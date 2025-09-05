Centro de distribución de alta tecnología de Walmart transforma el manejo de alimentos perecederos

Con la inauguración del centro de distribución de alta tecnología de Walmart, en Lyman, Carolina del Sur, el gigante minorista busca optimizar el manejo de comestibles perecederos y entregar alimentos más frescos con mayor rapidez. La instalación de 725,000 pies cuadrados abastecerá a 180 tiendas con productos frescos, carnes, lácteos, huevos y congelados.

Rob Montgomery, vicepresidente ejecutivo de cadena de suministro en Walmart U.S., dijo que la inversión refleja el compromiso del minorista con las expectativas de los clientes en cuanto a frescura y rapidez.

“La apertura de nuestro nuevo centro de distribución de alta tecnología marca un paso importante en cómo logramos que los clientes reciban productos más frescos con mayor rapidez”, afirmó Montgomery.

Robótica e IA Transforman el Trabajo de Distribución

En el centro de la transformación de Walmart está la tecnología avanzada que reduce el esfuerzo físico y aumenta la eficiencia. La robótica ahora mueve cajas dentro y fuera de los pallets, eliminando levantamientos pesados y disminuyendo la fatiga laboral.

El centro de distribución de alta tecnología de Walmart construye pallets adaptados a cada tienda. Los productos frágiles, como huevos y yogur, se colocan en la parte superior para evitar daños. La inteligencia artificial rastrea cada pallet para garantizar precisión y calidad.

La detección automática de defectos también cumple un papel clave. El sistema de Walmart inspecciona empaques con cajas dañadas, perforaciones defectuosas o problemas de códigos de barras. Después de la inspección, las cajas pasan a un Constructor de Pallets con IA que agrupa y apila productos según las órdenes de cada tienda.

Estas innovaciones agilizan la descarga en las tiendas, lo que permite a los asociados dedicar más tiempo a atender a los clientes.

Artículo Relacionado: Walmart presenta nuevas herramientas para vendedores Lea el Artículo

Entrega con Mayor Rapidez a las Comunidades Asegura la Frescura

La instalación en Lyman es la tercera de cinco centros de distribución de alta tecnología de Walmart que se lanzarán en todo el país. Estas instalaciones pueden procesar más del doble del volumen de un centro de distribución tradicional.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, elogió la inversión, calificándola como un impulso para la innovación logística en el estado.

“A través de la tecnología avanzada de cadena de suministro y un fuerte compromiso con la producción local, nos enorgullece asociarnos con Walmart para ofrecer alimentos frescos y asequibles”, dijo McMaster.

La IA también potencia el sistema de despacho de Walmart. La tecnología planifica rutas de los conductores, considera el clima y las condiciones del tráfico y asegura la carga eficiente de los remolques. Al monitorear la temperatura y ajustarse en tiempo real, el sistema garantiza que los productos perecederos se mantengan frescos durante el transporte.

Cientos de Empleos para la Comunidad de Lyman

La instalación emplea a más de 600 asociados a tiempo completo, con oportunidades continuas de crecimiento profesional. Walmart contrata operadores de equipos automatizados y otros puestos que califican para beneficios como seguro médico, tiempo libre remunerado, aportes 401(k) y programas de educación universitaria pagada a través de Live Better U.

El alcalde de Lyman, Glenn Greer, dijo que el centro de distribución de alta tecnología de Walmart representa una inversión a largo plazo en la economía local.

“Este hito no solo fortalece a Lyman, sino que también posiciona a nuestra región para un crecimiento económico continuo en los próximos años”, afirmó Greer.

Compromiso Más Amplio de Walmart en Carolina del Sur

Durante la inauguración, Walmart otorgó $15,000 en donaciones a organizaciones sin fines de lucro locales, incluyendo Greer Relief, Wellford Academy of Science and Technology, Breaking Bread for Jesus y PS I Love You Ministries.

En el año fiscal 2024, las tiendas y clubes de Walmart, junto con la Fundación Walmart, donaron $16.8 millones en efectivo y productos a organizaciones de Carolina del Sur.

Al combinar tecnología, inversión comunitaria y desarrollo laboral, el centro de distribución de alta tecnología de Walmart demuestra cómo el minorista está transformando la distribución de alimentos mientras fortalece las economías locales.