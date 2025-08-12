Heritage Grocers mejora producción de alimentos frescos

Heritage Grocers Group (HGG), un minorista líder en alimentos hispanos y étnicos, anunció una transformación estratégica en la forma en que planifica y produce alimentos frescos preparados. Al pasar de métodos basados en la experiencia a un sistema de planificación de la producción de vanguardia basado en datos, HGG pretende mejorar la disponibilidad de los productos, optimizar la mano de obra y prestar un mejor servicio a la diversidad de las comunidades en las que opera.

“Aprovechando el análisis predictivo, este sistema mejorará la satisfacción de la demanda del mercado e impulsará las ventas mediante la optimización de la disponibilidad de los productos y una experiencia superior para el cliente”, afirmó Prabash Coswatte, director de operaciones de Heritage Grocers Group.

Con sede en Ontario, California, HGG opera en seis estados (California, Texas, Nevada, Arizona, Kansas e Illinois) bajo cuatro marcas muy apreciadas: Cardenas Markets, El Rancho Supermercado, Tony’s Fresh Market y Los Altos Ranch Market. HGG es reconocida en estas regiones por su amplia oferta de productos frescos y por ofrecer experiencias gastronómicas auténticas que conectan con los compradores multiculturales.

Una idea convincente respalda la decisión de renovar su estrategia de producción: las familias multiculturales están impulsando la revolución de los alimentos frescos preparados en Estados Unidos. Según la Asociación Internacional de Productos Lácteos, Delicatessen y Panadería (IDDBA), el 76 % de los compradores hispanos, el 70 % de los asiático-americanos y el 69 % de los afroamericanos compran alimentos preparados en las tiendas de comestibles, en comparación con solo el 59 % de los compradores blancos/caucásicos. El deseo de comidas rápidas y de alta calidad que reflejen las tradiciones culturales y se adapten a las necesidades de las familias numerosas impulsa esta tendencia.

“Los alimentos frescos preparados ya no son solo una cuestión de comodidad, sino también de conexión cultural”, afirma Coswatte. “Desde carnitas y caldo hasta pan dulce y pozole, nuestros clientes demandan comidas preparadas que les hagan sentir como en casa. Este nuevo sistema garantiza que podamos satisfacer esa demanda, tienda a tienda, hora a hora”.

Mike Sanders, director ejecutivo de Upshop, el socio tecnológico detrás de esta transformación, añade: “Creemos que el futuro de la excelencia en el comercio minorista reside en el poder de la inteligencia artificial y en una plataforma operativa única y unificada. Al optimizar las previsiones, la mano de obra y la producción en un único sistema inteligente, estamos ayudando a minoristas como Heritage Grocers Group a pasar de buenos a excelentes, maximizando la eficiencia, minimizando el desperdicio y, lo que es más importante, ofreciendo una mejor experiencia a todos los compradores, todos los días”.

Qué ofrece el nuevo sistema:

Aumento de las ventas: al mejorar la frescura y minimizar la falta de existencias, HGG garantiza que los clientes puedan encontrar lo que necesitan, cuando lo necesitan.

al mejorar la frescura y minimizar la falta de existencias, HGG garantiza que los clientes puedan encontrar lo que necesitan, cuando lo necesitan. Planificación más inteligente de la demanda y del equipo: Las herramientas de previsión ajustan la dotación de personal a la demanda real, especialmente en los departamentos de carne y charcutería.

Las herramientas de previsión ajustan la dotación de personal a la demanda real, especialmente en los departamentos de carne y charcutería. Aumento de la eficiencia: El procesamiento por lotes para el corte y el envasado reduce el tiempo de preparación y permite a los empleados centrarse en las tareas de atención al cliente.

El procesamiento por lotes para el corte y el envasado reduce el tiempo de preparación y permite a los empleados centrarse en las tareas de atención al cliente. Mejor servicio: La reducción de los tiempos de espera y una disponibilidad más constante de los productos mejoran la experiencia en la tienda.

La reducción de los tiempos de espera y una disponibilidad más constante de los productos mejoran la experiencia en la tienda. Optimización de la plantilla: La programación se adapta al ritmo de producción específico de cada tienda, lo que mejora la utilización de la mano de obra y la satisfacción de los empleados.

Según Nielsen, los consumidores multiculturales también están impulsando la adopción generalizada de sabores globales, por lo que esta iniciativa no solo moderniza las operaciones, sino que asegura la posición de liderazgo de HGG en el corazón del cambiante panorama alimentario estadounidense.

Esto es más que una actualización de los sistemas. Es una reafirmación de la creencia de HGG de que la cultura y la tecnología pueden, y deben, coexistir en los pasillos donde las familias compran, celebran y se relacionan.