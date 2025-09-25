Heritage celebra el Mes de la Herencia Hispana

Heritage Grocers Group (HGG), uno de los principales minoristas de alimentos hispanos en el país, anunció cómo celebrará el Mes de la Herencia Hispana en todas las marcas de su portafolio, que incluyen Cardenas Markets, El Rancho Supermercado, Tony’s Fresh Market y Los Altos Ranch Markets.

El tema de este año, “De tu tierra a tu mesa”, rinde homenaje a la profunda conexión entre las raíces culturales y las queridas tradiciones que se llevan a la mesa. Es un tributo de corazón a la vibrante cultura hispana, a sus sabores y costumbres que enriquecen y unen a las comunidades.

“En HGG, el Mes de la Herencia Hispana se trata de celebrar la comunidad, las conexiones y la cultura”, dijo Adam Salgado, vicepresidente senior de Marketing. “Damos la bienvenida a todos a compartir la alegría y el orgullo de la herencia hispana, y estamos emocionados de dar vida a ese espíritu en nuestras tiendas y en línea”.

Artículo Relacionado: La nueva Fundación Heritage Grocers Giving fomentará programas de impacto social Leer artículo

Actividades atractivas y familiares de Heritage en todas las tiendas

Primer Sorteo de Recompensas de HGG

¡Un afortunado ganador por día y por tienda, desde hoy hasta el 30 de septiembre! Los clientes pueden participar diariamente ingresando o creando una cuenta en la aplicación de Recompensas. Los ganadores serán contactados por el equipo de Marketing de HGG, y se anima a las tiendas a celebrar con fotos y fanfarria.

Productos hispanos auténticos destacados

Colecciones de compras en línea y promociones en tiendas que destacan productos hispanos favoritos y específicos de cada país.

Papel picado para colorear para niños

Los niños que visiten las tiendas de Heritage Grocers Group recibirán una hoja de papel picado para colorear, creando una actividad divertida y educativa para los compradores más jóvenes.

Eventos y transmisiones de radio

Celebraciones en vivo en tiendas seleccionadas con música y demostraciones patrocinadas por proveedores.

Celebraciones digitales

Explore la cultura hispana a través de su sitio web, redes sociales y folletos semanales, que incluyen:

Recetas destacadas

Perfiles de figuras hispanas notables

Ofertas exclusivas a través de las respectivas aplicaciones de recompensas

En un comunicado de prensa, HGG compartió que octubre traerá más eventos de agradecimiento al cliente, con participaciones adicionales y más regalos.

Acerca de Heritage Grocers Group

Heritage Grocers Group (HGG) es un minorista líder de alimentos especializados y étnicos que ofrece una amplia variedad de artículos de abarrotes tradicionales y especiales a las comunidades a las que sirve. Con una experiencia de cliente única enfocada en la frescura, la autenticidad y la asequibilidad, la familia de tiendas de HGG incorpora alimentos étnicos recién hechos, formatos de piso diferenciados que presentan distintas categorías de especialidades y surtidos localizados que se conectan con cada comunidad. Con sede en Ontario, California, Heritage Grocers Group opera en seis estados: California, Texas, Nevada, Arizona, Kansas e Illinois, con un total de 58 tiendas bajo la marca Cardenas Markets, 29 El Rancho Supermercado, 21 Tony’s Fresh Market y 7 Los Altos Ranch Market.