejor posicionadas para ganar participación.