Los 100 principales minoristas de 2025: NRF y Kantar

La National Retail Federation (NRF) publicó su lista anual de los 100 principales minoristas, elaborada por Kantar. Los 100 principales minoristas de 2025 clasifican a las empresas más grandes del sector según las ventas en EE. UU. en 2024.

“Los 100 principales minoristas de este año representan un grupo diverso de empresas que se han adaptado y evolucionado a un panorama económico cambiante”, afirmó Mark Mathews, director ejecutivo de Investigación de la NRF. “A medida que los consumidores evalúan sus prioridades de gasto, las empresas están descubriendo nuevas formas de conectar mejor con los clientes y retener su lealtad”.

Walmart sigue encabezando la lista con unas ventas minoristas en Estados Unidos en 2024 de 568,700 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 7 % para el minorista. Amazon mantuvo su segundo puesto con unas ventas en Estados Unidos de 273,660 millones de dólares, seguido de Costco Wholesale (183,050 millones), The Kroger Co. (150,790 millones) y The Home Depot (148,210 millones).

Aunque la lista de las 13 primeras empresas se mantuvo igual que el año pasado, hubo ligeros cambios, ya que Target bajó del séptimo al octavo puesto, mientras que Boots Alliance subió un puesto hasta el séptimo.



“Al igual que en los últimos años, diría que se puede tomar la lista del año pasado y darle la vuelta para 2025”, afirmó David Marcotte, vicepresidente senior de Global Insights and Technology de Kantar. “Aunque las empresas que encabezan la lista no solo reflejan las que tienen las ventas minoristas más fuertes, también son un reflejo de las que se han mantenido ágiles ante un panorama cambiante debido a los efectos de la política comercial y los cambios en los hábitos de los consumidores”.

Los 100 principales minoristas se clasifican según las ventas minoristas anuales de las últimas 52/53 semanas. En casi todos los casos, las ventas utilizadas para clasificar a las empresas corresponden únicamente a la actividad minorista en Estados Unidos.

Visite el enlace aquí para ver la lista completa de los 100 principales minoristas de 2025, información adicional sobre la metodología y respuestas a preguntas frecuentes.

Para obtener más información, consulte las listas de los 50 principales minoristas mundiales de 2025 y los 25 minoristas más destacados de 2024 de la NRF.