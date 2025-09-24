El gasto de los consumidores en Halloween alcanzará récord de $13,100 millones

El gasto de los consumidores en Halloween alcanzará un máximo histórico de $13,100 millones este año, según la encuesta anual de la National Retail Federation realizada junto a Prosper Insights & Analytics.

La cifra supera los $11,600 millones de 2024 y deja atrás el récord previo de $12,200 millones en 2023. A pesar de la presión de los aranceles y el aumento de precios, los estadounidenses muestran su determinación por celebrar.

Tradiciones que se mantienen firmes

Katherine Cullen, vicepresidenta de industria y análisis del consumidor en NRF, afirmó que la festividad sigue teniendo gran atractivo.

“Aun con preocupaciones por el aumento de precios debido a los aranceles, Halloween continúa resonando entre consumidores de todas las edades”, dijo Cullen. “Ya sea disfrazarse o tallar una calabaza, más personas planean participar en las actividades y tradiciones de la temporada”.

Casi tres de cada cuatro personas, un 73%, planean celebrar, frente al 72% del año pasado. Las actividades principales son repartir dulces (66%), disfrazarse (51%) y decorar el hogar o el jardín (51%).

Más personas también piensan tallar calabazas (46%), organizar o asistir a fiestas (32%), visitar casas embrujadas (24%) o disfrazar a sus mascotas (23%).

Dulces, disfraces y decoración impulsan el gasto de los consumidores en Halloween

Los dulces se mantienen como la compra más popular, con ventas estimadas en $3,900 millones. Los disfraces, adquiridos por el 71% de los compradores, alcanzarán $4,300 millones. La decoración totalizará $4,200 millones, mientras que las tarjetas de felicitación llegarán a $700 millones, un alza frente a los $600 millones del año pasado.

El gasto promedio por persona llegó a un récord de $114.45, casi $11 más que en 2024 y superior al récord anterior de $108.24 en 2023.

Compras tempranas impulsan las ventas

El estudio sobre el gasto de los consumidores en Halloween revela que casi la mitad de los compradores (49%) comenzó en septiembre o antes, ligeramente por encima del 47% en 2024.

Las razones principales incluyen:

Entusiasmo por el otoño (44%).

Amor por Halloween (37%).

Asegurar artículos populares (33%).

Evitar el estrés de las compras de última hora (33%).

Las tiendas de descuento lideran como destino de compra, elegidas por el 42% de los consumidores, frente al 37% del año pasado. Les siguen las tiendas especializadas de disfraces y Halloween (31%) y las compras en línea (31%).

Phil Rist, vicepresidente ejecutivo de estrategia en Prosper, señaló que los compradores son conscientes de su presupuesto, pero no sacrifican las celebraciones.

“Para quienes buscan equilibrar sus gastos, comprar con anticipación o acudir a tiendas de descuento son formas de ser más cuidadosos”, dijo Rist. “Aun así, los consumidores priorizan Halloween para crear recuerdos especiales con sus seres queridos”.

Los disfraces protagonizan el gasto

Los disfraces siguen siendo parte central del gasto de los consumidores en Halloween, tanto para niños como para adultos y mascotas.

Niños: El gasto alcanzará $1,400 millones. Los favoritos son Spider-Man (2.3 millones), princesa (1.9 millones), bruja (1.7 millones), fantasma (1.6 millones) y superhéroe (1.5 millones).

Adultos: El gasto proyectado es de $2,000 millones. Lideran las brujas (5.6 millones), seguidas de vampiros (2.7 millones), piratas (1.6 millones), gatos (1.6 millones) y Batman (1.6 millones).

Mascotas: El gasto total será de $860 millones. Los disfraces más populares son calabaza (9.8%), hot dog (5.4%), abeja (4%), fantasma (3.1%) y superhéroe (3.1%).

Las búsquedas en línea inspiran al 37% de los compradores de Halloween, seguidas por las visitas a tiendas de disfraces (27%) y la influencia de amigos o familiares (21%). Los minoristas se preparan para atender la demanda en todos los canales.

Detalles de la encuesta

El sondeo de NRF y Prosper entrevistó a 8,045 consumidores entre el 2 y el 9 de septiembre. El margen de error es de más o menos 1.1 puntos porcentuales.

El gasto de los consumidores en Halloween confirma que, pese a los aranceles y la inflación, los estadounidenses mantienen vivas sus tradiciones. Con récords en dulces, disfraces y decoración, los minoristas esperan una de las temporadas más activas en la historia de esta celebración.