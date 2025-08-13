Ventas de comestibles en línea crecen a $10,000 millones en julio

Las ventas de comestibles en línea en EE. UU. llegaron a $10 000 millones en julio de 2025, un aumento del 26% anual.

El crecimiento se impulsó por más hogares comprando en línea y la popularidad de entregas “gratis”, elevando la participación a más del 17%.

Según la última Encuesta de Compradores de Comestibles, de Brick Meets Click, patrocinada por Mercatus, un récord de 81 millones de hogares, equivalentes al 61% de los estadounidenses, compraron comestibles por internet, usando entrega, recolección o envío a domicilio.

Esto representa un incremento del 11% en usuarios activos mensuales frente a 2024, especialmente por consumidores que regresaron a plataformas digitales tras periodos de inactividad.

La mayor base de usuarios aumentó la frecuencia de pedidos y el gasto promedio, mostrando cómo la conveniencia y los envíos sin costo convierten compradores ocasionales en habituales.

Entrega lidera el crecimiento de ventas de comestibles en línea

Los servicios de entrega concentraron más de la mitad del incremento mensual, con un alza del 36% interanual hasta $4 300 millones.

La recolección alcanzó $4,000 millones, creciendo 24% frente al año anterior, mientras que el envío a domicilio subió 10%, sumando $1,600 millones.

“Quitar los costos de entrega mediante suscripciones elimina barreras importantes”, explicó David Bishop, socio de Brick Meets Click. “Esto genera demanda en la entrega, considerada la opción más conveniente pero usualmente más cara”.

Adultos de mediana edad aumentan pedidos

El número promedio de pedidos por hogar creció 6.5% en julio respecto a 2024, liderado por consumidores de 30 a 60 años.

Los grupos más jóvenes y mayores registraron ligeros descensos, mientras que la expansión de usuarios en supermercados diluyó ligeramente la frecuencia de pedidos.

Por su parte, los comercios de gran formato vieron incrementos en un rango medio de un solo dígito, reforzando la relevancia de la digitalización en todos los segmentos.

Gasto por pedido experimenta alza significativa

El valor promedio por pedido subió 7% interanual, impulsado principalmente por la entrega. La entrega aumentó 8% en AOV, la recolección menos del 5% y el envío a domicilio 2% aproximadamente.

Más pedidos provinieron de clientes comprometidos, que realizaron al menos cuatro compras recientes con el mismo servicio, gastando cerca de 50% más por orden que nuevos usuarios.

Presión competitiva para minoristas

El crecimiento de las ventas en línea genera oportunidades y retos para los minoristas.

Grandes jugadores, como Walmart, usan ingresos de medios minoristas para aumentar su ventaja competitiva.

Mientras tanto, cadenas regionales deben encontrar formas rentables de atender al comprador digital, aprovechando datos para personalizar ofertas.

“Los minoristas que activan datos de clientes pueden convertir reactivaciones en lealtad duradera”, afirmó Mark Fairhurst, director de marketing de crecimiento en Mercatus. “Dirigirse a compradores inactivos o esporádicos protege ventas y márgenes de manera efectiva”.

Ventas en línea superan al mercado total

El gasto total en comestibles creció solo 2.7% frente al año anterior, muy por debajo del 26% registrado en línea.

Así, la cuota de mercado de los comestibles digitales aumentó más de tres puntos porcentuales, consolidando su relevancia en el comercio minorista.

La entrega y recolección representaron 14.4% del gasto total, mientras que el envío completó la participación de 17.2% del canal digital, reflejando la preferencia por la comodidad y rapidez.

La encuesta Brick Meets Click Grocery Shopping se realiza mensualmente, con patrocinio de Mercatus. El estudio de julio de 2025 incluyó 1,499 adultos estadounidenses responsables de compras del hogar y ajustó los resultados para reflejar el uso de internet y la demografía nacional.