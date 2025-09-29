Swish asegura financiamiento para transformar la degustación de productos CPG

Swish, la startup que reinventa cómo las marcas conectan con los compradores, cerró una ronda semilla para expandir su plataforma de degustación de productos CPG impulsada por IA. La inversión, liderada por BD Ventures, contó con el apoyo de destacados inversionistas en tecnología minorista y marketing para consumidores.

Swish integra muestras de productos de tamaño completo directamente en los pedidos de supermercado en línea de los consumidores. Impulsada por inteligencia artificial, la plataforma utiliza datos reales de compra para identificar a los hogares más propensos a probar nuevos productos. Al rastrear compras repetidas, Swish cierra el ciclo entre prueba y lealtad, ofreciendo a las marcas resultados medibles de su inversión.

Adam Stave, CEO de Swish.

“Al final, las marcas quieren que los clientes prueben y luego compren sus productos”, dijo Adam Stave, CEO y cofundador de Swish. “Swish trata el producto como un medio de comunicación: colocado directamente en la canasta, en el momento adecuado y para las personas correctas”.

Este enfoque reduce los costos asociados con demostraciones en tienda o envíos por correo, mientras ofrece a los minoristas un motor de crecimiento que aumenta el tamaño del carrito y mejora la satisfacción del comprador.

Respaldo estratégico de innovadores del retail

La ronda fue liderada por BD Ventures, fundada por Jonathan Opdyke y Roger Ehrenberg, ambos con décadas de experiencia en medios minoristas y tecnología de consumo.

Opdyke cofundó HookLogic, pionero en productos patrocinados para medios minoristas, adquirido posteriormente por Criteo. También asesoró a Symbiosys, otra plataforma de medios minoristas adquirida por DoorDash. Ehrenberg fundó IA Ventures, firma de capital semilla detrás de inversiones tempranas en The Trade Desk, DataDog, Digital Ocean y Wise.

“El objetivo fundamental del marketing de bienes de consumo es la degustación del producto”, dijo Opdyke. “Swish está reinventando esto para el comercio digital, creando un beneficio triple para marcas, minoristas y consumidores”.

La ronda también atrajo a líderes del sector, incluyendo a Jordan Berke, exjefe de comercio electrónico de Walmart China; Scott Friend, de Bain Capital Ventures; Anil Aggarwal, fundador de ShopTalk y Groceryshop; Mathieu Azorin, de Storetail; Al Muzaurieta, de Good Apple; y exejecutivos de HookLogic y Citrus Ad. Los inversionistas previos ID Ventures y MI Rise Pre-Seed Fund también participaron.

Impulsando el crecimiento a través de la degustación inteligente

Los pilotos de Swish con minoristas como Stater Bros. demostraron que las pruebas dirigidas aumentan la penetración en hogares, la adopción de categorías y la lealtad a largo plazo. Cada degustación cuenta como una venta completa para los minoristas, alimentando los historiales de compra y los algoritmos de medios minoristas que fomentan la recompra.

“Los minoristas necesitan comercio electrónico rentable, carritos más grandes y compradores satisfechos. Las marcas necesitan formas medibles y dirigidas de ganar nuevos clientes”, dijo Stave. “Con esta ronda, estamos listos para escalar Swish a los principales minoristas y convertir los productos en la próxima forma poderosa de medios”.

El diseño headless de la compañía permite una integración sencilla a través de socios como Upshop o dentro de los sistemas existentes de comercio electrónico de los minoristas.

Por qué importa la degustación de productos CPG impulsado por IA

La degustación tradicional a menudo enfrenta altos costos y dificultades para medir resultados. Swish resuelve ambos problemas al utilizar IA para identificar los hogares más propensos a adoptar nuevas marcas rápidamente. Al rastrear compras nuevas y repetidas, proporciona claridad sobre el retorno de inversión para los mercadólogos.

Para los minoristas, Swish genera un nuevo flujo de ingresos dentro del comercio electrónico, fortalece los programas de medios minoristas y aumenta la lealtad del cliente. Para los consumidores, ofrece descubrimiento personalizado sin interrumpir su experiencia de compra.

Swish se posiciona en la intersección de medios minoristas, comercio electrónico y marketing para compradores. Con nuevo capital y el respaldo de inversionistas experimentados, la compañía planea expandir sus asociaciones con grandes minoristas de comestibles.

Al redefinir la degustación de productos como un canal medible y basado en datos, Swish busca convertirse en un actor clave en cómo las marcas de bienes de consumo llevan sus productos al mercado.