Amazon expande la entrega de comestibles frescos a millones de hogares

Amazon lanzó una de sus mayores expansiones en comestibles, llevando la entrega de comestibles frescos con frutas, carnes, lácteos y otros perecederos a más de 1,000 ciudades y pueblos de Estados Unidos. La compañía prevé alcanzar 2,300 ubicaciones para finales de 2025.

El nuevo servicio integra miles de alimentos perecederos en la red de Entrega en el Mismo Día de Amazon, lo que permite a los clientes pedir comestibles frescos junto con millones de otros productos de Amazon.com para recibirlos de forma rápida y, en muchos casos, gratuita.

Entrega de comestibles frescos con el servicio en el mismo día

Los clientes pueden ahora añadir frutas, verduras, mariscos, panadería y congelados a pedidos que también incluyan electrónicos, artículos para el hogar o ropa. Los miembros Prime en la mayoría de las ciudades reciben entrega gratuita en el mismo día en pedidos superiores a $25. Para quienes no son miembros, el servicio cuesta $12.99 por pedido.

“Seguimos innovando para que hacer la compra sea más simple, rápido y asequible”, dijo Doug Herrington, CEO de Worldwide Amazon Stores. “Los clientes pueden pedir leche con electrónicos, o pizza congelada junto con herramientas para un proyecto en casa, y recibir todo en cuestión de horas”.

La respuesta de los clientes impulsa la expansión

Amazon probó la entrega de comestibles frescos en Phoenix, Orlando y Kansas City antes de implementarla a nivel nacional. Los clientes que probaron los comestibles frescos con Entrega en el Mismo Día compraron el doble de veces que quienes no lo hicieron.

Algunos productos frescos se han convertido en superventas. Las fresas ahora superan con regularidad a los AirPods en popularidad, mientras que los plátanos, manzanas Honeycrisp, limas y aguacates figuran entre los diez artículos perecederos más pedidos.

Con la expansión, ciudades como Raleigh, Milwaukee, Tampa y Columbus también podrán disfrutar de esta conveniencia.

Un solo carrito para comestibles y productos esenciales

El servicio facilita la planificación de comidas al permitir añadir comestibles frescos a pedidos de artículos no alimenticios. Herrington señaló que un cliente puede comprar utensilios de cocina y todos los ingredientes para una receta de sopa de pollo en una sola transacción.

Esta ampliación complementa las ofertas de Amazon Fresh, Whole Foods Market y minoristas locales, brindando a los clientes opciones flexibles para compras semanales completas o pedidos rápidos de conveniencia.

Garantía de frescura y calidad

La red especializada de centros de distribución con control de temperatura de Amazon garantiza que los comestibles perecederos lleguen frescos. Cada artículo pasa por una inspección de seis puntos antes de su envío, y las bolsas aislantes y reciclables mantienen los productos a temperaturas seguras durante el transporte.

Estos estándares son los mismos que utiliza Amazon Fresh y Whole Foods Market, ofreciendo consistencia y confianza al cliente.

Un paso clave en la estrategia de comestibles de Amazon

En 2024, Amazon generó más de $100,000 millones en ventas de comestibles y productos esenciales para el hogar, sin contar Whole Foods y Amazon Fresh.

Con la integración de la entrega de comestibles frescos en el servicio de Entrega en el Mismo Día, la compañía busca captar más participación en el competitivo mercado estadounidense de $1 billón.

La expansión también refuerza los beneficios de la membresía Prime, al combinar comestibles con la rapidez, selección y conveniencia que han definido a Amazon por más de 25 años.

Amazon espera atender a 2,300 ciudades y localidades para finales de 2025, con crecimiento adicional previsto para 2026. Herrington resumió la meta así: “Queremos que comprar comestibles en línea sea tan habitual como comprar un libro o ver una serie”.