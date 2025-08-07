NRF 2025 Hot 25: tiendas de comestibles entre las 10 primeras

La Federación Nacional de Minoristas (NRF) publicó la lista de los 25 minoristas más importantes de 2025, elaborada por Kantar. La lista anual clasifica a los minoristas de más rápido crecimiento en Estados Unidos en función del aumento de las ventas nacionales entre 2023 y 2024.

“La lista de los 25 más importantes de 2025 representa a una serie de minoristas que han experimentado un crecimiento impresionante a lo largo de un año”, dijo Mark Mathews, economista jefe y director ejecutivo de investigación de la NRF. “Las adquisiciones y expansiones llevaron al crecimiento de las ventas para muchos de los minoristas de este año, mientras que varias empresas internacionales de la lista continuaron aumentando su presencia en Estados Unidos”.

La lista incluye una variedad de minoristas, pero las tiendas de comestibles y los supermercados como Superior Grocers, Aldi, Sprouts y Grocery Outlet se encuentran entre los 10 primeros.

Este año, JD Sports se sitúa como el minorista de más rápido crecimiento en Estados Unidos tras su adquisición de Hibbett en 2024. La empresa logró un crecimiento de las ventas nacionales del 41,5 % tras añadir casi 1200 tiendas Hibbett, City Gear y Sports Addition en 36 estados.

Completan los cinco primeros puestos Primark, en el número 2, con un crecimiento de las ventas del 30 %, seguido de Fast Retailing (27.7 %), Shell (26.8 %) y Abercrombie & Fitch (15.2 %). Primark y Abercrombie & Fitch subieron dos puestos en la lista de este año, mientras que Fast Retailing se mantuvo en el tercer puesto por segundo año consecutivo. Shell hizo su primera aparición en la lista tras la adquisición de las tiendas Timewise de Landmark y Brewer de Brewer Oil Co. en 2024.

Amazon vuelve a la lista por primera vez desde 2021, situándose en el puesto número 11 con un crecimiento de las ventas del 9.4 % entre 2023 y 2024. Los diversos esfuerzos de Amazon en las ventas físicas, los servicios de mercado y su creciente presencia minorista en las tiendas Amazon y Whole Foods le han valido a la empresa un puesto en la lista.

“La lista Hot 25 de este año está compuesta por una mezcla de minoristas nuevos y antiguos que han crecido adaptándose a las necesidades de sus clientes y mejorando la experiencia de compra en general”, afirmó David Marcotte, vicepresidente sénior de Global Retail and Technology de Kantar. “Los minoristas de éxito tendrán que seguir invirtiendo en tecnología para las tiendas, ofrecer mayor comodidad y proporcionar formación en gestión de empleados”.

Entre los recién llegados a la lista en 2025 se encuentran Shell (n.º 4), Sprouts (n.º 8), QuikTrip (n.º 9), Muji (n.º 14), H Mart (n.º 16), ampm (n.º 17), 99 Ranch Market (n.º 20), Wawa (n.º 23), Festival Foods (n.º 24) y CVS (n.º 25).