Ascensos en el liderazgo de Stater Bros. refuerzan el crecimiento futuro de la compañía

Stater Bros. Markets anunció una serie de ascensos en el liderazgo, que entraron en vigor el 29 de septiembre, con el fin de posicionar a la cadena de supermercados para un crecimiento futuro. Entre los movimientos más notables se encuentra el ascenso de dos mujeres hispanas al liderazgo de los supermercados.

Los ascensos en el liderazgo se producen el mismo día en que Greg McNiff asume su nuevo cargo como director ejecutivo y presidente de Stater Bros. McNiff destacó la importancia de reforzar la colaboración entre los líderes para garantizar que la empresa siga proporcionando alimentos frescos y asequibles a las comunidades del sur de California.

“Estoy deseando trabajar con ellos para aprovechar ese espíritu de colaboración, de modo que nuestra empresa pueda seguir proporcionando alimentos frescos y asequibles, así como un servicio al cliente líder en su clase”», afirmó McNiff.

La trayectoria profesional de Bertha Luna

Como parte de los ascensos en el liderazgo de Stater Bros., la empresa nombró a Bertha Luna para el puesto de vicepresidenta ejecutiva de operaciones de tienda.

Luna comenzó su carrera en el sector de la alimentación como dependienta en Lucky Stores antes de incorporarse a Stater Bros. en 1999 como gerente de tienda durante la adquisición de Albertson’s y Lucky Stores por parte de la empresa. Rápidamente ascendió a puestos de supervisión, desempeñando funciones de supervisora de alimentación minorista y, más tarde, de gerente de distrito.

También trabajó en recursos humanos como directora de diversidad antes de volver a las operaciones minoristas en 2017. Sus ascensos incluyeron el de directora sénior y, más tarde, el de vicepresidenta de operaciones minoristas.

En su nuevo cargo como vicepresidenta ejecutiva de operaciones de tienda, Luna supervisará todos los aspectos de las operaciones de tienda, incluyendo la presupuestación de mano de obra, la previsión de ventas, la planificación de la plantilla y la información sobre las tiendas.

Luna es licenciada en gestión de recursos humanos por la Western Governors University y ha completado el Programa Ejecutivo de la Industria Alimentaria de la USC.

Su ascenso representa el impacto de las mujeres hispanas en el liderazgo de los supermercados, especialmente en un sector en el que la diversidad ejecutiva sigue siendo limitada.

Sonia Muñoz dirigirá las relaciones con los empleados

Los ascensos en el liderazgo de Stater Bros. también otorgaron a Sonia Muñoz el cargo de vicepresidenta de relaciones con los empleados.

Muñoz lleva 11 años en Stater Bros., donde comenzó como supervisora de recursos humanos antes de ascender a especialista en relaciones laborales y directora de relaciones laborales. Desde 2020, ha ocupado el cargo de directora sénior de relaciones laborales.

En su nuevo cargo, Muñoz supervisará los grupos de negociación y no negociación, centrándose en la creación de una plantilla de alto rendimiento, al tiempo que impulsará iniciativas para mejorar el compromiso y la productividad.

Obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de La Verne y su MBA en la Universidad Estatal de California, San Bernardino. Completó el programa de Certificación en Industria Alimentaria de la USC Marshall School of Business.

El ascenso de Muñoz ilustra aún más la creciente influencia de las mujeres hispanas en el liderazgo de los supermercados, un paso adelante para reflejar mejor la diversidad de las comunidades a las que Stater Bros. presta servicio.

Artículo Relacionado: Las tendencias del sector de comestibles revelan división entre valor y frescura Lea el Artículo

Otros importantes ascensos en el liderazgo

La empresa también anunció que Rebecca Calvin, actual vicepresidenta sénior y directora de marketing, pasará a ser vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing, con la responsabilidad añadida de las operaciones de la cadena de suministro.

Calvin llegó a Stater Bros. con varios años de experiencia en el sector de la alimentación y recientemente ocupó el cargo de vicepresidenta sénior y directora de comercialización en The Save Mart Companies, donde dirigió la comercialización, la planificación del espacio, la fijación de precios, la ejecución de promociones y su programa de marca propia.

Antes de incorporarse a The Save Mart Companies, comenzó su carrera en el sector de la alimentación en Daymon Worldwide como compradora de categoría. Ocupó el cargo de vicepresidenta de alimentación, congelados y lácteos en Mariano’s antes de continuar con funciones de comercialización y gestión de categorías en la familia de empresas Kroger.

Calvin se graduó en la Universidad de Wisconsin-Oshkosh con una licenciatura en Biología y una especialización en Administración de Empresas y es graduada del Programa Ejecutivo de Alimentación de la Universidad de Cornell.

La empresa también nombró a Mike Crawford vicepresidente de información estratégica e innovación de procesos.

Crawford lleva 25 años trabajando en Stater Bros. Comenzó su carrera en la empresa como asistente de ventas. Fue ascendido a gerente de servicios y siguió ascendiendo en diversos departamentos de la empresa. Antes de su último ascenso, ocupó el cargo de director sénior de Prevención de Pérdidas y Mejora de Procesos.

Así mismo, Stater Bros. ascendió a Alex Lemos a vicepresidente de contabilidad.

Lemos lleva 11 años trabajando en el departamento de operaciones de Stater Bros. Previo a su ingreso a la cadena de supermercados, fue director de contabilidad y finanzas de Envoy. Lemos se incorporó a Stater Bros. como asistente del contralor y demostrando sus habilidades ascendió como controlador sénior y finalmente fue promovido al cargo de vicepresidente de contabilidad.

“A medida que trabajamos para operar de forma cada vez más eficiente, estos merecidos ascensos de liderazgo son un testimonio del talento de los compañeros de equipo de Stater Bros., que están preparados para asumir funciones y responsabilidades más amplias”, afirmó McNiff. “Estoy orgulloso de sus logros y del ejemplo de trabajo en equipo que dan a nuestra organización cada día”.