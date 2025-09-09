Consumidores latinos lideran la adopción de tecnología en supermercados

Artículo Cortesía Diana Leza Sheehan, fundadora y consultora principal de PDG Insights.

Los consumidores latinos están adoptando la tecnología en los pasillos de los supermercados de una manera que está transformando la forma en que las marcas y los minoristas deben pensar sobre la interacción con los clientes.

Los resultados del estudio trimestral US Diverse Consumer Pulse Study de PDG Insights muestran que los compradores latinos no solo se mantienen al día con las tendencias digitales, sino que a menudo están a la vanguardia.

Las redes sociales son un canal de compra

Fuera de la tienda, los consumidores latinos son más propensos a interactuar con las marcas a través de las redes sociales. Más de la mitad (52 %) ha publicado sobre un producto que podría comprar y casi la mitad (47 %) ha comprado artículos directamente a través de una tienda en redes sociales. Esto es significativamente más alto que la población general, donde solo el 39 % dice comprar a través de las redes sociales.

Este nivel de interacción refuerza la importancia de las estrategias de comercio social. Para las marcas que buscan conectar con los compradores latinos, las redes sociales no son solo una herramienta de marketing, sino un canal de ventas.

La planificación previa es una mezcla de lo antiguo y lo nuevo

Los consumidores latinos siguen confiando en métodos de planificación tradicionales, como las listas escritas a mano (37%), pero también son más propensos que la población general a utilizar herramientas digitales. El 18% utiliza la aplicación o el sitio web de un minorista para crear una lista de la compra, y el 10% utiliza aplicaciones de terceros para crear listas de la compra, ambos porcentajes ligeramente superiores a los de la población general.

También son más propensos a utilizar dispositivos domésticos inteligentes como Alexa o Google Assistant para añadir artículos a su lista (15% frente a 12%). Estos comportamientos muestran que los consumidores latinos están abiertos a utilizar una variedad de herramientas para que la compra de comestibles sea más eficiente y personalizada.

Las herramientas digitales forman parte de la experiencia en la tienda

Aunque muchos compradores utilizan sus teléfonos mientras compran, los consumidores latinos son más propensos a utilizar herramientas digitales para mejorar su experiencia en la tienda.

Más de la mitad (64%) de los consumidores latinos afirman haber buscado un artículo en Internet mientras compraban en una tienda, en comparación con el 57% de la población general. También son más propensos a escanear códigos QR para obtener más información sobre un producto (56% frente a 49%) y a utilizar carteras digitales para pagar (55% frente a 46%).

Estos comportamientos sugieren que los compradores latinos se sienten cómodos combinando experiencias físicas y digitales. Para los minoristas, esto significa que el contenido optimizado para móviles, los códigos QR en los pasillos y las opciones de pago digital sin complicaciones no son solo algo agradable de tener, sino que son una necesidad.

Los consumidores latinos aceleran uso de la IA

Uno de los hallazgos más notables del estudio es la rápida adopción de herramientas basadas en IA entre los consumidores latinos. Mientras que solo el 19 % de la población general utiliza actualmente la IA para comprar comestibles o planificar comidas, esa cifra se eleva al 32 % entre los compradores latinos.

Entre los que utilizan la IA, las funciones más útiles son las recomendaciones personalizadas de comidas (42%), las listas de la compra automatizadas (36 %) y las compras activadas por voz (30%). Estas herramientas ayudan a los consumidores a ahorrar tiempo, descubrir nuevos productos y encontrar mejores ofertas.

Los consumidores más jóvenes, especialmente los menores de 44 años, están impulsando esta tendencia, lo que sugiere que la adopción de la IA seguirá creciendo. Para los minoristas y las marcas, esto es una clara señal de que deben invertir en la personalización y la comodidad que ofrece la IA.

Qué significa esto para los minoristas y las marcas

Los consumidores latinos están comprometidos digitalmente, conectados socialmente y abiertos a la innovación. Utilizan la tecnología para tomar decisiones más inteligentes, rápidas e informadas a la hora de comprar comestibles.

Para las marcas y los minoristas, esto significa que las herramientas digitales, desde las aplicaciones móviles hasta los asistentes de IA, no son opcionales. Son esenciales para generar lealtad e impulsar el crecimiento.

A medida que el panorama de la compra de comestibles sigue evolucionando, los compradores latinos marcan el ritmo. Los minoristas que comprendan y respondan a sus comportamientos digitales estarán en mejor posición para satisfacer sus necesidades y ganarse su confianza.