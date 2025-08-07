La FMI aplaude extensión de plazo de trazabilidad

La Food Industry Association (FMI) recibió con satisfacción la propuesta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) de ampliar el plazo de cumplimiento de la norma de trazabilidad alimentaria hasta julio de 2028, pero animó a la FDA a adoptar cambios adicionales en la norma para garantizar una aplicación eficiente.

Ayer, la FDA publicó una actualización para los interesados sobre su propuesta de ampliar la fecha de cumplimiento de la Norma de Trazabilidad de los Alimentos. La actualización también incluye nuevas preguntas frecuentes y otros recursos.

La presidenta y directora ejecutiva de FMI, Leslie G. Sarasin, ofreció la siguiente declaración:

“La FMI agradece que la FDA haya reconocido la necesidad de ampliar la fecha de cumplimiento de la Norma de Trazabilidad de los Alimentos, que es la normativa más compleja a la que se ha enfrentado nunca la industria alimentaria. También creemos firmemente que la FDA debería aprovechar esta oportunidad para introducir cambios razonables en la norma con el fin de reducir la complejidad innecesaria que supondría una carga para la cadena de suministro y aumentaría los costos de los alimentos para los consumidores.

“Apoyamos plenamente los esfuerzos por mejorar la trazabilidad en toda la cadena de suministro y estamos trabajando diligentemente para lograrlo, pero debemos asegurarnos de que todas las partes interesadas participen y de que la FDA pueda utilizar la información exigida por la normativa para mejorar la seguridad alimentaria sin aumentar los costos en toda la cadena de suministro. Con unos pocos cambios clave en la norma, la FDA puede cumplir el objetivo de reducir el riesgo para la salud pública y facilitar investigaciones de rastreo más eficientes y eficaces.

“Agradecemos a la administración Trump por dar este paso tan importante y necesario para proporcionar más tiempo para la resolución de problemas, la innovación tecnológica y la colaboración. FMI y nuestros miembros están dispuestos a seguir trabajando con la FDA para que el cumplimiento sea posible para todas las partes interesadas, al tiempo que se garantiza que la inversión mejorará la seguridad alimentaria y la salud pública de los consumidores”.

En la actualización se incluyen:

Nuevas preguntas frecuentes

Nuevos ejemplos de planes de trazabilidad para procesadores de alimentos, centros de distribución y granjas e instalaciones acuícolas

Nuevos ejemplos de cadenas de suministro para huevos, productos agrícolas, cremas de nueces e instalaciones de doble jurisdicción

Un documento resumido sobre la norma

Traducciones de los documentos anteriores a otros seis idiomas (español, francés, chino, tailandés, vietnamita e indonesio)

Estas herramientas destacadas están disponibles en la página web de la FDA sobre la norma de trazabilidad alimentaria, junto con: