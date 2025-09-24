El USDA exigirá a las tiendas que tengan un mayor surtido de productos SNAP

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) presentó una propuesta para exigir a las tiendas que tengan disponible un mayor surtido de productos SNAP. De acuerdo con la secretaria del USDA, Brooke L. Rollins, el objetivo es mejorar el acceso a alimentos nutritivos y reducir el fraude en el programa.

En un comunicado de prensa, Rollins dijo que los cambios buscan elevar los estándares de los comercios que aceptan los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Más opciones saludables para los beneficiarios

Rollins sostuvo que las reglas actuales permiten cumplir con requisitos mínimos demasiado bajos y dejan a las familias sin suficientes opciones nutritivas. Describió la nueva iniciativa como una medida de “sentido común” que ampliará el acceso a alimentos reales en los puntos de venta.

“Los minoristas que participan en SNAP necesitan vender comida de verdad, así de simple”, dijo Rollins. “El estándar actual es demasiado bajo y permite que algunos se aprovechen del sistema mientras millones de estadounidenses quedan sin opciones saludables”.

Nuevos requisitos para el surtido de productos SNAP en las tiendas

Actualmente, las tiendas deben ofrecer tres variedades de productos en cada una de las cuatro categorías básicas: lácteos, proteínas, granos y frutas y verduras, lo que equivale a 12 productos.

La propuesta del USDA plantea:

Aumentar a siete variedades por categoría, más del doble de las opciones actuales.

Cerrar vacíos legales que permiten clasificar snacks como alimentos básicos.

Simplificar la clasificación de alimentos para facilitar el cumplimiento y la supervisión.

Con estos cambios, los beneficiarios de SNAP tendrán acceso a un surtido más amplio y nutritivo, reduciendo la dependencia de productos procesados, según el USDA.

Combatir el fraude y proteger a los contribuyentes

El USDA enfatizó que los estándares bajos hacen más vulnerable al programa frente al fraude y al abuso. Con cerca de 266,000 minoristas que gestionan $96,000 millones en beneficios cada año, la secretaria Rollins advirtió que la integridad del programa no puede ponerse en riesgo.

“No se tolerará ningún tipo de fraude”, afirmó, al destacar que exigir un mayor surtido de productos SNAP en las tiendas cerrará la puerta a quienes buscan aprovecharse del sistema.

Impacto en los minoristas

Para supermercados y tiendas de conveniencia, la nueva regla significará ajustar cadenas de suministro, ampliar la oferta de alimentos frescos y revisar la manera en que exhiben sus productos.

El USDA indicó que simplificará las clasificaciones de alimentos para que los minoristas entiendan claramente los requisitos.

La propuesta forma parte de un esfuerzo más amplio del USDA para orientar SNAP hacia una alimentación más saludable. Doce estados ya recibieron autorización para restringir compras de alimentos poco nutritivos con estos beneficios.

“Las familias que dependen de SNAP merecen acceso a alimentos frescos y completos”, concluyó Rollins. “Con este esfuerzo dejamos claro que SNAP existe para servir a los participantes y proteger la confianza de los contribuyentes”.