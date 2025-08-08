Consumidores eligen comestibles de marcas privadas ante alza de precios

Ante el aumento sostenido en los precios de alimentos, los consumidores en Estados Unidos están optando por comestibles de marcas privadas como estrategia para cuidar el bolsillo sin comprometer la calidad, según una encuesta nacional realizada por Save A Lot.

La cadena de supermercados de descuento, con aproximadamente 700 tiendas en 30 estados, encuestó a 600 adultos para entender cómo la inflación está afectando los hábitos de compra. Los resultados revelan que los hogares priorizan el valor por encima de cualquier otro criterio al momento de elegir dónde y qué comprar.

Aumenta la preferencia por comestibles de marcas privadas

El 79% de los encuestados indicó que sus gastos en comestibles aumentaron en los últimos tres meses. Como respuesta, muchos están cocinando más en casa, reduciendo gastos innecesarios y, especialmente, comprando comestibles de marcas privadas.

Más de la mitad (55%) afirmó que consume más productos de marca privada ahora que hace un año. Para atender esta demanda, Save A Lot lanzó 55 nuevos productos de marca propia en los últimos 12 meses, incluyendo salsa de pizza Mantia’s, barras de granola Kiggins y sodas Boardwalk. También amplió su línea de alimentos para mascotas Oliver & Scout.

“No solo nos enfocamos en ofrecer valor económico, sino también en garantizar la calidad de nuestros productos”, afirmó Sally Fatzinger, vicepresidenta de productos secos de Save A Lot. “Nuestra fórmula de valor y calidad hace que nuestros comestibles de marcas privadas se destaquen”.

El impacto económico modifica las reuniones familiares

La inflación también ha afectado la forma en que las familias se reúnen durante el verano. El 53% de los encuestados dijo que redujo sus planes de celebración debido a preocupaciones económicas. Entre los que aún planean reunirse, el 32% recortó en decoración y el 30% optó por comidas de bajo costo.

Estas decisiones reflejan cómo los consumidores están reestructurando sus prioridades para hacer rendir el presupuesto sin dejar de compartir con sus seres queridos.

Precio, el factor que guía las decisiones de compra

El precio fue el factor más citado por los consumidores al decidir dónde hacer sus compras, con un 82% mencionándolo como el aspecto más importante. La calidad de los productos frescos (66%) y la cercanía al hogar (54%) ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Casi la mitad de los encuestados (49%) considera que el precio es “extremadamente importante” al elegir supermercado. Además, el 40% señaló que es muy probable que compren en cadenas de descuento como Save A Lot para enfrentar el aumento en el costo de los alimentos.

“Los consumidores están claramente priorizando el valor, lo que define dónde compran, qué productos eligen y cómo alimentan a sus familias”, afirmó Fatzinger. “En Save A Lot, ofrecemos sabor, calidad y precios accesibles todos los días. Por eso seguimos ampliando nuestros comestibles de marcas privadas”.

Save A Lot ofrece calidad y ahorro diario

Fundada en 1977, Save A Lot es la mayor cadena independiente de supermercados de descuento en EE. UU. Sus tiendas ofrecen precios bajos todos los días en productos frescos, carnes inspeccionadas por el USDA, artículos de marcas nacionales y una creciente gama de comestibles de marcas privadas.

La empresa mantiene su compromiso de brindar acceso a alimentos nutritivos y asequibles para todas las comunidades. Su estrategia se centra en adaptar la oferta de productos a las necesidades cambiantes de los consumidores, sin perder de vista la calidad.

La encuesta fue realizada mediante la plataforma Pollfish en junio de 2025 y recopila las opiniones de 600 adultos estadounidenses de diversos perfiles.