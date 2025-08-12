Regreso a clases: la campaña de la National Mango Board

Mientras las familias de todo el país se preparan para el regreso a clases, la National Mango Board (NMB) hace que sea más fácil y delicioso que nunca priorizar la salud con su nueva campaña de regreso a clases: Your Back-to-School Boost. La campaña está diseñada para impulsar el consumo de mango durante la temporada alta, al tiempo que apoya a padres e hijos con recetas sencillas, nutritivas y energéticas con mango fresco.

La campaña de este año se basa en cuatro pilares fundamentales: nutrición, alegría, versatilidad y las cualidades naturalmente vigorizantes del mango. Estos pilares tienen como objetivo llegar a las familias que buscan opciones inteligentes, deliciosas y convenientes. La campaña aprovecha una combinación de activaciones digitales, apoyo minorista y colaboraciones con influencers, conectando con los consumidores allí donde ya compran y navegan.

La campaña, perfectamente sincronizada con el apogeo de la temporada del mango, responde a una demanda creciente. Según el informe de Inmar Intelligence sobre la el regreso a clases en 2025, el 50 % de los consumidores afirma que la salud es una preocupación mayor en esta temporada de regreso a clases, y casi un tercio de los padres tiene dificultades para encontrar opciones nutritivas adecuadas. Las redes sociales también desempeñan un papel influyente, ya que el 70 % de los consumidores afirma que las compras de regreso a clases están impulsadas por el contenido online. Las visitas a las categorías de alimentos relevantes también se disparan durante este periodo, superando el interés del verano.

Para aprovechar este momento, la NMB destaca la versatilidad del mango con contenido que aprovecha las búsquedas de recetas de regreso a clases que están de moda. En las plataformas digitales se presentan recetas favoritas como la salsa de mango, el lassi de mango, el arroz glutinoso o pegajoso con mango y los smoothies de mango, junto con ideas frescas y fáciles de preparar para padres, para desayunos, almuerzos, meriendas y tentempiés después del colegio.

“Los mangos no solo son deliciosos, sino que también son una fuente de nutrición, y eso es exactamente lo que necesitan las familias ocupadas al comenzar el año escolar”, afirma Ramón Ojeda, director ejecutivo de la National Mango Board. “Esta campaña tiene como objetivo ofrecer a los padres formas fáciles e inspiradoras de alimentar a sus hijos mientras celebran la alegría y la energía naturales que los mangos frescos aportan a la mesa”.

Al reforzar el papel del mango como complemento naturalmente vigorizante para cualquier comida o merienda, la campaña Your Back-to-School Boost de la NMB no solo aprovecha la temporada, sino que la redefine.