Conversación con John Tsiones: El enfoque hispano de Cermak Fresh Market

Con 17 tiendas en el área metropolitana de Chicago, Cermak Fresh Market se ha consolidado como una de las principales cadenas de supermercados enfocadas en la comunidad hispana del Medio Oeste.

Durante la celebración del Show del Verano de la distribuidora de alimentos Cuervito Morado, la revista Abasto conversó con John Tsiones, director de compras de Cermak. Nos ofreció detalles sobre cómo esta empresa familiar continúa creciendo mientras responde a las necesidades de uno de los segmentos de consumidores de mayor crecimiento en Estados Unidos.

Una cadena de tiendas enfocada en la cultura hispana

Abasto: Con 17 tiendas en Chicago, Cermak Fresh Market tiene un gran alcance. ¿Ustedes tienen una clientela mayoritariamente hispana?

John Tsiones: Así es. Aproximadamente el 75% de nuestros clientes son hispanos y es a ellos a quienes atendemos.

La energía de esta feria comercial del Cuervito Morado refleja muy bien lo que vivimos en nuestras tiendas. Es un encaje perfecto.

Cuatro décadas de historia y legado familiar

Abasto: Cuéntanos un poco sobre la historia de Cermak Fresh Market. ¿Cuándo comenzó y cómo te involucraste?

John Tsiones: Cermak es un negocio familiar que empezó hace unos 40 años. Dos familias fundaron la empresa y, desde entonces, ha crecido hasta convertirse en la cadena de supermercados familiares más grande del Medio Oeste enfocada en el consumidor hispano.

Los fundadores son inmigrantes de primera generación y ahora el negocio está en manos de la segunda generación. Conozco a la familia desde hace 15 años y aunque solo llevo tres años trabajando con ellos, compartimos muchos valores. Ahora estamos enfocados en llevar la empresa al siguiente nivel.

Artículo Relacionado: Marcas ganadoras con el consumidor hispano Lea el Artículo

¿Por qué los productos hispanos triunfan en EE. UU.?

Abasto: ¿Por qué crees que los productos hispanos tienen tanto éxito en Estados Unidos?

John Tsiones: Las familias hispanas son muy auténticas y valoran mucho la comida hecha en casa. Para ellos, reunirse en torno a la mesa es parte de su rutina diaria.

La comida es el núcleo de la unidad familiar. Por eso el negocio de alimentos, especialmente el hispano, sigue creciendo. Está muy arraigado en su cultura.

Escuchar al cliente es clave para Cermak Fresh Market

Abasto: Tu trabajo es encontrar los productos adecuados. ¿Cómo sabes qué funcionará con tus clientes?

John Tsiones: Lo bueno del consumidor hispano es que no tiene miedo de decir lo que piensa. Te dicen directamente lo que quieren.

Por eso es tan importante ser una organización flexible que pueda escuchar y adaptarse rápido. Aunque somos una empresa grande, funcionamos como una pequeña, escuchamos a nuestros clientes, a nuestros empleados.

Así se pueden hacer ajustes rápidamente. El mercado cambia constantemente y uno debe evolucionar con él.

Hábitos cambiantes y nuevas oportunidades

Abasto: ¿Qué cambios has notado recientemente que te hayan sorprendido?

John Tsiones: Uno muy claro es el aumento en la demanda de comidas preparadas. Estamos vendiendo más comidas calientes que antes.

Aunque muchos todavía cocinan en casa, también aprecian la conveniencia. Los clientes hispanos se han adaptado y buscan opciones listas para llevar. Esa categoría ha crecido mucho.

Mirando al futuro: crecimiento y expansión

Abasto: Con base en tu experiencia, ¿qué crees que pasará con los supermercados y los productos hispanos en EE. UU.?

John Tsiones: Creo que van a seguir creciendo. Muchos supermercados convencionales están tratando de entrar en este mercado. En parte es competencia, pero también ayuda a que se conozcan más los productos hispanos y eso puede beneficiarnos.

Hay mucho espacio para crecer y creo que el futuro de los productos hispanos es muy prometedor.

Con un profundo conocimiento del consumidor hispano y un legado basado en valores familiares, Cermak Fresh Market sigue liderando el camino al mantenerse fiel a su comunidad y adaptarse a los cambios del mercado.

A medida que la cocina hispana gana presencia en el mercado general, líderes como John Tsiones están posicionando sus tiendas para crecer junto a esta evolución cultural.