El Americas Food and Beverage Show 2025 reúne a líderes globales de la industria de alimentos

La edición número 29 del Americas Food and Beverage Show 2025 transformará el Miami Beach Convention Center en un centro de comercio mundial del 10 al 12 de septiembre, reuniendo delegaciones internacionales, empresas líderes y una agenda innovadora.

El Americas Food and Beverage Show 2025, organizado por el World Trade Center Miami, consolida su reputación como la principal plataforma B2B del hemisferio occidental para la industria de alimentos y bebidas.

Dieciocho pabellones internacionales presentarán productos y oportunidades de negocios de todo el mundo. Este año, España será el País de Honor, junto a delegaciones nacionales de Corea del Sur, Türkiye, Japón, Brasil y otras. Más de 800 expositores de más de 20 países exhibirán miles de productos dirigidos a compradores interesados en expandir su alcance.

Abasto Magazine presente el Americas Food and Beverage Show 2025

La revista Abasto participará en el Americas Food and Beverage Show 2025 con su propio stand. El equipo de Abasto ofrecerá cobertura en vivo, destacando lanzamientos de expositores, delegaciones internacionales, sesiones de conferencia y toda la programación dinámica del evento.

Con una sólida presencia en la industria alimentaria hispana, Abasto busca proporcionar a sus lectores reportajes oportunos y análisis profundos sobre lo más relevante que ocurra en Miami.

Center Stage: excelencia culinaria en acción

En el corazón del piso de exhibición, el Center Stage presentará demostraciones de chefs, exhibiciones culinarias y ponencias en vivo. Reconocidos chefs y personalidades de la gastronomía compartirán su experiencia, brindando ideas creativas y aplicaciones prácticas para negocios de todos los tamaños.

El programa interactivo busca inspirar la innovación de productos, mientras conecta a proveedores con las tendencias que influyen en menús globales.

Beverage Stage: innovación en cada sorbo

El Beverage Stage del Americas Food and Beverage Show 2025 destacará la innovación en mixología, bebidas de hidratación y propuestas especializadas. Desde cócteles artesanales hasta bebidas enfocadas en el bienestar, este espacio ofrecerá degustaciones, demostraciones y charlas con expertos líderes.

Además, el programa explorará tecnologías que están transformando el sector de bebidas y aportará ideas valiosas para minoristas, distribuidores y operadores de servicios de alimentos.

Programa de conferencias: conocimiento para el crecimiento

El Programa de Conferencias ofrecerá estrategias e inteligencia de mercado para navegar en el comercio internacional. Expertos abordarán temas de cumplimiento con regulaciones de FDA y CBP, aranceles, medidas de aplicación, sostenibilidad e innovación.

La abogada Deborah Stern, de Sandler Travis & Rosenberg, subrayó la relevancia del programa al señalar la importancia de comprender los aranceles y medidas de cumplimiento en el clima actual.

Jennifer Díaz, presidenta de Díaz Trade Law, afirmó que su sesión brindará a los importadores “todo lo que necesitan saber sobre el cumplimiento de CBP y FDA al importar alimentos a Estados Unidos”.

Estas sesiones buscan preparar a los asistentes con el conocimiento necesario para expandir y proteger su presencia en el mercado estadounidense.

Un mercado global para compradores y vendedores

Con más de 800 expositores y miles de profesionales de la industria, el Americas Food and Beverage Show 2025 ofrece oportunidades únicas de conexión y negocios. Los asistentes tendrán acceso total durante tres días al piso de exhibición, pabellones internacionales, demostraciones culinarias, programación de bebidas y conferencias.

El evento también refuerza el papel de Miami como puerta de entrada estratégica para el comercio entre las Américas y los mercados globales.

World Trade Center Miami lidera la organización

Desde su fundación en 1991, el World Trade Center Miami organiza ferias comerciales que conectan empresas internacionales y promueven el crecimiento económico. El Americas Food and Beverage Show 2025 se mantiene como uno de sus eventos insignia, reuniendo a compradores y vendedores de todo el mundo.

Detalles del evento