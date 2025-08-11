NRF celebra fallo sobre tarifa por transacción con tarjeta de débito

La National Retail Federation (NRF) celebró el fallo de un tribunal federal que anuló el límite impuesto en 2011 por la Reserva Federal a la tarifa por transacción con tarjeta de débito, calificándolo como una corrección largamente esperada a una norma que permitía a los grandes bancos cobrar comisiones excesivas a los comercios.

El juez federal Daniel Traynor determinó el miércoles que el límite fijado por la Fed excedía lo permitido por la Enmienda Durbin, una ley de 2010 destinada a garantizar que las comisiones por transacciones con tarjeta de débito fueran “razonables” y “proporcionales” a los costos de los bancos.

Victoria para los minoristas tras 14 años de disputa

“Durante 14 años, los comerciantes han argumentado que el intento de la Fed de permitir que los grandes bancos cobren comisiones abusivas por transacciones con débito era ilegal”, afirmó Stephanie Martz, directora administrativa y asesora general de la NRF. “El tribunal acertó al exigir que las tarifas se basen en transacciones individuales y no en un promedio combinado”.

Martz señaló que, si se mantiene en apelación, la decisión podría ahorrar cientos de millones de dólares a los comerciantes.

Demanda iniciada por comerciantes de Dakota del Norte

La demanda fue presentada en 2021 por Corner Post, un autoservicio y tienda de conveniencia en Watford City, Dakota del Norte, con apoyo de la Asociación Minorista de Dakota del Norte y la Asociación de Comercializadores de Petróleo del mismo estado.

Aunque la NRF no fue parte directa del caso, Martz actuó como coabogada. La Corte Suprema de EE. UU. permitió que el caso avanzara el año pasado, a pesar de que la Fed argumentaba que debía aplicarse un plazo de prescripción de seis años.

La Enmienda Durbin ordenó a la Fed establecer un tope para la tarifa por transacción con tarjeta de débito basado únicamente en los costos incrementales de los bancos. Las propuestas iniciales sugerían un límite de 7 a 12 centavos por operación. Sin embargo, tras la presión de los bancos, se incluyeron costos fijos, pérdidas por fraude, monitoreo y tarifas de procesamiento en red.

La norma final de 2011 fijó la tarifa para bancos con al menos $10,000 millones en activos en 21 centavos más 1 centavo por prevención de fraude y 0.05% del valor de la transacción por recuperación de pérdidas por fraude.

Artículo Relacionado: NRF 2025 Hot 25: tiendas de comestibles entre las 10 primeras Lea el Artículo

Caen los costos bancarios, pero el tope no baja

Estudios de la Fed mostraron que, en 2009, los costos permitidos para los bancos promediaban 7.7 centavos por operación, con un tope menor a tres veces ese costo. Para 2021, el promedio cayó a 3.9 centavos, pero el límite se mantuvo en más de cinco veces los costos reales.

En 2023, la Fed propuso reducir el tope a 14.4 centavos, disminuir la recuperación por pérdidas de fraude a 0.04% y aumentar la prevención de fraude a 1.3 centavos.

La National Retail Federation respondió que la tarifa base debía ser de 10.5 centavos y que debía eliminarse el cargo por prevención de fraude, ya que la adopción de tarjetas con chip EMV en 2015 transfirió esa responsabilidad a los comerciantes.

Impacto económico para comercios y consumidores

Antes de la Enmienda Durbin, los bancos cobraban unos 45 centavos por una transacción típica con tarjeta de débito. La regulación ha ahorrado a los comerciantes alrededor de $9,400 millones anuales, con estudios que indican que el 70% de esos ahorros se han trasladado a los consumidores.

En 2024, las tarifas por débito sumaron $38,700 millones, mientras que el total de tarifas por débito y crédito se duplicó en la última década, alcanzando un récord de $187,200 millones.

Martz recalcó que el fallo envía un mensaje claro: la Fed debe cumplir con la ley y garantizar que la tarifa por transacción con tarjeta de débito refleje los costos reales de cada operación.