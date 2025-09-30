Gala Foods Supermarket abre tienda en Centereach, NY

Gala Foods Supermarket celebró con orgullo la gran inauguración de su nueva sucursal en Centereach, Nueva York, dando la bienvenida a cientos de compradores de la comunidad local.

La nueva tienda ofrece a los clientes una experiencia de compra de servicio completo, combinando frescura, calidad y valor bajo un mismo techo. Los aspectos destacados incluyen:

Frutas y verduras frescas seleccionadas cuidadosamente por su sabor y calidad.

Carnes recién cortadas y un mostrador de servicio completo de mariscos y carnes.

Carnes frías Boar's Head® rebanadas al momento, a la orden.

Opciones de comidas preparadas para llevar (Grab-n-Go) frías y calientes todos los días.

Panes, pasteles y postres recién horneados.

Una cava de cervezas con una extensa selección de cervezas nacionales e internacionales.

Además de una amplia variedad de productos cotidianos de lácteos, congelados y abarrotes, mejorados con el toque distintivo "Gala Spice" para mayor variedad.

“Nuestra misión es ayudar a las familias a ahorrar en sus compras semanales sin sacrificar el surtido o la calidad”, afirmó Edwin Gutiérrez, vicepresidente de Aurora Grocery Group y operador de la nueva tienda de Centereach, quien junto con su familia opera otras tres ubicaciones de Gala Foods en Freeport, Patchogue y Brentwood, todas en Long Island. “Desde las principales marcas de alimentos nacionales hasta los productos más reconocidos de nuestros países de origen, Gala Foods lo reúne todo con una fuerte presencia de nuestra propia marca privada GALA, brindando valor y excelencia en cada pasillo.”



La tienda de Centereach es el paso más reciente en la inversión continua de Gala Foods en las comunidades a las que da un servicio. Con su oferta ampliada y un equipo acogedor, el supermercado está listo para convertirse en un destino de confianza para las familias locales que buscan calidad, variedad y asequibilidad.

Acerca de Gala Foods Supermarket

Gala Foods Supermarket, parte de Aurora Grocery Group, se compromete a ofrecer productos frescos y de alta calidad, y un servicio excepcional a las comunidades a las que sirve. La marca combina lo mejor de las marcas nacionales de alimentos, productos populares de los países de origen de los clientes y su propia marca privada GALA para ofrecer un valor inigualable.