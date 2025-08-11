Inflación y tarifas frenan gasto en CPG en EE. UU.

El gasto en CPG en EE. UU. continúa enfrentando vientos en contra, aunque julio trajo ligeras mejoras en las ventas minoristas de alimentos y bebidas, según el CPG Consumer Spend Tracker de Circana. El volumen creció apenas 0.2% el mes pasado, revirtiendo caídas anteriores pero aún por debajo de los niveles históricos. Las ventas en dólares aumentaron 3.2% en lo que va del año, impulsadas principalmente por incrementos de precios y no por una mayor demanda.

Los consumidores priorizan alimentos esenciales ricos en nutrientes, como carnes, frutas, verduras y lácteos, mientras reducen el gasto en snacks y dulces. Este cambio refleja la búsqueda de opciones más saludables y asequibles en medio de presupuestos ajustados.

Aranceles e inflación añaden presión

El Índice de Precios al Consumidor subió a 2.7% en junio, señalando un repunte inflacionario.

Los costos relacionados con aranceles comienzan a impactar la economía tras la entrada en vigor de nuevas tarifas el 7 de agosto. La mayoría de los países enfrenta aranceles entre 10% y 15%, mientras que socios comerciales clave superan el 15%. Circana advierte que estas medidas influirán en los precios de múltiples categorías de bienes de consumo.

La volatilidad de las materias primas agrava el panorama. El precio del café subió 7.8% interanual en julio, frente al 3.8% del primer trimestre. También se registraron aumentos en carne, cacao y frutos secos, impulsados por restricciones de oferta y tendencias de premiumización.

Restaurantes estables, fast casual en ascenso

Mientras el retail enfrenta dificultades, el sector de foodservice muestra señales mixtas. El tráfico en restaurantes se mantuvo estable en las últimas cuatro semanas, una mejora frente a la caída del 2% en el último año.

Las cadenas de fast casual lideran la recuperación, apoyadas en ocasiones de consumo entre semana y ofertas competitivas de pollo.

A pesar de las promociones extendidas en julio, los minoristas no lograron reactivar la demanda. Las ventas en las cuatro semanas terminadas el 26 de julio se mantuvieron planas en dólares y cayeron 3% en unidades, según Circana.

Artículo Relacionado: Consumidores eligen comestibles de marcas privadas ante alza de precios Lea el Artículo

Confianza del consumidor mejora levemente

El sentimiento económico ofrece un leve respiro. El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan subió a 61.7 en julio, un punto más que en junio, aunque sigue por debajo del año anterior.

La tasa de desempleo aumentó a 4.2%, mientras que las expectativas de inflación bajaron a 4.5%, lo que indica cierto optimismo, aunque con cautela.

CPG no alimentario también se desacelera

Las categorías no alimentarias reflejan la misma tendencia. Las ventas en dólares crecieron 2.7% en lo que va del año, pero las unidades cayeron ligeramente. Los cambios de precio se deben principalmente a variaciones en canales y mezcla de productos, más que a aumentos directos en anaquel.

Los productos para el hogar y la cocina lideran la caída, mientras que belleza y cuidado personal—especialmente fragancias y cuidado de la piel—mantienen su fortaleza, según datos de Circana.

¿Qué sigue para el gasto en CPG en EE. UU.?

Los analistas prevén volatilidad durante la segunda mitad de 2025. Aranceles, costos de materias primas y cambios en las prioridades del consumidor marcarán las estrategias de precios y promociones.

Los minoristas podrían apoyarse en surtidos orientados al valor y programas de lealtad, mientras que los operadores de foodservice aprovechan el impulso del fast casual.

En un contexto de incertidumbre económica, las marcas que logren equilibrar precio y calidad tendrán mayores posibilidades de ganar la confianza del consumidor.