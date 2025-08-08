Wakefern compra Morton Williams y refuerza su presencia en NY

Wakefern Food Corp. anunció el 7 de agosto la compra de Morton Williams Supermarkets, una operación estratégica que amplía su presencia en el área metropolitana de Nueva York y fortalece su modelo cooperativo con un enfoque renovado en alimentos frescos y marcas propias.

La noticia de la compra de Morton Williams marca la unión de dos empresas familiares con una larga trayectoria en el sector de supermercados.

Wakefern, la cooperativa minorista más grande de Estados Unidos, operará las 17 tiendas de Morton Williams, ubicadas principalmente en Manhattan, además de una en el Bronx y otra en Jersey City.

Dos historias familiares que se entrelazan

Morton Williams fue fundada en 1952 por los hermanos Joe e Irving Sloan. Sus hijos Morton y William expandieron el negocio en los años 70, transformando las tiendas en mercados modernos con cocinas, chefs y alimentos preparados para clientes urbanos.

Hoy, la tercera generación lidera la empresa: Avi Kaner, David Sloan y Steven Sloan. Kaner expresó su confianza en Wakefern como nuevo operador. “Al igual que Wakefern, somos una empresa familiar. Estamos orgullosos de lo que hemos construido y sabemos que nuestros clientes están en buenas manos”, afirmó.

Estrategia de crecimiento tras la compra de Morton Williams

La compra de Morton Williams forma parte de la estrategia de expansión de Wakefern, que busca aumentar su participación de mercado y capacidad de distribución mayorista. Fundada en 1946, la cooperativa opera más de 360 tiendas en nueve estados bajo marcas como ShopRite, Price Rite Marketplace, The Fresh Grocer y Fairway Market.

“El objetivo es continuar el legado de un supermercado emblemático de Nueva York, mientras ofrecemos más valor y calidad a los consumidores”, dijo Mike Stigers, presidente de Wakefern.

Sean McMenamin, presidente del consejo de Wakefern, agregó que la visión de la cooperativa es “transformadora” y busca un crecimiento sostenible que beneficie a futuras generaciones de miembros.

Continuidad con mejoras para el cliente

Aunque Wakefern operará las tiendas a través de su subsidiaria PRRC Inc., el nombre Morton Williams se conservará. La atención se centrará en mejorar la oferta de alimentos preparados, productos frescos y marcas privadas galardonadas.

Kevin McDonnell, presidente de PRRC Inc., liderará las operaciones de Morton Williams. “Nuestro compromiso es mantener el servicio y la calidad que caracteriza a Morton Williams, mientras aprovechamos el poder de compra de la cooperativa”, señaló.

Este modelo cooperativo permite a Wakefern ofrecer precios competitivos y una selección más amplia de productos, lo que representa una ventaja significativa para los consumidores urbanos.

Asesoría estratégica y expansión especializada

La firma The Food Partners, con sede en Washington D.C., actuó como asesor financiero y estratégico de Wakefern durante la compra de Morton Williams Supermarkets. Aunque no se revelaron los términos financieros, la operación demuestra el interés continuo de Wakefern en mercados urbanos y productos especializados.

La compra sigue a la adquisición de Di Bruno Bros. en octubre pasado, una marca de alimentos italianos y europeos que amplió el portafolio gourmet de Wakefern.

Al conservar la marca Morton Williams y sumar los recursos de Wakefern, la cooperativa busca ofrecer lo mejor de ambos mundos: tradición local y capacidad operativa nacional.