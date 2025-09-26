Estrategia de crecimiento de Giant Eagle: $100 millones para tiendas y experiencia de compra

Uno de los minoristas y distribuidores de alimentos más grandes del país anunció una estrategia de crecimiento radical que incluye inversiones por valor de $100 millones en tiendas, valor y experiencia del cliente. Según los ejecutivos de la empresa, la estrategia de crecimiento de Giant Eagle llega en un momento en que los compradores de comestibles sienten la presión de la fluctuación de los precios de los alimentos y las fuerzas inflacionarias.

La nueva iniciativa, llamada Because It Matters (Porque es Importante), marca el plan plurianual de la compañía para reforzar su papel como minorista local mientras responde a las cambiantes expectativas de los consumidores. Con $100 millones previstos para 2025 y 2026, Giant Eagle busca ofrecer más valor, mejor calidad y una experiencia de compra mejorada.

Bill Artman, presidente y director ejecutivo de la compañía, describió 2025 como un año decisivo para la cadena.

“Estamos comprometidos a ser el supermercado de casa en cada comunidad que servimos”, dijo Artman. “Nuestra estrategia Because It Matters y las inversiones asociadas serán un catalizador para lograr ese objetivo”.

La empresa planea ampliar las iniciativas de valor mediante programas de precios estacionales y promociones temáticas. Una venta de “Ofertas a $1”, que inició el 25 de septiembre, reducirá 1,000 artículos, desde bebidas de marca hasta comida para bebés. Giant Eagle invertirá millones en rebajas de precios en productos esenciales como proteínas, frutas, verduras y despensa.

Estas acciones complementan los descuentos semanales, las promociones digitales y el programa de lealtad myPerks.

Apuesta por calidad y servicio

Otro pilar de la estrategia de crecimiento de Giant Eagle es elevar la calidad y el servicio. La compañía seguirá contratando y capacitando profesionales de alimentos como carniceros certificados, panaderos, decoradores de pasteles y expertos en quesos.

Además, continuará con entregas diarias a las tiendas para garantizar frescura. Una nueva prioridad será reforzar la calidad de productos agrícolas clave como bayas, uvas, tomates y ensaladas.

Justin Weinstein, vicepresidente ejecutivo de comercialización y mercadeo, subrayó el equilibrio entre valor y excelencia.

“Nuestro compromiso con la calidad y el servicio no puede ir en detrimento de precios accesibles para las familias”, afirmó Weinstein.

Para respaldar a sus empleados, Giant Eagle ampliará programas de capacitación. El programa de Embajadores de Servicio proporcionará herramientas para mejorar la interacción con los clientes y anticipar sus necesidades.

Artículo Relacionado: Las tendencias del sector de comestibles revelan división entre valor y frescura Lea el Artículo

Renovación de tiendas y mejoras digitales

La estrategia de crecimiento de Giant Eagle también destina recursos a modernizar tiendas físicas y fortalecer la experiencia digital. La cadena remodelará una docena de supermercados en Pennsylvania y Ohio, incorporará nuevos carritos de compra y ampliará las entregas a domicilio en 33 localidades adicionales.

Las farmacias representan otro motor de crecimiento. Más de 60 farmacias dentro de supermercados serán renovadas y expandidas, al mismo tiempo que se refuerza la presencia independiente del servicio.

En el ámbito digital, la aplicación móvil de Giant Eagle sumará funciones como localizador de productos, paquetes de comidas y mejoras impulsadas por inteligencia artificial.

Nueva campaña de marca “Because It Matters”

Para respaldar su plan plurianual, Giant Eagle lanzará una campaña publicitaria alineada con el lema Because It Matters (Porque es Importante). Los anuncios destacarán la atención y la calidad que la empresa ofrece a las familias.

Kasey Sheffer, vicepresidenta de mercadeo y marcas propias, dijo que la campaña resalta la conexión humana en las compras.

“Nuestros colaboradores trabajan cada día para atender las necesidades de los clientes y hacer especiales los momentos de sus vidas”, señaló Sheffer.

La campaña se difundirá en televisión, medios digitales, prensa, deportes y publicidad exterior.

Fundada en 1931, Giant Eagle opera más de 200 tiendas en Pennsylvania, Ohio, Virginia Occidental, Maryland e Indiana. Clasificada entre las corporaciones privadas más grandes por Forbes, la compañía busca consolidar su liderazgo con esta estrategia de crecimiento.

Al destinar $100 millones a valor, calidad y modernización de tiendas, Giant Eagle reafirma su compromiso con los clientes en un mercado en transformación. Directivos enfatizaron que cada inversión responde a un principio rector: Porque es importante.