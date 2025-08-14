Cómo impulsar las ventas de alimentos frescos en 2025

La Food Industry Association publicó el informe “El estado de los alimentos frescos en 2025”, que demuestra el crecimiento continuo en el sector de los alimentos frescos. El informe analiza el fuerte impulso de los productos alimenticios frescos en 2024 y ofrece una visión optimista del papel que desempeña este sector en el avance de los establecimientos minoristas de alimentación en los próximos años.

Los minoristas se centran en los alimentos frescos para impulsar el crecimiento y la innovación

“Las preferencias de los consumidores siguen evolucionando y, a medida que cambia la demanda, los alimentos frescos son fundamentales para que la industria alimentaria satisfaga las necesidades de los clientes”, afirma Rick Stein, vicepresidente de alimentos frescos de FMI. “El interés de los compradores por la nutrición y la salud posiciona a los alimentos frescos como un motor de ventas en el comercio minorista de alimentos de cara al futuro, y es esencial que la industria alimentaria responda y se mantenga centrada en cultivar departamentos de alimentos frescos que estimulen el compromiso de los clientes y el atractivo de las compras”.

El análisis sugiere que los alimentos frescos son una consideración clave para que la industria se destaque como un destino de compras. Los minoristas de alimentos utilizan ampliamente los departamentos perimetrales para construir una ventaja competitiva y atraer a los compradores a las tiendas físicas, como lo demuestra el 42% de las ventas provenientes de los sectores de productos frescos en 2024. Los minoristas reportan que los alimentos frescos son una de sus principales prioridades para 2025 y mencionan estrategias exitosas e innovadoras de diferenciación de productos frescos.

Las narrativas de los departamentos dentro del sector de los alimentos frescos revelan una historia más compleja sobre los alimentos frescos como motor de crecimiento en el comercio minorista de alimentos. El informe señala que el departamento de carne muestra resistencia frente a las preocupaciones económicas al seguir siendo uno de los departamentos periféricos con mejor rendimiento. Justo por debajo de la carne, los productos frescos también lideran las ventas y muestran un profundo compromiso por parte de los compradores. El crecimiento de las ventas en ambos departamentos pone de relieve que los compradores no solo gastan más, sino que compran más, y cada uno de ellos representa el 11 % de las ventas totales de la tienda.

El sector foodservice alcanzó unas ventas récord de 56,000 millones de dólares el año pasado, consolidando su papel como factor diferenciador clave para los minoristas en 2024. Dado que los compradores dan prioridad a la calidad y la comodidad, el 87 % de los minoristas aprovecharon los programas de servicios de restauración de alimentos recién preparados, y el 63 % informó de su éxito. Aunque las ventas de marisco y panadería disminuyeron ligeramente, un 1.2 % y un 1.4 % respectivamente, ambos departamentos siguen siendo prioridades estratégicas debido a su fuerte compromiso con los compradores y su atractivo experiencial. Los minoristas se están centrando en la calidad, la promoción y la innovación para impulsar el crecimiento de estas categorías de alto potencial de cara a 2025.

“Los alimentos frescos son el núcleo de muchas de nuestras estrategias operativas más importantes, impulsando las inversiones en mano de obra, el avance tecnológico y el compromiso de los clientes”, afirmó Stein. “En 2025, el servicio de alimentos será nuestro principal objetivo de expansión de la mano de obra dentro de los alimentos frescos, y casi un tercio de los minoristas tiene previsto aumentar la mano de obra en este ámbito. También estamos viendo que los alimentos frescos desempeñan un papel protagonista en el éxito del comercio electrónico —con una media del 39 % de los ingresos por ventas online— y en nuestras inversiones en tecnología, con un uso creciente de soluciones de planificación de inventario y demanda adaptadas al perímetro de los productos frescos. A medida que los consumidores siguen dando prioridad a la salud y la nutrición, los alimentos frescos siguen siendo esenciales para ofrecer la calidad, la comodidad y la experiencia que esperan los compradores”.